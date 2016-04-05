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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:51
Letusrock написав: pesikot написав:Letusrock
Та скажи вже, нарешті, як ти бачиш закінчення війни ?
Бо ти ходишь-ходишь навколо "війну треба закінчувати", а по суті - або блюзнірство, або прикриття іншими людьми
Скажи від себе
варіантів багато, від АТО-2+труп ворога до гарантій від НАТО на частину території, валежить від наявності бажання ще когось крім України.
а як крайній варіант для тих хто хоче воювати до останнього росіянина пропоную спочатку відпустити всіх бажаючих цивільних будувати нову Україну в канадських преріях, а тоді вже можна сміло встановлювати військову диктатуру, відновлювати кріпостне право та інші прогресивні інновації
Тобто, усі твої сентенції "закінчити війну", це щоб на якийсь термін закінчити активні бойові дії.
Щоб ти зміг виїхати, а ви тут потім, коли бойові дії знов почнуться - живіть як хочете
І чим ти відрізнієшься від тих сусідів з твоєї казочки ?
Да нічим
Хоча, може ти з себе казочку розповідав
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:51
sashaqbl написав: Letusrock написав:
я хочу почути який реальний план, якщо дійсно воювати як казав президент до звільнення останнього села з одним дідом, кріпацтво, військова економіка і десятиліття війни - тоді я пас
Ти вважаєш, що план тільки один?
Планів десятки, і ніхто не знає як буде розвиватися ситуація. Але нити як все хуйово і що все безперспективно - не найкращий спосіб. В Долярчика є причини нити - він на фронті півтора року. А чого ниєш ти за 2 км від словацького кордону? Якщо реально так страшно і стресово, то я не вірю, що за 10 тис. баксів не можна виїхати в Канаду.
Перечитайте ще раз оригінальний пост.
Ваша відповідь взагалі не в тему.
Тут ніхто не ниє(я не бачу ніякого ниття). Тут обговорюють ситуацію що склалась і шляхи виходу з неї.
І повторюсь - чому ці 10 тис. баксів мають йти фіг зна кому, а не на купівлю дронів?
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:55
Letusrock
,
я хочу почути який реальний план, якщо дійсно воювати як казав президент до звільнення останнього села з одним дідом, кріпацтво, військова економіка і десятиліття війни - тоді я пас
А що не пас?
Тут ніхто не ниє(я не бачу ніякого ниття
А я бачу! Сильно емпатійні?? Серце болить за загиблих??? А за ЯнаЮру не болить, який в Херсонській області в окупації тримається , щоб не отримувати паспорт з куркою? Хоча без нього його в роках не пускають в лікарню за мед. допомогою. Інших в Бердянськах і Мелітополях тисячі вам не жалко?? Які не здаються і не лягають під окупанта?
Бісить, що плять втомлений скиглячий сидить за Карпатами під кордоном! Іди , емпатійний , і допоможи!
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 18 лип, 2023 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 16:57
fler написав: flyman написав:
Їх не треба "віддавати". А зупинитися, і зосередися на обороні, та "кувати мечі" і чекати коли "пропливе труп ворога". Японія ж нічого не віддавала і не підписувала з СРСР/РФ
І скільки Японія вже чекає той "труп ворога"? Лише 70+ рочків?
Зупинитися? А де впевненість, що ворога це зупинить? І головне - ви вважаєте, що людям в окупації життя норм чи на цих людей можна насра_?
насра і до, під час, і після, сама знаєш кому
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:00
andrijk777 написав:
Проблема - чому ці гроші йдуть воєнкому(чи комусь іншому), а не в державну казну.
Проблема - чому до цього часу не розроблені нормальні, а головне справедливі механізми призову, а не як завжди "своїм(багатим, блатним і т.д.) - все, іншим - закон".
Погоджуюсь, влада - тупі мудаки.
Але все це ниття: хай воєнкоми воюють, хай син Зеленського воює, треба закінчувати - це не варіант. Наразі, на мою думку, дуже низька ймовірність хоч якихось перспектив для України у випадку закінчення війни як є. Скоріш за все друга війна за пару років з остаточною втратою країни.
Так, варто шторити владу за яйця по 17, за весільні дрони, може навіть за воєнкомів(хоча тут не все так однозначно). А не плакатися, що все пропало...
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:00
pesikot написав:
усі твої сентенції "закінчити війну", це щоб на якийсь термін закінчити активні бойові дії.
чому на якийсь термін? вважаєте що рф нападе на НАТО?
японці чомусь теж не послухали своїх песікотів і не захотіли воювати 70 років
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:01
Letusrock написав:
чому на якийсь термін? вважаєте що рф нападе на НАТО?
японці чомусь теж не послухали своїх песікотів і не захотіли воювати 70 років
Порівняння недоречне. Японія капітулювала, воюючи одна з усім світом, після двоє ядерних ударів.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:09
Letusrock написав: pesikot написав:
усі твої сентенції "закінчити війну", це щоб на якийсь термін закінчити активні бойові дії.
чому на якийсь термін? вважаєте що рф нападе на НАТО?
японці чомусь теж не послухали своїх песікотів і не захотіли воювати 70 років
Я ж кажу - блюзнірство
Ти хочешь закінчення війни зараз бо "дружина Долярчика його давно не бачила"
Завершення зараз - це віддати 4 наші області на користь РФ
Яке потім НАТО ?
А про японців, взагалі - мимо.
Чи ти хочешь, щоб Україна капітулювала, як Японія ? Каже вже
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 18 лип, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:11
Для всіх тих, хто хоче зупинки війни прямо зараз - доки проблема окупації територій не вирішена, війна не може зупинитись, вона може лише тимчасово підморозитись. І без гарантій безпеки або НАТО, та при живому Путіну, відновлення бойових дій - лише питання часу. Це просто факт, історія вже показала це.
Далі, як заявило НАТО, ніхто не дасть нам гарантій безпеки допоки триває війна. І ми не можемо зупинити війну в односторонньому порядку прямо зараз, бо це лише заохотить Путіна - йому все зійшло з рук, територія збільшилась, економіка поки тримається, фронт не обвалився. Він, відновивши сили, знову піде «звільняти» Херсон і Запоріжжя. Чи може, ви пропонуєте добровільно віддати ці міста? Тоді що завадить Путіну внести в свою конституцію Миколаїв, Харків, Одесу? Віддавати їх також?
Далі, вступ в НАТО займає певний час (всі парламенти мають проголосувати). Гіпотетична ситуація - ми домовились про вступ у рамках підконтрольних територій, але доки йде процес вступу, Путін нападає десь у прикордонних районах. Війна розморожується, процес вступу в НАТО зривається.
Таким чином, корінь вирішення проблеми - це Путін. Він має або зрозуміти, що не зможе завоювати Україну (тобто, не отримати нових територій за результатами поточного етапу війни), або повинен втратити владу.
Я не бачу інших варіантів.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:18
sashaqbl написав:
на мою думку, дуже низька ймовірність хоч якихось перспектив для України у випадку закінчення війни як є. Скоріш за все друга війна за пару років з остаточною втратою країни.
ок, думка має право на життя.
а якщо воювати 10 років, повбивати еліту на війні, потім може статись що Україна буде, але українців небуде (залишаться переважно пенсіонери, аватари, інші неактивні елементи та різні нелюбимі вами лет'сроки та флаймани).
чи потім сусідки флер нарожають по 8 дітей від пакистанців і все буде ок?
Україна це територія чи люди? (с)
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