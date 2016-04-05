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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4663466446654666
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:58

  барабашов написав:
  Faceless написав:
  sashaqbl написав:Мені ближчий пуштун, який вивчив українську мову і пішов воювати за Україну, ніж половина хитрожопих земляків, які ниють на форумі. Якщо флер нарожає від нього 8 дітей, то я нічого страшного не бачу.

Стільки дівчат на форумі, а віддуватися лише fler?

Фото в бикини - и мы решим, или Флай, или пуштун и 8ро детей!

Навіщо так ускладнювати?))) Україна не може чекати 8+ років, демографію потрібно відновлювати швидше! Тому беремо у партнерів інкубатор (в якості гумдопомоги) і вирощуємо там за 9 місяців одразу десятки дітей. Технологія вже пройшла всі випробування, тому ніяких ризиків :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  sashaqbl написав:Ганна Маляр, на мою думку, клінічний ідіот.

Не берусь судить о её умственных способностях, но она официальное лицо и официальный голос. Так же, как Буданов.

Глава разведки максимум, что может рассказывать так это об успешных спецоперациях,и то не уверен, что это надо делать в эфире. Тем более очевидные провалы в прогнозах не приносят ему бонусов.
А Маляр после 40 дней её ежедневных утверждений об успехах у села Клещеевка реально кажется сдвинутой по фазе.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:30

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Letusrock написав:статтю Зінченка в циклі "Історична Правда"

Яку із сотні?


https://www.istpravda.com.ua/columns/2023/04/21/162605/


Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.
А за поточне непорозуміння так взагалі вся країнаЗображення
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