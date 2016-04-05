Додано: Вів 18 лип, 2023 17:11

Для всіх тих, хто хоче зупинки війни прямо зараз - доки проблема окупації територій не вирішена, війна не може зупинитись, вона може лише тимчасово підморозитись. І без гарантій безпеки або НАТО, та при живому Путіну, відновлення бойових дій - лише питання часу. Це просто факт, історія вже показала це.

Далі, як заявило НАТО, ніхто не дасть нам гарантій безпеки допоки триває війна. І ми не можемо зупинити війну в односторонньому порядку прямо зараз, бо це лише заохотить Путіна - йому все зійшло з рук, територія збільшилась, економіка поки тримається, фронт не обвалився. Він, відновивши сили, знову піде «звільняти» Херсон і Запоріжжя. Чи може, ви пропонуєте добровільно віддати ці міста? Тоді що завадить Путіну внести в свою конституцію Миколаїв, Харків, Одесу? Віддавати їх також?

Далі, вступ в НАТО займає певний час (всі парламенти мають проголосувати). Гіпотетична ситуація - ми домовились про вступ у рамках підконтрольних територій, але доки йде процес вступу, Путін нападає десь у прикордонних районах. Війна розморожується, процес вступу в НАТО зривається.

Таким чином, корінь вирішення проблеми - це Путін. Він має або зрозуміти, що не зможе завоювати Україну (тобто, не отримати нових територій за результатами поточного етапу війни), або повинен втратити владу.

Я не бачу інших варіантів.