Буданов професійний розвідник. Чмут про нього непогано відзивався. Але часто поводиться як люся.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 14:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мені здаєтсья, що схема трохи інша. В армії є така схема здихатися ідіота - відправити на підвищення, бо ж звільнити важко, на пониження без його згоди теж не можна.
Тут та ж схема. Німці не сильно вникали, куди пішов Мельник, пішов, та й хер з ним. Перестав роздавати інтерв'ю, де канцлера шніцелем називає, то й добре.
Прийшов адекватний, почав працювати, домовлятися, шукати підходи, замість роздавати гучні інтервю - і пішов рух.
А Мельник ідіот. Він після того вже повівся на провокацію Маска, що обійшлося Пентагону в пару сот лямів баксів щомісячно. З бюджету допомоги Україні, звісно.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 18 лип, 2023 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:32
Буданов так поводиться не з власного бажання (вважаю),
війна триває понад 500 діб і треба свіжий погляд на стан речей(і трошки більше оптимізму), тому що Жданов,Світан, Коваленко вже по 10му колу те саме,
Бутусов бачить тільки недоліки, гарні руські(Каспаров і ко) не мають широкої аудиторії
тому і забирають час у Залужного і Буданова
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:33
Добре, що пошкодили. Це безумовно вплине на логістику русні.
Погано, що автомобільний, а не залізничний. Погано, що не знесли кілька прольотів разом з несучими конструкціями. Але ніхто не знає, що саме планувалося і який відсоток вдалося здійснити. Операція безумовно дуже крута і організаторам та виконавцям - респект!
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 18 лип, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не знаю, хто вам таке каже, хоча ви схильні слухати всяких ідіотів. Генштаб наші втрати не публікує.
Oryx каже про 1:1 в техніці, з 1:4 в арті протягом останнього місяця. Це те, що підтверджене.
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:43
Погоджуюся. Задофіга пиляють бабла політики всіх рівнів.
60 тис. дронів камікадзе - це кілька тисяч одиниць знищеної техніки.
Додано: Вів 18 лип, 2023 14:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можливо.
Ймовірно, що я переоцінюю адекватність людей, але як на мене, це і є провал комунікації з боку влади - годувати їх байками спочатку про 2-3 тижні, потім про 4-5 місяців.
Додано: Вів 18 лип, 2023 15:09
Кого ви зараз назвали ідіотами?
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 18 лип, 2023 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лип, 2023 15:13
ви пишете з майбутнього? У вас вже не залишилось більше ніяких окупованих територій, крім Криму?
Цю думку вже колись висловлювали, але я повторю: КРИМ НІХТО ШТУРМУВАТИ НЕ БУДЕ!
Якщо режим Путіна впаде, Крим повернеться або взагалі без жодного пострілу, або з мінімальними зусиллями.
Якщо режим Путіна вистоїть, будуть обстрілюватися мости і військові обʼєкти в Криму, але ніхто його штурмувати так, як зараз штурмують в Запорізькій області, не буде.
А тепер повернемося до вашої фрази про «хай війна закінчиться хоч і завтра». Завтра - це 19 липня 2023 року. Без сумніву, війна може закінчитися вже завтра. Для цього Україні достатньо лише віддати повністю 4 області, що внесені в російську конституцію. Разом з містами Херсон, Запоріжжя, Краматорськ та іншими. Щоб закінчити війну вже завтра, сьогодні Путін погодиться тільки на такі умови.
То що, ви все ще згодні завершити війну вже завтра? Головне, що Закарпаттю нічого не загрожує, а жителі Півдня хай роблять що хочуть? Така ваша позиція? Говоріть прямо.
Додано: Вів 18 лип, 2023 15:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це так, але важко знайти правильний шлях в такій ситуації. Думка про багаторічну війну паралізує суспільство і вбє остаточно економіку та демографію: пересічний незахоче роками жити в умовах війни без планів на завтрашній день, чекаючи поки його син 10-класник підросте і теж приміряє плитконоску
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