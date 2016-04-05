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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4662466346644665>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:35

  yanyura написав:Я ни слова не написал ни про снаряды, ни про оружие, только про дроны, и максимальное количество, которое можно было купить за "выпилянные" деньги не "мільйон", а менее 60 тысяч.
К дронам-камикадзе прикрепляется головная часть РПГ, либо Ф-1, либо ВОГ-25/ВОГ-25П, в зависимости от цели.

Практически на любом ТГ-канале, ведущем сборы на нужды конкретного подразделения ВСУ постоянно собираются деньги на дроны. Чаще на DJI MAVIC. Не нашел, сколько выпускается этих дронов, но на начавшемся в 2021-м строительстве завода DJI в Ужгороде планировалось выпускать 40 тыс. дронов в месяц (аграрных, весом без аккум. 21,1 кг, вес Мавика менее 800 г).


Дело не в количестве дронов, а в методиках их использования.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Мені ближчий пуштун, який вивчив українську мову і пішов воювати за Україну, ніж половина хитрожопих земляків, які ниють на форумі. Якщо флер нарожає від нього 8 дітей, то я нічого страшного не бачу.

Стільки дівчат на форумі, а віддуватися лише fler?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:39

  Прохожий написав:
  andrijk777 написав:Дуже цікава стаття про двійників путіна:
https://glavred.net/article/yaponcy-nauchno-dokazali-nalichie-treh-dvoynikov-u-putina-sergey-zhirnov-10486471.html
Там в середині є два варіанти розвитку подій у випадку смерті путіна.

ИМХО кампающие на смерть путенга заблуждаются
на раиссии 70% поддержки текущего курса, там есть запрос на "империю и русский мир", поэтому только разгром ВС раиссии и доведение её до состояния "ножки буша" в обмен на ЯО...
иначе все будет продолжаться по кругу...

Там стаття про двійників, а не про смерть. Нічого я "копаю".
Ти як та свиня, про що не говори, але "Свиня завжди болото знайде".
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:55

  thenewepic написав:
  lapay написав:Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?

якщо ми не зможемо звільнити хоча б Херсонську і Запорізьку області, то я не знаю, які у нас перспективи. Не хочеться про це думати, але, здається, не дуже хороші.

Якщо не зможемо, то доведеться записати в Конституції, що ми відмовляємся від спроб приєднати окуповані території військовим шляхом. Це в самому м'якому, для нас, варіанті. Інакше війна, різної інтенсивності поки, як мінімум, не здохне фюрер.
Фактично, є два варіанти. Умовно фінський, коли програш офіційно визнається, території втрачаються, і, умовно, азербайджанський, коли програш не визнається, натомість накопичуються сили для реванша. Накопичуються роками і десятиліттями.
Наразі ми, з 2014 року, вибрали другий варіант. Чи зможемо ми повторити успіх Азейбарджана чи будемо безсилі, як арабські сусіди Ізраїля - цього поки ніхто не знає.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 1 ...

1) Ракетні комплекси VAMPIRE та дрони. США оголосять новий пакет військової допомоги на $1,3 млрд
Другий співрозмовник конкретизує й каже, що США планують передати Україні установки для боротьби з безпілотниками VAMPIRE, а також ударні безпілотники Phoenix Ghost та Switchblade.

Крім того, йдеться у матеріалі, Україна отримає значну кількість систем протидії БПЛА австралійської компанії DroneShield, а також радари, сенсори та аналітичні системи.

2) Арешт Путіна на саміті буде оголошенням війни Росії – президент ПАР
"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.

То приїде Путін чи ні ?
Мишляю, що ні
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 18:58

  lapay написав:
  thenewepic написав:
  lapay написав:Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?

якщо ми не зможемо звільнити хоча б Херсонську і Запорізьку області, то я не знаю, які у нас перспективи. Не хочеться про це думати, але, здається, не дуже хороші.

Якщо не зможемо, то доведеться записати в Конституції, що ми відмовляємся від спроб приєднати окуповані території військовим шляхом. Це в самому м'якому, для нас, варіанті. Інакше війна, різної інтенсивності поки, як мінімум, не здохне фюрер.
Фактично, є два варіанти. Умовно фінський, коли програш офіційно визнається, території втрачаються, і, умовно, азербайджанський, коли програш не визнається, натомість накопичуються сили для реванша. Накопичуються роками і десятиліттями.
Наразі ми, з 2014 року, вибрали другий варіант. Чи зможемо ми повторити успіх Азейбарджана чи будемо безсилі, як арабські сусіди Ізраїля - цього поки ніхто не знає.

Слух, а те що орків відігнали від Київа, від Чернігова, від Сум, від Харькова, від Херсона ... це що ?
Ти вже забув ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Приказали, по крайней мере у нас, чтобы до Нового года все без исключения отгуляли свои отпуска в формате три по 10 дней.
Без всяких исключений. Без вариантов.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент ЮАР Сирил Рамафоса признался в угрозах со стороны кремля по поводу ареста путина

В следующем месяце ЮАР принимает саммит БРИКС, в котором, как ожидается, примет участие российский диктатор. В соответствии с ордером МУС на его арест, ЮАР должна была бы поместить пыню за решетку и передать Гааге. Однако уже несколько месяцев страна ищет лазейки, которые бы позволили этого не делать.

Под присягой президент ЮАР признался, что россия угрожала ему войной. Лидер отметил, что кремль дал понять, что арест действующего президента будет воспринимать как объявление войны.

"Было бы несовместимо с нашей Конституцией рисковать вступить в войну с россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность Республики", – заявил Рамафоса.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:06

  pesikot написав:2) Арешт Путіна на саміті буде оголошенням війни Росії – президент ПАР
"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.

То приїде Путін чи ні ?
Мишляю, що ні

99% що не поїде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:19

Уже даже строить не хотят, можно просто заказать рекламу областной военной администрации.
Зображення

А в селе Піщаний Брід, с населением 3 тысячи, реконструируют здание ЦНАП за 11,5 млн грн.

Второй год идёт война за выживание с самой отмороженной страной
Востаннє редагувалось hume в Вів 18 лип, 2023 19:24, всього редагувалось 1 раз.
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