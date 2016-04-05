Додано: Сер 19 лип, 2023 00:30

ЛАД написав: 1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;

1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;

И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?