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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4664466546664667
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:20

  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:10 років війна в такому режимі тривати не може. У однієї із сторін закінчаться воюючі.

В якої сторони? Я так розумію з нашої.
Ну це просто брехня. Математику за 2-3 клас вчили?
1 грудня 2022 року, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу заявив, що втрати української армії склали до 13000 військових.

13000*10років = 130000.
Припустимо збрехав. Ну але не міг збрехати в 10 разів?
10 років - хватить воюючих без проблем! Тим більше з часом інтенсивність боїв очевидно впаде.

Если врать, то какая разница во сколько раз?
Если интенсивность боёв упадёт до уровня 2020-21, то это как раз один из вариантов, о которых пишет Letusrock - "замораживание" линии фронта.
А дальше 2 варианта:
1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;
2. "замороженность" сохраняется какое-то время, РФ собирается с силами и война разгорается с новой силой (то, о чём пишете Вы и другие).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:23

  lapay написав:
  thenewepic написав:В будь-якому випадку, Україні необхідно отримати військовий успіх та вийти як мінімум до кримського перешийку. Раніше цього війна сприятливо для нас не завершиться

Ми вже досягли чимало, ні план А) фюрера - посадити медведчука в Києві, ні план Б) з Новоросією від Тирасполя до Харкова.
У них вийшло тільки обрізаний план Б).

Верно.

Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?

Ваши предположения в таком случае?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:26

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:
  pesikot написав:То приїде Путін чи ні ?
Мишляю, що ні
99% що не поїде.

Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.

Логіка працює завжди.
100% що не поїде путін.
1% що поїде двійник. Це буде епік, звичайно. :D
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:30

  ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;


И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:42

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.


знову поширюємо брехню?
згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації

Зображення
Ну звісно, "нас було мало і то були не ми". А за Зеленського теж не голосували?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:45

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:2) Арешт Путіна на саміті буде оголошенням війни Росії – президент ПАР
"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.

То приїде Путін чи ні ?
Мишляю, що ні

99% що не поїде.

Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.

Приїде. Він власне цього і добивається.
А влада ПАР шукає виправдання, щоб не видавати його до Гааги. Скажуть, не видали, щоб війни не було. Питання, які наслідки це буде мати для самої ПАР.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:54

  katso написав:
  ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;


И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?

Ви не розумієте для чого НАТО.
Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати.
А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять".
НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою.
Тому вони й не хочуть створювати прецедент, коли НАТО бере участь у війні, бо якщо нас примуть в НАТО зараз, а війна вже йде, то замість стримування доведеться реально воювати, а цього ніхто не хоче. Якщо викинути свинособак за кордон, і вступити в НАТО - вони вже на НАТО не полізуть, як не лізуть зараз на балтійські країни. Інша справа що свинособаки ніколи цього не допустять, доки будуть мати можливість запобігти цьому.
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