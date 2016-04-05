Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:15
lapay написав:
Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?
якщо ми не зможемо звільнити хоча б Херсонську і Запорізьку області, то я не знаю, які у нас перспективи. Не хочеться про це думати, але, здається, не дуже хороші.
thenewepic
Повідомлень: 31
З нами з: 03.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:18
Letusrock написав: Прохожий написав:
так чё там с территориальными потерями Японии?
як казав наш президент навіть село з одним дідом на дві хати важливе. Чи Японія ето другоє?
ответ настоящего "угорця"
хотя ожидаемо...
апд
пример Японии привели вы а не президент
так и не понял что хотели этим сказать
хотя мысли у вас в одну сторону...
Востаннє редагувалось
Прохожий
в Вів 18 лип, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
Повідомлень: 13142
З нами з: 05.06.13
Подякував: 897 раз.
Подякували: 1423 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:22
pesikot написав:
Госпідя, тебе б в березнь 2022 та в Чернігів, напевно, взагалі б розумом тронувся
по тобі бачу, так, незворотні психічні процеси прогресують
Letusrock
Повідомлень: 673
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:23
Letusrock написав:
статтю Зінченка в циклі "Історична Правда"
Яку із сотні?
sergey_sryvkin
Повідомлень: 1549
З нами з: 19.02.14
Подякував: 493 раз.
Подякували: 561 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:23
thenewepic написав: lapay написав:
Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?
якщо ми не зможемо звільнити хоча б Херсонську і Запорізьку області, то я не знаю, які у нас перспективи. Не хочеться про це думати, але, здається, не дуже хороші.
+100500
но мухи и угорцы против...
Прохожий
Повідомлень: 13142
З нами з: 05.06.13
Подякував: 897 раз.
Подякували: 1423 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:23
Дуже цікава стаття про двійників путіна:
https://glavred.net/article/yaponcy-nauchno-dokazali-nalichie-treh-dvoynikov-u-putina-sergey-zhirnov-10486471.html
Там в середині є два варіанти розвитку подій у випадку смерті путіна.
*кому цікаво - ось це відео від 30 липня, де дійсно не працює права рука у нього.
https://life.ru/p/1513056
Востаннє редагувалось
andrijk777
в Вів 18 лип, 2023 18:45, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Повідомлень: 4922
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 284 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:28
Прохожий написав:
ответ настоящего "угорця"
хотя ожидаемо...
апд
пример Японии привели вы а не президент
так и не понял что хотели этим сказать
хотя мысли у вас в одну сторону...
а) від вас дружина втікла з угорцем чи переважає стеріотипне мислення? пхаєте його при любій нагоді
б) не обовязково мене розуміти, і писати теж - нецікаве таке спілкування в бид..цькій манері
Востаннє редагувалось
Letusrock
в Вів 18 лип, 2023 18:30, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
Повідомлень: 673
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:28
ИМХО кампающие на смерть путенга заблуждаются
на раиссии 70% поддержки текущего курса, там есть запрос на "империю и русский мир", поэтому только разгром ВС раиссии и доведение её до состояния "ножки буша" в обмен на ЯО...
иначе все будет продолжаться по кругу...
Прохожий
Повідомлень: 13142
З нами з: 05.06.13
Подякував: 897 раз.
Подякували: 1423 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:29
sergey_sryvkin написав: Letusrock написав:
статтю Зінченка в циклі "Історична Правда"
Яку із сотні?
https://www.istpravda.com.ua/columns/2023/04/21/162605/
Letusrock
Повідомлень: 673
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 18 лип, 2023 18:34
Letusrock написав: pesikot написав:
Госпідя, тебе б в березнь 2022 та в Чернігів, напевно, взагалі б розумом тронувся
по тобі бачу, так, незворотні психічні процеси прогресують
Та да, це ж не я волаю ... "завтра мір любой ценой" и "атпустите меня из страны"
А вот откуда у тебя эти психические процессы, если ты войны и не ощутил ?
А ещё так зневажливо обращаешься к тем, кто пережил ужасы войны
Но при этом, готов отдать территории, ради своей жопы в тепле
pesikot
Повідомлень: 8191
З нами з: 31.08.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1237 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1489
118411
6076
494035
1
5877
Вів 05 кві, 2016 11:03 Bukka