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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4663466446654666>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:35

  Faceless написав:
  sashaqbl написав:Мені ближчий пуштун, який вивчив українську мову і пішов воювати за Україну, ніж половина хитрожопих земляків, які ниють на форумі. Якщо флер нарожає від нього 8 дітей, то я нічого страшного не бачу.

Стільки дівчат на форумі, а віддуватися лише fler?

Фото в бикини - и мы решим, или Флай, или пуштун и 8ро детей!
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Приказали, по крайней мере у нас, чтобы до Нового года все без исключения отгуляли свои отпуска в формате три по 10 дней.
Без всяких исключений. Без вариантов.
Получается начинают наводить порядок внутри армии?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 19:56

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:Буданов так поводиться не з власного бажання (вважаю),
війна триває понад 500 діб і треба свіжий погляд на стан речей(і трошки більше оптимізму), тому що Жданов,Світан, Коваленко вже по 10му колу те саме,
Бутусов бачить тільки недоліки, гарні руські(Каспаров і ко) не мають широкої аудиторії
тому і забирають час у Залужного і Буданова

Можливо.
Ймовірно, що я переоцінюю адекватність людей, але як на мене, це і є провал комунікації з боку влади - годувати їх байками спочатку про 2-3 тижні, потім про 4-5 місяців.


комунікації влади і народа? а коли у влади була адекватна комунікація?
в 1941-42 у срср? чи 1940 у Британії, колі був Дюнкерк?

є декілька сценаріїв розвитку подій, але ймовірність деяких дуже низька:
1) ЗСУ проривають фронт у 3х напрямках -Олешкі, Такмак, Волноваха і "стремітельним домкратом" витискають орків до Криму і Таганрогу, тобто виходять на стан на 23лютого 2022р
2) ЗСУ проривають фронт в одному напрямку-Олешкі визволяють Скадовск і зупиняються.
3) ЗСУ відбивають атаки і контр-атакують і до листопада просуваються по лінії Токмак-Волноваха, але зупиняється на підступах , тобто вперед по лінії фронту на 20-25км
4) просування ще повільніше, 5-10км за наступні 3 місяці

за 44 днів контрнаступу на окремих малих ділянках просунулись від 3 до 7км
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:15

"Права рука" Пригожина зрадив його

Андрій Трошев (позивний "Сєдой"), якого називали другою після Євгена Пригожина особою в ПВК "Вагнера", став першим з командирів, які відмовилися продовжувати участь у заколоті, що розгорівся минулого місяця. Про це повідомляє Gulagu.net з посиланням на джерела в колишньому штабі ПВК.

Під час подій 23-24 червня Трошев добровільно прийняв рішення відмовитися від участі і передав Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ і Міноборони РФ внутрішню інформацію ПВК.

На цей момент йому запропонували одну з посад в рамках суміжної з МО РФ структури, яка займається рекрутингом в'язнів до спеціальних формувань "Шторм Z". Разом з собою Трошев, як вважається, забрав сюди ще 10 осіб з офісу Пригожина.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:22

  vitaliiangel написав:..........
https://iri.org.ua/sites/default/files/ ... 202023.pdf
вижу противоречие между подавленным состоянием со 2й картинки и высокими ожиданиями с 1й. Обычно высокие ожидания присущи тем, у кого и так всё хорошо. (Что можно ожидать из зоны комфорта? Только самое лучшее). Из двух картинок одна брешет. Думаю 1я. Даже в США не наберётся 74% оптимистов.

Здесь нет противоречия.
"Подавленное состояние" может объясняться затягиванием войны.
Высокие ожидания - "надежда умирает последней". + прошлогодние успехи. + пропаганда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:32

  fler написав:........
  Schmit написав:А ще нам розповідають про більші втрати у москалів - 1:5 чи то 1:7. І це у наступі на заздалегідь підготовлені лінії оборони, по промислово замінованій території, без нормальної авіації.
І віримо ж.

Хто шукає зраду, той її знайде. Про Oryx не чули? :wink:
рф - 11209, of which: destroyed: 7519, damaged: 429, abandoned: 414, captured: 2847
Україна - 3903, of which: destroyed: 2557, damaged: 277, abandoned: 135, captured: 924
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/a ... pment.html
https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/a ... inian.html

Якщо рф втрачає в рази більше техніки, то мабуть логічно, що вони втрачають в рази більше живої сили? Чи ви думаєтє, що ми їх м'ясом закидуємо (а не вони нас)?

1. Это данные за всё время войны. А Schmit говорит о текущем наступлении.
2. Недавно Вы обвиняли меня в паникёрстве или российских нарративах (уж не помню точно) за данные Oryx. Мнение изменилось?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:за 44 днів контрнаступу на окремих малих ділянках просунулись від 3 до 7км

Я думаю, орки пойдут осенью в наступление, такое предчувствие, нагнали много мяса, количество дронов у них увеличилось, всякого советского говна из вооружений полно. На нашей стороне будет то, что обороняться проще, чем наступать.
А вообще вырисовывается статус-кво, у нас и у орков достаточно средств для эффективной обороны, но нет классического трехкратного превосходства для эффективной атаки.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:48

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Буданов из шоу-бизнеса?
Данилов из шоу-бизнеса?

Буданов професійний розвідник. Чмут про нього непогано відзивався. Але часто поводиться як люся.



Буданов так поводиться не з власного бажання (вважаю),
війна триває понад 500 діб і треба свіжий погляд на стан речей(і трошки більше оптимізму), тому що Жданов,Світан, Коваленко вже по 10му колу те саме,
Бутусов бачить тільки недоліки, гарні руські(Каспаров і ко) не мають широкої аудиторії
тому і забирають час у Залужного і Буданова

Залужный высказываться может. Но говорит гораздо аккуратнее и трезвее Буданова.
Начальник ГУР не должен/не может быть таким разговорчивым.
Арестович в такой роли был бы гораздо уместнее. Да и получалось у него, на мой взгляд, лучше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:52


Не берусь судить о её умственных способностях, но она официальное лицо и официальный голос. Так же, как Буданов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:

Не берусь судить о её умственных способностях, но она официальное лицо и официальный голос. Так же, как Буданов.


всё таки первое место у безумной
beee
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