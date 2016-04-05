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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:20
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vitaliiangel
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:25
thenewepic написав:
Для всіх тих, хто хоче зупинки війни прямо зараз - доки проблема окупації територій не вирішена, війна не може зупинитись, вона може лише тимчасово підморозитись. І без гарантій безпеки або НАТО, та при живому Путіну, відновлення бойових дій - лише питання часу. Це просто факт, історія вже показала це.
Далі, як заявило НАТО, ніхто не дасть нам гарантій безпеки допоки триває війна. І ми не можемо зупинити війну в односторонньому порядку прямо зараз, бо це лише заохотить Путіна - йому все зійшло з рук, територія збільшилась, економіка поки тримається, фронт не обвалився. Він, відновивши сили, знову піде «звільняти» Херсон і Запоріжжя. Чи може, ви пропонуєте добровільно віддати ці міста? Тоді що завадить Путіну внести в свою конституцію Миколаїв, Харків, Одесу? Віддавати їх також?
Далі, вступ в НАТО займає певний час (всі парламенти мають проголосувати). Гіпотетична ситуація - ми домовились про вступ у рамках підконтрольних територій, але доки йде процес вступу, Путін нападає десь у прикордонних районах. Війна розморожується, процес вступу в НАТО зривається.
Таким чином, корінь вирішення проблеми - це Путін. Він має або зрозуміти, що не зможе завоювати Україну (тобто, не отримати нових територій за результатами поточного етапу війни), або повинен втратити владу.
Я не бачу інших варіантів.
До речі, оті всі адепти "закінчення війни зараз" не помітили, або не захотіли помітити того простого факту, що Запоріжську область РФія вписала в конституцію, навіть без "референдуму" в самому Запоріжжю
То що Путіну заважає вписати Закарпатську область, просто так, в свою конституцію ?
Та нічого
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pesikot
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:26
pesikot написав:
Ти хочешь закінчення війни зараз бо "дружина Долярчика його давно не бачила"
Завершення зараз - це віддати 4 наші області на користь РФ
я хочу бачити тих 74% (що впевнені у відвоюванні територій військовим шляхом) вже завтра в черзі до військомату
P.S. нагадай де написано що я хочу закінчення війни зараз
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Letusrock
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:27
Letusrock написав: sashaqbl написав:
на мою думку, дуже низька ймовірність хоч якихось перспектив для України у випадку закінчення війни як є. Скоріш за все друга війна за пару років з остаточною втратою країни.
ок, думка має право на життя.
а якщо воювати 10 років, повбивати еліту на війні, потім може статись що Україна буде, але українців небуде (залишаться переважно пенсіонери, аватари, інші неактивні елементи та різні нелюбимі вами лет'сроки та флаймани).
чи потім сусідки флер нарожають по 8 дітей від пакистанців і все буде ок?
Україна це територія чи люди? (с)
10 років війна в такому режимі тривати не може. У однієї із сторін закінчаться воюючі.
А щодо українців - якщо буде не вирішення, а підморозка без безпекових гарантій, то активні думаючі українці і так виїдуть. Бо другий (чи, точніше, третій) раз проходити через все це бажаючих буде небагато.
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thenewepic
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:27
Letusrock написав: fler написав:
І скільки Японія вже чекає той "труп ворога"? Лише 70+ рочків?
краще щоб вона воювала з ссср ці всі 70+ років? цікаво вскільки б зараз жило людей в японії і яка б була якість їх життя
и сколько территории потеряла Япония?
2 острова типа Змеиного?
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:27
Letusrock написав:
а якщо воювати 10 років, повбивати еліту на війні, потім може статись що Україна буде, але українців небуде (залишаться переважно пенсіонери, аватари, інші неактивні елементи та різні нелюбимі вами лет'сроки та флаймани).
чи потім сусідки флер нарожають по 8 дітей від пакистанців і все буде ок?
Україна це територія чи люди? (с)
Мені ближчий пуштун, який вивчив українську мову і пішов воювати за Україну, ніж половина хитрожопих земляків, які ниють на форумі. Якщо флер нарожає від нього 8 дітей, то я нічого страшного не бачу.
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sashaqbl
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:28
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Проблема - чому ці гроші йдуть воєнкому(чи комусь іншому), а не в державну казну.
Проблема - чому до цього часу не розроблені нормальні, а головне справедливі механізми призову, а не як завжди "своїм(багатим, блатним і т.д.) - все, іншим - закон".
Погоджуюсь, влада - тупі мудаки.
Але все це ниття: хай воєнкоми воюють, хай син Зеленського воює, треба закінчувати - це не варіант. Наразі, на мою думку, дуже низька ймовірність хоч якихось перспектив для України у випадку закінчення війни як є. Скоріш за все друга війна за пару років з остаточною втратою країни.
Так, варто шторити владу за яйця по 17, за весільні дрони, може навіть за воєнкомів(хоча тут не все так однозначно). А не плакатися, що все пропало...
Влада тупі мудаки, але 73% за них проголосували. Більше того - Зеленському зараз довіряють 85%.
Я не розумію цього дуалізму українців. Напевно це наслідок оптимізму, який лиється з СМІ. Хоча з іншого боку 10 мільйонів виїхали - напевно не від "оптимізму" тікали.
"шторити владу за яйця" - я не розумію як прості люди можуть штормити владу? А "не простим" це нафіг не потрібно, їм і так непогано.
І на кінець - зміна Зеленського зараз - це напевно також не варіант. Сильно багато ризиків в цьому варіанті.
Тому я бачу деяку тупиковість нашої боротьби на даному етапі.
*для мене особисто варіант закінчення війни(позитивно для нас) тільки один і він був тільки один з першого дня війни - це смерть(вбивство) путіна. Більше реальних варіантів я не бачу.
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andrijk777
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:29
thenewepic написав:
Для всіх тих, хто хоче зупинки війни прямо зараз - доки проблема окупації територій не вирішена, війна не може зупинитись, вона може лише тимчасово підморозитись. І без гарантій безпеки або НАТО, та при живому Путіну, відновлення бойових дій - лише питання часу. Це просто факт, історія вже показала це.
Далі, як заявило НАТО, ніхто не дасть нам гарантій безпеки допоки триває війна. І ми не можемо зупинити війну в односторонньому порядку прямо зараз, бо це лише заохотить Путіна - йому все зійшло з рук, територія збільшилась, економіка поки тримається, фронт не обвалився. Він, відновивши сили, знову піде «звільняти» Херсон і Запоріжжя. Чи може, ви пропонуєте добровільно віддати ці міста? Тоді що завадить Путіну внести в свою конституцію Миколаїв, Харків, Одесу? Віддавати їх також?
Далі, вступ в НАТО займає певний час (всі парламенти мають проголосувати). Гіпотетична ситуація - ми домовились про вступ у рамках підконтрольних територій, але доки йде процес вступу, Путін нападає десь у прикордонних районах. Війна розморожується, процес вступу в НАТО зривається.
Таким чином, корінь вирішення проблеми - це Путін. Він має або зрозуміти, що не зможе завоювати Україну (тобто, не отримати нових територій за результатами поточного етапу війни), або повинен втратити владу.
Я не бачу інших варіантів.
так, або біле або чорне, або до останнього діда із черенком лопати дойти до Керчі, або здатися і лапки догори. в ОП без варіантів
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flyman
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:32
thenewepic написав:
це Путін. Він має або зрозуміти, що не зможе завоювати Україну (тобто, не отримати нових територій за результатами поточного етапу війни), або повинен втратити владу.
Я не бачу інших варіантів.
Він нічого ніколи не зрозуміє. Забудьте про це. Навіть на лаві підсудних в Гаазі він нічого не зрозуміє. Так, як нічого не зрозуміли Янукович і інші.
Люди не міняються, а такі як путін тим більше.
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andrijk777
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:33
flyman написав:
так, або біле або чорне, або до останнього діда із черенком лопати дойти до Керчі, або здатися і лапки догори. в ОП без варіантів
в більшості колег з форума теж тільки такі два
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Letusrock
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