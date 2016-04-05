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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:41
andrijk777 написав:
Тому я бачу деяку тупиковість нашої боротьби на даному етапі.
*для мене особисто варіант закінчення війни(позитивно для нас) тільки один і він був тільки один з першого дня війни - це смерть(вбивство) путіна. Більше реальних варіантів я не бачу.
Частково згоден, деколи сам офігіваю від того, що бачу.
Але як мінімум, поширювати інфу випадки корупції, замість поширення, як воєнкоми начебто мобілізують людей - гірше точно не стане.
Все ж таки я оптимістично налаштований, і не тільки на смерть хуйла. Чим довше триватиме війна, тим сильніше незадоволення владою у русні. І рано чи пізно воно в щось таки виллється.
Маю великі сумніви, що росія протягне довше кінця наступного року.
Хоча, якщо чесно, минулого року я теж сподівався, що довше цього літа Росія не протягне.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 18 лип, 2023 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:42
Letusrock написав: flyman написав:
так, або біле або чорне, або до останнього діда із черенком лопати дойти до Керчі, або здатися і лапки догори. в ОП без варіантів
в більшості колег з форума теж тільки такі два
так чё там с территориальными потерями Японии?
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:43
thenewepic написав:
10 років війна в такому режимі тривати не може. У однієї із сторін закінчаться воюючі.
В якої сторони? Я так розумію з нашої.
Ну це просто брехня. Математику за 2-3 клас вчили?
1 грудня 2022 року, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу заявив, що втрати української армії склали до 13000 військових.
13000*10років = 130000.
Припустимо збрехав. Ну але не міг збрехати в 10 разів?
10 років - хватить воюючих без проблем! Тим більше з часом інтенсивність боїв очевидно впаде.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:46
andrijk777 написав: thenewepic написав:
це Путін. Він має або зрозуміти, що не зможе завоювати Україну (тобто, не отримати нових територій за результатами поточного етапу війни), або повинен втратити владу.
Я не бачу інших варіантів.
Він нічого ніколи не зрозуміє. Забудьте про це. Навіть на лаві підсудних в Гаазі він нічого не зрозуміє. Так, як нічого не зрозуміли Янукович і інші.
Люди не міняються, а такі як путін тим більше.
я сподіваюсь, що у випадку військової поразки на Півдні, Путіна просто знесуть (адже стільки втрат, а результату нема), і тому його особиста думка вже не матиме значення.
Але, може, навіть якщо він утримає владу, але ресурсів воювати буде мало, то йому доведеться їх обернути проти внутрішніх ворогів, замість того, щоб окупувати території.
В будь-якому випадку, Україні необхідно отримати військовий успіх та вийти як мінімум до кримського перешийку. Раніше цього війна сприятливо для нас не завершиться.
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thenewepic
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:53
andrijk777 написав: thenewepic написав:
10 років війна в такому режимі тривати не може. У однієї із сторін закінчаться воюючі.
В якої сторони? Я так розумію з нашої.
Ну це просто брехня. Математику за 2-3 клас вчили?
1 грудня 2022 року, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу заявив, що втрати української армії склали до 13000 військових.
13000*10років = 130000.
Припустимо збрехав. Ну але не міг збрехати в 10 разів?
10 років - хватить воюючих без проблем! Тим більше з часом інтенсивність боїв очевидно впаде.
я говорив про варіант, коли інтенсивність буде така сама. Тому що не можу вгадати, як саме вона впаде. Може впасти до рівня АТО, тоді взагалі обходились контрактниками. Але я розглядаю найгірший варіант.
Про втрати - вони неоднорідно розподіляються в часі. З грудня був ще захист Бахмуту. І втрати - це не тільки загиблі. Це також важкопоранені, що не можуть продовжувати службу. Якщо рахувати їх, втрати не будуть обмежуватись 10 тисячами на рік.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:58
Прохожий написав:
так чё там с территориальными потерями Японии?
як казав наш президент навіть село з одним дідом на дві хати важливе. Чи Японія ето другоє?
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:58
thenewepic написав:
В будь-якому випадку, Україні необхідно отримати військовий успіх та вийти як мінімум до кримського перешийку. Раніше цього війна сприятливо для нас не завершиться
Ми вже досягли чимало, ні план А) фюрера - посадити медведчука в Києві, ні план Б) з Новоросією від Тирасполя до Харкова.
У них вийшло тільки обрізаний план Б).
Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?
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Додано: Вів 18 лип, 2023 17:59
lapay написав:
Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?
не пишіть таке, бо є тільки чорне або біле
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Додано: Вів 18 лип, 2023 18:02
Letusrock написав:
не пишіть таке, бо є тільки чорне або біле
Монокольори дуже дорого коштують, навіть для кацапів ця ціна не підйомна.
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Додано: Вів 18 лип, 2023 18:08
Letusrock написав: pesikot написав:
Ти хочешь закінчення війни зараз бо "дружина Долярчика його давно не бачила"
Завершення зараз - це віддати 4 наші області на користь РФ
я хочу бачити тих 74% (що впевнені у відвоюванні територій військовим шляхом) вже завтра в черзі до військомату
P.S. нагадай де написано що я хочу закінчення війни зараз
А я бачу тебе, який хоче здриснути за кордон, навіть якщо Україна буде втрачати свої теріторії.
Бо тобі головне, щоб твоя дупа була в безпеці
Всі інші твої слова - то брехня
І так, мене ти в черзі в військомат не побачишь. ВОС не та
Але я не скиглю, як ти. Я допомагаю ЗСУ, як можу
PS. Госпідя, тебе б в березнь 2022 та в Чернігів, напевно, взагалі б розумом тронувся
Якщо ти таке сцикливе зараз, сидяче на Закарпатті
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