В мене була надія. Надія , що 24 лютого назавжди змінить наше суспільство.

Я бачив , як ті, хто «пресував» мій бізнес раніше, брав зброю та йшов на фронт , я бачив, як чиновники прибирали всю бюрократію та підписували всі папірці, щоб наші захисники, як найшвидше отримали допомогу.

Але я помилився у мотивах. Я думав, це бажання захистити нашу державність та ми обʼєдналися у спільній меті, а виявився звичайний страх, страх за своє нікчемне життя , страх втратити своє «місце під сонцем».

Поки цвіт нашої нації гине на фронті, поки активне громадське суспільство рятує українську ідентичність - внутрішній ворог знищує нашу країну зсередини.

Цей ворог сидіть у кожному кабінеті держустанов, вони вже нічого не бояться, бо активна громада захищає країну , і вони відчувають свою повну безкарність. Їм все одно чим завершиться війна , в них одна ціль «общипувати гусака, поки він не здох».

Я констатую, що наразі ми програємо цю війну. Ми найсміливішим нація, яка зупинила навалу орків - ми найсміливіші глупці…які програли країну.

Я хочу кричати від безвиході, бо не розумію що робити далі. Ми перетворюємося на націю, нездатну зробити висновки, бо "Україна ніколи не змарнує шансу змарнувати всі шанси".