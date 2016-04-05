thenewepic написав:10 років війна в такому режимі тривати не може. У однієї із сторін закінчаться воюючі.
В якої сторони? Я так розумію з нашої. Ну це просто брехня. Математику за 2-3 клас вчили?
1 грудня 2022 року, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу заявив, що втрати української армії склали до 13000 військових.
13000*10років = 130000. Припустимо збрехав. Ну але не міг збрехати в 10 разів? 10 років - хватить воюючих без проблем! Тим більше з часом інтенсивність боїв очевидно впаде.
Если врать, то какая разница во сколько раз? Если интенсивность боёв упадёт до уровня 2020-21, то это как раз один из вариантов, о которых пишет Letusrock - "замораживание" линии фронта. А дальше 2 варианта: 1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО; 2. "замороженность" сохраняется какое-то время, РФ собирается с силами и война разгорается с новой силой (то, о чём пишете Вы и другие).
ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;
И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?
sergey_sryvkin написав:Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.
знову поширюємо брехню? згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації
Ну звісно, "нас було мало і то були не ми". А за Зеленського теж не голосували?..
"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.
То приїде Путін чи ні ? Мишляю, що ні
99% що не поїде.
Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.
Приїде. Він власне цього і добивається. А влада ПАР шукає виправдання, щоб не видавати його до Гааги. Скажуть, не видали, щоб війни не було. Питання, які наслідки це буде мати для самої ПАР.
ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;
И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?
Ви не розумієте для чого НАТО. Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати. А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять". НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою. Тому вони й не хочуть створювати прецедент, коли НАТО бере участь у війні, бо якщо нас примуть в НАТО зараз, а війна вже йде, то замість стримування доведеться реально воювати, а цього ніхто не хоче. Якщо викинути свинособак за кордон, і вступити в НАТО - вони вже на НАТО не полізуть, як не лізуть зараз на балтійські країни. Інша справа що свинособаки ніколи цього не допустять, доки будуть мати можливість запобігти цьому.