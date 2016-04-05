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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:15
sergey_sryvkin написав: Letusrock написав:
бачу тут жителів півдня і сходу, які сидять або в санаторіях, або вже й квартири купили, якось вони за південь не сильно турбуються
в гостях навіть краще, настільки що й залишитись назавжди непроти
я теж люблю казочки як Успіх.
Воно й видно. Чого тільки чекали раніше, незрозуміло? Треба було знищити кілька міст
власноруч, почати з Донецька, і тоді б жителі півдня і сходу одразу переїхали б у санаторії, купили б квартири "тут", і не довелось би навіть Януковича обирати.
Так?..
Дуже зручна й цинічна позиція, казати усім постраждалим що вони "самі винуваті". Так само, як згвалтовані жінки...
Чому це вона цинічна? Вони і є винні.
Ні, не так само як зґвалтовані жінки. Не потрібно цих непоґрунтованих аналогій.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:20
pesikot написав:Letusrock
Та скажи вже, нарешті, як ти бачиш закінчення війни ?
Бо ти ходишь-ходишь навколо "війну треба закінчувати", а по суті - або блюзнірство, або прикриття іншими людьми
Скажи від себе
варіантів багато, від АТО-2+труп ворога до гарантій від НАТО на частину території, валежить від наявності бажання ще когось крім України.
а як крайній варіант для тих хто хоче воювати до останнього росіянина пропоную спочатку відпустити всіх бажаючих цивільних будувати нову Україну в канадських преріях, а тоді вже можна сміло встановлювати військову диктатуру, відновлювати кріпостне право та інші прогресивні інновації
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:20
sashaqbl написав:
То яким ти бачиш закінчення війни завтра? чи сьогодні?
відповів песікоту
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:22
Letusrock написав:
а як крайній варіант для тих хто хоче воювати до останнього росіянина пропоную спочатку відпустити всіх бажаючих цивільних будувати нову Україну в канадських преріях, а тоді вже можна сміло встановлювати військову диктатуру, відновлювати кріпостне право та інші прогресивні інновації
скільки ти готовий заплатити, щоб поїхати в канадські прерії будувати нову Україну?
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:28
sashaqbl написав:
скільки ти готовий заплатити, щоб поїхати в канадські прерії будувати нову Україну?
я хочу почути який реальний план, якщо дійсно воювати як казав президент до звільнення останнього села з одним дідом, кріпацтво, військова економіка і десятиліття війни - тоді я пас
а про ціну питати некоректно, так як подібна (законна) опція відсутня.
і ця гіпотетична ціна залежить наскільки довго всі налаштувались воювати
Востаннє редагувалось Letusrock
в Вів 18 лип, 2023 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:31
sashaqbl написав: Letusrock написав:
а як крайній варіант для тих хто хоче воювати до останнього росіянина пропоную спочатку відпустити всіх бажаючих цивільних будувати нову Україну в канадських преріях, а тоді вже можна сміло встановлювати військову диктатуру, відновлювати кріпостне право та інші прогресивні інновації
скільки ти готовий заплатити, щоб поїхати в канадські прерії будувати нову Україну?
Розцінки є і вони усім приблизно відомі.
Навіщо ці провокуючі питання?
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:37
Letusrock написав:
я хочу почути який реальний план, якщо дійсно воювати як казав президент до звільнення останнього села з одним дідом, кріпацтво, військова економіка і десятиліття війни - тоді я пас
Ти вважаєш, що план тільки один?
Планів десятки, і ніхто не знає як буде розвиватися ситуація. Але нити як все хуйово і що все безперспективно - не найкращий спосіб. В Долярчика є причини нити - він на фронті півтора року. А чого ниєш ти за 2 км від словацького кордону? Якщо реально так страшно і стресово, то я не вірю, що за 10 тис. баксів не можна виїхати в Канаду.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:39
andrijk777 написав:
Розцінки є і вони усім приблизно відомі.
Навіщо ці провокуючі питання?
якщо є й відомі - то в чому проблема?
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:47
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Розцінки є і вони усім приблизно відомі.
Навіщо ці провокуючі питання?
якщо є й відомі - то в чому проблема?
Проблема - чому ці гроші йдуть воєнкому(чи комусь іншому), а не в державну казну.
Проблема - чому до цього часу не розроблені нормальні, а головне справедливі
механізми призову, а не як завжди "своїм(багатим, блатним і т.д.) - все, іншим - закон".
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:47
sashaqbl написав:
Ти вважаєш, що план тільки один?
Планів десятки, і ніхто не знає як буде розвиватися ситуація. Але нити як все хуйово і що все безперспективно - не найкращий спосіб.
взагалі то почали з того що я піддав сумнівам реальність опитування про 146% відсотків за відвоювання всіх територій і т.д. А перекрутили знову в свою сторону.
Я так зрозумів для вас питання ціни перемоги взагалі не стоїть, але на відміну від вас повчати чи переконувати ні в чому не буду
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