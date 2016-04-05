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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:23
thenewepic написав:
о що, ви все ще згодні завершити війну вже завтра? Головне, що Закарпаттю нічого не загрожує, а жителі Півдня хай роблять що хочуть? Така ваша позиція? Говоріть прямо.
ви перекрутили все з ніг на голову. Спитайте дружину Успіха коли б вона хотіла закінчення війни і повернення його додому
я писав про рідних тих хто воює, до чого тут я?
бачу тут жителів півдня і сходу, які сидять або в санаторіях, або вже й квартири купили, якось вони за південь не сильно турбуються
я теж люблю казочки як Успіх.
от є така казочка - жили були сусіди через пару вулиць, любили з вогнем гратися, і догралися що загорівся їх будинок. Але ж чомусь воду щоб погасити пожежу тягають здебільшого люди з інших, навіть віддалених вулиць, а власники будинку засіли в гостях у безпечному місці і не спішать на допомогу.. Тільки дорікають що мікрорайон спільний і воду тягати повинні інші, а їм не сильно будинок і подобався, в гостях навіть краще, настільки що й залишитись назавжди непроти
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 18 лип, 2023 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:24
thenewepic написав: Letusrock написав:
Мами, дружини, діти воюючих переважно не проти щоб війна закінчилась хоч і завтра, не сильно вони хочуть своїх чоловіків гнати на штурм Криму.
ви пишете з майбутнього? У вас вже не залишилось більше ніяких окупованих територій, крім Криму?
Цю думку вже колись висловлювали, але я повторю: КРИМ НІХТО ШТУРМУВАТИ НЕ БУДЕ!
Якщо режим Путіна впаде, Крим повернеться або взагалі без жодного пострілу, або з мінімальними зусиллями.
Якщо режим Путіна вистоїть, будуть обстрілюватися мости і військові обʼєкти в Криму, але ніхто його штурмувати так, як зараз штурмують в Запорізькій області, не буде.
А тепер повернемося до вашої фрази про «хай війна закінчиться хоч і завтра». Завтра - це 19 липня 2023 року. Без сумніву, війна може закінчитися вже завтра. Для цього Україні достатньо лише віддати повністю 4 області, що внесені в російську конституцію. Разом з містами Херсон, Запоріжжя, Краматорськ та іншими. Щоб закінчити війну вже завтра, сьогодні Путін погодиться тільки на такі умови.
То що, ви все ще згодні завершити війну вже завтра? Головне, що Закарпаттю нічого не загрожує, а жителі Півдня хай роблять що хочуть? Така ваша позиція? Говоріть прямо.
Їх не треба "віддавати". А зупинитися, і зосередися на обороні, та "кувати мечі" і чекати коли "пропливе труп ворога". Японія ж нічого не віддавала і не підписувала з СРСР/РФ
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:38
Letusrock
Та скажи вже, нарешті, як ти бачиш закінчення війни ?
Бо ти ходишь-ходишь навколо "війну треба закінчувати", а по суті - або блюзнірство, або прикриття іншими людьми
Скажи від себе
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:49
Ганна Маляр, на мою думку, клінічний ідіот.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 15:50
flyman написав:
Їх не треба "віддавати". А зупинитися, і зосередися на обороні, та "кувати мечі" і чекати коли "пропливе труп ворога". Японія ж нічого не віддавала і не підписувала з СРСР/РФ
І скільки Японія вже чекає той "труп ворога"? Лише 70+ рочків?
Зупинитися? А де впевненість, що ворога це зупинить? І головне - ви вважаєте, що людям в окупації життя норм чи на цих людей можна насра_?
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fler
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:00
Schmit написав:
Співвідношення безповоротних втрат на Півдні - 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас», - заявила заступник міністра оборони.
Байка для особливо обдарованих, як про ракети, тут про москалів, які ось і вже закінчаться.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:05
fler написав:
І скільки Японія вже чекає той "труп ворога"? Лише 70+ рочків?
краще щоб вона воювала з ссср ці всі 70+ років? цікаво вскільки б зараз жило людей в японії і яка б була якість їх життя
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:08
Letusrock написав: thenewepic написав:
о що, ви все ще згодні завершити війну вже завтра? Головне, що Закарпаттю нічого не загрожує, а жителі Півдня хай роблять що хочуть? Така ваша позиція? Говоріть прямо.
ви перекрутили все з ніг на голову. Спитайте дружину Успіха
Він вас спитав.
Letusrock написав:
бачу тут жителів півдня і сходу, які сидять або в санаторіях, або вже й квартири купили, якось вони за південь не сильно турбуються
в гостях навіть краще, настільки що й залишитись назавжди непроти
я теж люблю казочки як Успіх.
Воно й видно. Чого тільки чекали раніше, незрозуміло? Треба було знищити кілька міст
власноруч, почати з Донецька, і тоді б жителі півдня і сходу одразу переїхали б у санаторії, купили б квартири "тут", і не довелось би навіть Януковича обирати.
Так?..
Дуже зручна й цинічна позиція, казати усім постраждалим що вони "самі винуваті". Так само, як згвалтовані жінки...
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:10
Letusrock написав:
я писав про рідних тих хто воює, до чого тут я?
бачу тут жителів півдня і сходу, які сидять або в санаторіях, або вже й квартири купили, якось вони за південь не сильно турбуються
То яким ти бачиш закінчення війни завтра? чи сьогодні?
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:11
sergey_sryvkin написав:
Дуже зручна й цинічна позиція, казати усім постраждалим що вони "самі винуваті".
почитайте статтю Зінченка в циклі "Історична Правда"
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