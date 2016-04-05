sashaqbl написав:Мені ближчий пуштун, який вивчив українську мову і пішов воювати за Україну, ніж половина хитрожопих земляків, які ниють на форумі. Якщо флер нарожає від нього 8 дітей, то я нічого страшного не бачу.
Стільки дівчат на форумі, а віддуватися лише fler?
Фото в бикини - и мы решим, или Флай, или пуштун и 8ро детей!
Навіщо так ускладнювати?))) Україна не може чекати 8+ років, демографію потрібно відновлювати швидше! Тому беремо у партнерів інкубатор (в якості гумдопомоги) і вирощуємо там за 9 місяців одразу десятки дітей. Технологія вже пройшла всі випробування, тому ніяких ризиків
sashaqbl написав:Ганна Маляр, на мою думку, клінічний ідіот.
Не берусь судить о её умственных способностях, но она официальное лицо и официальный голос. Так же, как Буданов.
Глава разведки максимум, что может рассказывать так это об успешных спецоперациях,и то не уверен, что это надо делать в эфире. Тем более очевидные провалы в прогнозах не приносят ему бонусов. А Маляр после 40 дней её ежедневных утверждений об успехах у села Клещеевка реально кажется сдвинутой по фазе.