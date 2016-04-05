sashaqbl написав:Мені ближчий пуштун, який вивчив українську мову і пішов воювати за Україну, ніж половина хитрожопих земляків, які ниють на форумі. Якщо флер нарожає від нього 8 дітей, то я нічого страшного не бачу.
Стільки дівчат на форумі, а віддуватися лише fler?
Фото в бикини - и мы решим, или Флай, или пуштун и 8ро детей!
Навіщо так ускладнювати?))) Україна не може чекати 8+ років, демографію потрібно відновлювати швидше! Тому беремо у партнерів інкубатор (в якості гумдопомоги) і вирощуємо там за 9 місяців одразу десятки дітей. Технологія вже пройшла всі випробування, тому ніяких ризиків
sashaqbl написав:Ганна Маляр, на мою думку, клінічний ідіот.
Не берусь судить о её умственных способностях, но она официальное лицо и официальный голос. Так же, как Буданов.
Глава разведки максимум, что может рассказывать так это об успешных спецоперациях,и то не уверен, что это надо делать в эфире. Тем более очевидные провалы в прогнозах не приносят ему бонусов. А Маляр после 40 дней её ежедневных утверждений об успехах у села Клещеевка реально кажется сдвинутой по фазе.
В мене була надія. Надія , що 24 лютого назавжди змінить наше суспільство. Я бачив , як ті, хто «пресував» мій бізнес раніше, брав зброю та йшов на фронт , я бачив, як чиновники прибирали всю бюрократію та підписували всі папірці, щоб наші захисники, як найшвидше отримали допомогу. Але я помилився у мотивах. Я думав, це бажання захистити нашу державність та ми обʼєдналися у спільній меті, а виявився звичайний страх, страх за своє нікчемне життя , страх втратити своє «місце під сонцем». Поки цвіт нашої нації гине на фронті, поки активне громадське суспільство рятує українську ідентичність - внутрішній ворог знищує нашу країну зсередини. Цей ворог сидіть у кожному кабінеті держустанов, вони вже нічого не бояться, бо активна громада захищає країну , і вони відчувають свою повну безкарність. Їм все одно чим завершиться війна , в них одна ціль «общипувати гусака, поки він не здох». Я констатую, що наразі ми програємо цю війну. Ми найсміливішим нація, яка зупинила навалу орків - ми найсміливіші глупці…які програли країну. Я хочу кричати від безвиході, бо не розумію що робити далі. Ми перетворюємося на націю, нездатну зробити висновки, бо "Україна ніколи не змарнує шансу змарнувати всі шанси".
Олександр Яковенко
і нижче теж від нього, спеціально для любителів виходу на кордони та підписання капітуляцій у москві
Соцмережі дратують міркуваннями про фінальний контур нашої перемоги. Ті, хто стежать за війною з дивана – потроху починають нагадувати футбольних уболівальників. Єдиний можливий сценарій перемоги для них – капітуляція росії. Думаєш у цей момент про те, що вони програмують себе на поразку – адже будь-який інший формат перемоги буде для них недостатнім.
У цій війні ми досі андердог, а тому граємо від оборони. Ми все ще Давид, а не Голіаф, а тому наша війна йде насамперед за збереження державності та суверенітету. А не за парадно-блискавичний вихід на межі 2013 року.
sergey_sryvkin написав:Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.
знову поширюємо брехню? згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації
Letusrock написав:Єдиний можливий сценарій перемоги для них – капітуляція росії. Думаєш у цей момент про те, що вони програмують себе на поразку – адже будь-який інший формат перемоги буде для них недостатнім.
я особисто не вважаю, що "парадно-блискавичний вихід на межі 2013 року" є єдиним сценарієм перемоги для України. Але мені цікаво, про які інші формати говорить автор? Чомусь він не наводить реальних прикладів.
"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.
То приїде Путін чи ні ? Мишляю, що ні
99% що не поїде.
Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.
sashaqbl написав:.......... Чим довше триватиме війна, тим сильніше незадоволення владою у русні. І рано чи пізно воно в щось таки виллється.
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Маю великі сумніви, що росія протягне довше кінця наступного року. Хоча, якщо чесно, минулого року я теж сподівався, що довше цього літа Росія не протягне.
Читая их сообщения, маю великі сумніви. Москва и Питер пока особо войну не ощущают. Рассчитывать на крах росс. экономики я бы не стал. Единственный вариант для нас - военная победа и освобождение оккупированных территорий силой. Но для этого нужно гораздо больше современного оружия.