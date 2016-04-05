RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4664466546664667>
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 20:58

  барабашов написав:
  Faceless написав:
  sashaqbl написав:Мені ближчий пуштун, який вивчив українську мову і пішов воювати за Україну, ніж половина хитрожопих земляків, які ниють на форумі. Якщо флер нарожає від нього 8 дітей, то я нічого страшного не бачу.

Стільки дівчат на форумі, а віддуватися лише fler?

Фото в бикини - и мы решим, или Флай, или пуштун и 8ро детей!

Навіщо так ускладнювати?))) Україна не може чекати 8+ років, демографію потрібно відновлювати швидше! Тому беремо у партнерів інкубатор (в якості гумдопомоги) і вирощуємо там за 9 місяців одразу десятки дітей. Технологія вже пройшла всі випробування, тому ніяких ризиків :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4042
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  sashaqbl написав:Ганна Маляр, на мою думку, клінічний ідіот.

Не берусь судить о её умственных способностях, но она официальное лицо и официальный голос. Так же, как Буданов.

Глава разведки максимум, что может рассказывать так это об успешных спецоперациях,и то не уверен, что это надо делать в эфире. Тем более очевидные провалы в прогнозах не приносят ему бонусов.
А Маляр после 40 дней её ежедневных утверждений об успехах у села Клещеевка реально кажется сдвинутой по фазе.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20205
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7736 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:30

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Letusrock написав:статтю Зінченка в циклі "Історична Правда"

Яку із сотні?


https://www.istpravda.com.ua/columns/2023/04/21/162605/


Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.
А за поточне непорозуміння так взагалі вся країнаЗображення
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1553
З нами з: 19.02.14
Подякував: 493 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 22:54

В мене була надія. Надія , що 24 лютого назавжди змінить наше суспільство. 
Я бачив , як ті, хто «пресував» мій бізнес раніше, брав зброю та йшов на фронт , я бачив, як чиновники прибирали всю бюрократію та підписували всі папірці, щоб наші захисники, як найшвидше отримали допомогу.  
Але я помилився  у мотивах. Я думав, це бажання захистити нашу державність та ми обʼєдналися у спільній меті,  а виявився звичайний страх, страх за своє нікчемне життя , страх втратити своє «місце під сонцем».
Поки цвіт нашої нації гине на фронті, поки активне громадське суспільство рятує  українську ідентичність - внутрішній ворог знищує нашу країну зсередини. 
Цей ворог сидіть у кожному кабінеті держустанов, вони вже нічого не бояться, бо активна громада захищає країну , і вони відчувають свою повну безкарність. Їм все одно чим завершиться війна , в них одна ціль «общипувати  гусака, поки він не здох». 
Я констатую, що наразі ми програємо цю війну. Ми найсміливішим нація, яка зупинила навалу орків - ми найсміливіші глупці…які програли країну.
Я хочу кричати від безвиході, бо не розумію що робити далі.  Ми перетворюємося на націю, нездатну зробити висновки, бо "Україна ніколи не змарнує шансу змарнувати всі шанси".

Олександр Яковенко

і нижче теж від нього, спеціально для любителів виходу на кордони та підписання капітуляцій у москві

Соцмережі дратують міркуваннями про фінальний контур нашої перемоги. Ті, хто стежать за війною з дивана – потроху починають нагадувати футбольних уболівальників. Єдиний можливий сценарій перемоги для них – капітуляція росії. Думаєш у цей момент про те, що вони програмують себе на поразку – адже будь-який інший формат перемоги буде для них недостатнім.

У цій війні ми досі андердог, а тому граємо від оборони. Ми все ще Давид, а не Голіаф, а тому наша війна йде насамперед за збереження державності та суверенітету. А не за парадно-блискавичний вихід на межі 2013 року.
Letusrock
 
Повідомлень: 675
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.


знову поширюємо брехню?
згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації
Letusrock
 
Повідомлень: 675
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 23:29

  Letusrock написав:Єдиний можливий сценарій перемоги для них – капітуляція росії. Думаєш у цей момент про те, що вони програмують себе на поразку – адже будь-який інший формат перемоги буде для них недостатнім.

я особисто не вважаю, що "парадно-блискавичний вихід на межі 2013 року" є єдиним сценарієм перемоги для України. Але мені цікаво, про які інші формати говорить автор? Чомусь він не наводить реальних прикладів.
thenewepic
 
Повідомлень: 32
З нами з: 03.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 23:46

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:2) Арешт Путіна на саміті буде оголошенням війни Росії – президент ПАР
"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.

То приїде Путін чи ні ?
Мишляю, що ні
99% що не поїде.

Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19593
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2545 раз.
Подякували: 3107 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 23:53

https://youtu.be/kwKsNFRMtCY
Трошки зради
Як прокоментуєте
yama
 
Повідомлень: 4428
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8742 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 23:55

  andrijk777 написав:
  sergey_sryvkin написав:..............
Дуже зручна й цинічна позиція, казати усім постраждалим що вони "самі винуваті". Так само, як згвалтовані жінки...

Чому це вона цинічна? Вони і є винні.
Ні, не так само як зґвалтовані жінки. Не потрібно цих непоґрунтованих аналогій.

Опять о вине русскоязычных юга и востока? :shock:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25184
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5077 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:12

  sashaqbl написав:..........
Чим довше триватиме війна, тим сильніше незадоволення владою у русні. І рано чи пізно воно в щось таки виллється.

......... No comments

Маю великі сумніви, що росія протягне довше кінця наступного року.
Хоча, якщо чесно, минулого року я теж сподівався, що довше цього літа Росія не протягне.

Читая их сообщения, маю великі сумніви.
Москва и Питер пока особо войну не ощущают.
Рассчитывать на крах росс. экономики я бы не стал.
Единственный вариант для нас - военная победа и освобождение оккупированных территорий силой. Но для этого нужно гораздо больше современного оружия.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25184
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5077 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4664466546664667>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118412
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494061
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5877
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4963)
18.07.2023 22:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.