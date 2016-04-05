sashaqbl написав:Мені ближчий пуштун, який вивчив українську мову і пішов воювати за Україну, ніж половина хитрожопих земляків, які ниють на форумі. Якщо флер нарожає від нього 8 дітей, то я нічого страшного не бачу.
Стільки дівчат на форумі, а віддуватися лише fler?
Фото в бикини - и мы решим, или Флай, или пуштун и 8ро детей!
prodigy написав:Буданов так поводиться не з власного бажання (вважаю), війна триває понад 500 діб і треба свіжий погляд на стан речей(і трошки більше оптимізму), тому що Жданов,Світан, Коваленко вже по 10му колу те саме, Бутусов бачить тільки недоліки, гарні руські(Каспаров і ко) не мають широкої аудиторії тому і забирають час у Залужного і Буданова
Можливо. Ймовірно, що я переоцінюю адекватність людей, але як на мене, це і є провал комунікації з боку влади - годувати їх байками спочатку про 2-3 тижні, потім про 4-5 місяців.
комунікації влади і народа? а коли у влади була адекватна комунікація? в 1941-42 у срср? чи 1940 у Британії, колі був Дюнкерк?
є декілька сценаріїв розвитку подій, але ймовірність деяких дуже низька: 1) ЗСУ проривають фронт у 3х напрямках -Олешкі, Такмак, Волноваха і "стремітельним домкратом" витискають орків до Криму і Таганрогу, тобто виходять на стан на 23лютого 2022р 2) ЗСУ проривають фронт в одному напрямку-Олешкі визволяють Скадовск і зупиняються. 3) ЗСУ відбивають атаки і контр-атакують і до листопада просуваються по лінії Токмак-Волноваха, але зупиняється на підступах , тобто вперед по лінії фронту на 20-25км 4) просування ще повільніше, 5-10км за наступні 3 місяці
за 44 днів контрнаступу на окремих малих ділянках просунулись від 3 до 7км
Андрій Трошев (позивний "Сєдой"), якого називали другою після Євгена Пригожина особою в ПВК "Вагнера", став першим з командирів, які відмовилися продовжувати участь у заколоті, що розгорівся минулого місяця. Про це повідомляє Gulagu.net з посиланням на джерела в колишньому штабі ПВК.
Під час подій 23-24 червня Трошев добровільно прийняв рішення відмовитися від участі і передав Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ і Міноборони РФ внутрішню інформацію ПВК.
На цей момент йому запропонували одну з посад в рамках суміжної з МО РФ структури, яка займається рекрутингом в'язнів до спеціальних формувань "Шторм Z". Разом з собою Трошев, як вважається, забрав сюди ще 10 осіб з офісу Пригожина.
vitaliiangel написав:.......... https://iri.org.ua/sites/default/files/ ... 202023.pdf вижу противоречие между подавленным состоянием со 2й картинки и высокими ожиданиями с 1й. Обычно высокие ожидания присущи тем, у кого и так всё хорошо. (Что можно ожидать из зоны комфорта? Только самое лучшее). Из двух картинок одна брешет. Думаю 1я. Даже в США не наберётся 74% оптимистов.
Здесь нет противоречия. "Подавленное состояние" может объясняться затягиванием войны. Высокие ожидания - "надежда умирает последней". + прошлогодние успехи. + пропаганда.
Schmit написав:А ще нам розповідають про більші втрати у москалів - 1:5 чи то 1:7. І це у наступі на заздалегідь підготовлені лінії оборони, по промислово замінованій території, без нормальної авіації. І віримо ж.
prodigy написав:за 44 днів контрнаступу на окремих малих ділянках просунулись від 3 до 7км
Я думаю, орки пойдут осенью в наступление, такое предчувствие, нагнали много мяса, количество дронов у них увеличилось, всякого советского говна из вооружений полно. На нашей стороне будет то, что обороняться проще, чем наступать. А вообще вырисовывается статус-кво, у нас и у орков достаточно средств для эффективной обороны, но нет классического трехкратного превосходства для эффективной атаки.
ЛАД написав:Буданов из шоу-бизнеса? Данилов из шоу-бизнеса?
Буданов професійний розвідник. Чмут про нього непогано відзивався. Але часто поводиться як люся.
Буданов так поводиться не з власного бажання (вважаю), війна триває понад 500 діб і треба свіжий погляд на стан речей(і трошки більше оптимізму), тому що Жданов,Світан, Коваленко вже по 10му колу те саме, Бутусов бачить тільки недоліки, гарні руські(Каспаров і ко) не мають широкої аудиторії тому і забирають час у Залужного і Буданова
Залужный высказываться может. Но говорит гораздо аккуратнее и трезвее Буданова. Начальник ГУР не должен/не может быть таким разговорчивым. Арестович в такой роли был бы гораздо уместнее. Да и получалось у него, на мой взгляд, лучше.