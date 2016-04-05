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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4655465646574658>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Буданов из шоу-бизнеса?
Данилов из шоу-бизнеса?

Буданов професійний розвідник. Чмут про нього непогано відзивався. Але часто поводиться як люся.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:те, що Мельника потім підняли з до рівня зама Кулеби було демонстративно показано німеччині, что хамство міністра МІД Німеччини для України не прийнятне
що стало потім? Німеччина почала робити роботу над помилками

Мені здаєтсья, що схема трохи інша. В армії є така схема здихатися ідіота - відправити на підвищення, бо ж звільнити важко, на пониження без його згоди теж не можна.
Тут та ж схема. Німці не сильно вникали, куди пішов Мельник, пішов, та й хер з ним. Перестав роздавати інтерв'ю, де канцлера шніцелем називає, то й добре.
Прийшов адекватний, почав працювати, домовлятися, шукати підходи, замість роздавати гучні інтервю - і пішов рух.
А Мельник ідіот. Він після того вже повівся на провокацію Маска, що обійшлося Пентагону в пару сот лямів баксів щомісячно. З бюджету допомоги Україні, звісно.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 18 лип, 2023 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:32

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Буданов из шоу-бизнеса?
Данилов из шоу-бизнеса?

Буданов професійний розвідник. Чмут про нього непогано відзивався. Але часто поводиться як люся.



Буданов так поводиться не з власного бажання (вважаю),
війна триває понад 500 діб і треба свіжий погляд на стан речей(і трошки більше оптимізму), тому що Жданов,Світан, Коваленко вже по 10му колу те саме,
Бутусов бачить тільки недоліки, гарні руські(Каспаров і ко) не мають широкої аудиторії
тому і забирають час у Залужного і Буданова
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:33

  Schmit написав:Ви не вловлюєте суті.
Мова йде про те, що тішитись поки що нема чому, бо залізничне сполучення не перервано зовсім, а автомобільне по одній гілці можливо відновлять вже завтра. І якщо удари по мосту не продовжаться (до повного переривання сполучення) то це не має військового змісту.


Добре, що пошкодили. Це безумовно вплине на логістику русні.
Погано, що автомобільний, а не залізничний. Погано, що не знесли кілька прольотів разом з несучими конструкціями. Але ніхто не знає, що саме планувалося і який відсоток вдалося здійснити. Операція безумовно дуже крута і організаторам та виконавцям - респект!
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 18 лип, 2023 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А ще нам розповідають про більші втрати у москалів - 1:5 чи то 1:7. І це у наступі на заздалегідь підготовлені лінії оборони, по промислово замінованій території, без нормальної авіації.
І віримо ж.

Не знаю, хто вам таке каже, хоча ви схильні слухати всяких ідіотів. Генштаб наші втрати не публікує.
Oryx каже про 1:1 в техніці, з 1:4 в арті протягом останнього місяця. Це те, що підтверджене.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:43

  yanyura написав:Я ни слова не написал ни про снаряды, ни про оружие, только про дроны, и максимальное количество, которое можно было купить за "выпилянные" деньги не "мільйон", а менее 60 тысяч.
Ну а "самодельных" выпускается достаточно много, даже на ОЛХ продается, к примеру:

Погоджуюся. Задофіга пиляють бабла політики всіх рівнів.
60 тис. дронів камікадзе - це кілька тисяч одиниць знищеної техніки.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Буданов так поводиться не з власного бажання (вважаю),
війна триває понад 500 діб і треба свіжий погляд на стан речей(і трошки більше оптимізму), тому що Жданов,Світан, Коваленко вже по 10му колу те саме,
Бутусов бачить тільки недоліки, гарні руські(Каспаров і ко) не мають широкої аудиторії
тому і забирають час у Залужного і Буданова

Можливо.
Ймовірно, що я переоцінюю адекватність людей, але як на мене, це і є провал комунікації з боку влади - годувати їх байками спочатку про 2-3 тижні, потім про 4-5 місяців.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:09

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:А ще нам розповідають про більші втрати у москалів - 1:5 чи то 1:7. І це у наступі на заздалегідь підготовлені лінії оборони, по промислово замінованій території, без нормальної авіації.
І віримо ж.

Не знаю, хто вам таке каже, хоча ви схильні слухати всяких ідіотів. Генштаб наші втрати не публікує.
Oryx каже про 1:1 в техніці, з 1:4 в арті протягом останнього місяця. Це те, що підтверджене.


Кого ви зараз назвали ідіотами?

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Востаннє редагувалось Schmit в Вів 18 лип, 2023 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:13

  Letusrock написав:Мами, дружини, діти воюючих переважно не проти щоб війна закінчилась хоч і завтра, не сильно вони хочуть своїх чоловіків гнати на штурм Криму.

ви пишете з майбутнього? У вас вже не залишилось більше ніяких окупованих територій, крім Криму?
Цю думку вже колись висловлювали, але я повторю: КРИМ НІХТО ШТУРМУВАТИ НЕ БУДЕ!
Якщо режим Путіна впаде, Крим повернеться або взагалі без жодного пострілу, або з мінімальними зусиллями.
Якщо режим Путіна вистоїть, будуть обстрілюватися мости і військові обʼєкти в Криму, але ніхто його штурмувати так, як зараз штурмують в Запорізькій області, не буде.

А тепер повернемося до вашої фрази про «хай війна закінчиться хоч і завтра». Завтра - це 19 липня 2023 року. Без сумніву, війна може закінчитися вже завтра. Для цього Україні достатньо лише віддати повністю 4 області, що внесені в російську конституцію. Разом з містами Херсон, Запоріжжя, Краматорськ та іншими. Щоб закінчити війну вже завтра, сьогодні Путін погодиться тільки на такі умови.

То що, ви все ще згодні завершити війну вже завтра? Головне, що Закарпаттю нічого не загрожує, а жителі Півдня хай роблять що хочуть? Така ваша позиція? Говоріть прямо.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Можливо.
Ймовірно, що я переоцінюю адекватність людей, але як на мене, це і є провал комунікації з боку влади - годувати їх байками спочатку про 2-3 тижні, потім про 4-5 місяців.


це так, але важко знайти правильний шлях в такій ситуації. Думка про багаторічну війну паралізує суспільство і вбє остаточно економіку та демографію: пересічний незахоче роками жити в умовах війни без планів на завтрашній день, чекаючи поки його син 10-класник підросте і теж приміряє плитконоску
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