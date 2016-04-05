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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4661466246634664>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:15

  lapay написав:Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?

якщо ми не зможемо звільнити хоча б Херсонську і Запорізьку області, то я не знаю, які у нас перспективи. Не хочеться про це думати, але, здається, не дуже хороші.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:18

  Letusrock написав:
  Прохожий написав:так чё там с территориальными потерями Японии?


як казав наш президент навіть село з одним дідом на дві хати важливе. Чи Японія ето другоє?

ответ настоящего "угорця"
хотя ожидаемо...

апд
пример Японии привели вы а не президент
так и не понял что хотели этим сказать
хотя мысли у вас в одну сторону...
Востаннє редагувалось Прохожий в Вів 18 лип, 2023 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Госпідя, тебе б в березнь 2022 та в Чернігів, напевно, взагалі б розумом тронувся


по тобі бачу, так, незворотні психічні процеси прогресують
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:статтю Зінченка в циклі "Історична Правда"

Яку із сотні?
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:23

  thenewepic написав:
  lapay написав:Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?

якщо ми не зможемо звільнити хоча б Херсонську і Запорізьку області, то я не знаю, які у нас перспективи. Не хочеться про це думати, але, здається, не дуже хороші.

+100500

но мухи и угорцы против...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:23

Дуже цікава стаття про двійників путіна:
https://glavred.net/article/yaponcy-nauchno-dokazali-nalichie-treh-dvoynikov-u-putina-sergey-zhirnov-10486471.html
Там в середині є два варіанти розвитку подій у випадку смерті путіна.
*кому цікаво - ось це відео від 30 липня, де дійсно не працює права рука у нього. https://life.ru/p/1513056
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 18 лип, 2023 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:ответ настоящего "угорця"
хотя ожидаемо...

апд
пример Японии привели вы а не президент
так и не понял что хотели этим сказать
хотя мысли у вас в одну сторону...


а) від вас дружина втікла з угорцем чи переважає стеріотипне мислення? пхаєте його при любій нагоді

б) не обовязково мене розуміти, і писати теж - нецікаве таке спілкування в бид..цькій манері
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 18 лип, 2023 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:28

  andrijk777 написав:Дуже цікава стаття про двійників путіна:
https://glavred.net/article/yaponcy-nauchno-dokazali-nalichie-treh-dvoynikov-u-putina-sergey-zhirnov-10486471.html
Там в середині є два варіанти розвитку подій у випадку смерті путіна.

ИМХО кампающие на смерть путенга заблуждаются
на раиссии 70% поддержки текущего курса, там есть запрос на "империю и русский мир", поэтому только разгром ВС раиссии и доведение её до состояния "ножки буша" в обмен на ЯО...
иначе все будет продолжаться по кругу...
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:29

  sergey_sryvkin написав:
  Letusrock написав:статтю Зінченка в циклі "Історична Правда"

Яку із сотні?


https://www.istpravda.com.ua/columns/2023/04/21/162605/
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:34

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Госпідя, тебе б в березнь 2022 та в Чернігів, напевно, взагалі б розумом тронувся


по тобі бачу, так, незворотні психічні процеси прогресують

Та да, це ж не я волаю ... "завтра мір любой ценой" и "атпустите меня из страны" :)

А вот откуда у тебя эти психические процессы, если ты войны и не ощутил ?

А ещё так зневажливо обращаешься к тем, кто пережил ужасы войны
Но при этом, готов отдать территории, ради своей жопы в тепле
pesikot
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