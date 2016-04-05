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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4665466646674668>
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:20

  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:10 років війна в такому режимі тривати не може. У однієї із сторін закінчаться воюючі.

В якої сторони? Я так розумію з нашої.
Ну це просто брехня. Математику за 2-3 клас вчили?
1 грудня 2022 року, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу заявив, що втрати української армії склали до 13000 військових.

13000*10років = 130000.
Припустимо збрехав. Ну але не міг збрехати в 10 разів?
10 років - хватить воюючих без проблем! Тим більше з часом інтенсивність боїв очевидно впаде.

Если врать, то какая разница во сколько раз?
Если интенсивность боёв упадёт до уровня 2020-21, то это как раз один из вариантов, о которых пишет Letusrock - "замораживание" линии фронта.
А дальше 2 варианта:
1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;
2. "замороженность" сохраняется какое-то время, РФ собирается с силами и война разгорается с новой силой (то, о чём пишете Вы и другие).
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:23

  lapay написав:
  thenewepic написав:В будь-якому випадку, Україні необхідно отримати військовий успіх та вийти як мінімум до кримського перешийку. Раніше цього війна сприятливо для нас не завершиться

Ми вже досягли чимало, ні план А) фюрера - посадити медведчука в Києві, ні план Б) з Новоросією від Тирасполя до Харкова.
У них вийшло тільки обрізаний план Б).

Верно.

Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?

Ваши предположения в таком случае?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:26

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:
  pesikot написав:То приїде Путін чи ні ?
Мишляю, що ні
99% що не поїде.

Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.

Логіка працює завжди.
100% що не поїде путін.
1% що поїде двійник. Це буде епік, звичайно. :D
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:30

  ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;


И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:42

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.


знову поширюємо брехню?
згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації

Зображення
Ну звісно, "нас було мало і то були не ми". А за Зеленського теж не голосували?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:45

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:2) Арешт Путіна на саміті буде оголошенням війни Росії – президент ПАР
"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.

То приїде Путін чи ні ?
Мишляю, що ні

99% що не поїде.

Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.

Приїде. Він власне цього і добивається.
А влада ПАР шукає виправдання, щоб не видавати його до Гааги. Скажуть, не видали, щоб війни не було. Питання, які наслідки це буде мати для самої ПАР.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 00:54

  katso написав:
  ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;


И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?

Ви не розумієте для чого НАТО.
Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати.
А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять".
НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою.
Тому вони й не хочуть створювати прецедент, коли НАТО бере участь у війні, бо якщо нас примуть в НАТО зараз, а війна вже йде, то замість стримування доведеться реально воювати, а цього ніхто не хоче. Якщо викинути свинособак за кордон, і вступити в НАТО - вони вже на НАТО не полізуть, як не лізуть зараз на балтійські країни. Інша справа що свинособаки ніколи цього не допустять, доки будуть мати можливість запобігти цьому.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:33

  freeze написав:Приказали, по крайней мере у нас, чтобы до Нового года все без исключения отгуляли свои отпуска в формате три по 10 дней.
Без всяких исключений. Без вариантов.

Ого!
И это за оставшиеся полгода.
В этом году конец не планируется?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:37

  hume написав:Уже даже строить не хотят, можно просто заказать рекламу областной военной администрации.
Зображення

А в селе Піщаний Брід, с населением 3 тысячи, реконструируют здание ЦНАП за 11,5 млн грн.

Второй год идёт война за выживание с самой отмороженной страной

Проведем финансовый аудит абсолютно всех закупок, заявил мэр Харькова Игорь Терехов, передает сайт горсовета.

Он поручил провести финансовый аудит всех закупок, которые осуществляют или планируют осуществить в ближайшее время коммунальные предприятия и департаменты горсовета.

Терехов заявил, что после проведенной проверки все необязательные тендеры отмененят, а выделенные на них средства перенаправят на восстановление разрушенного рф жилья, инфраструктуры или военные нужды.

https://www.objectiv.tv/objectively/2023/07/18/terehov-obeshhaet-otmenit-neobyazatelnye-tendery-v-harkove/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:46

  sergey_sryvkin написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;


И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?

Ви не розумієте для чого НАТО.
Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати.
А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять".
НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою.
Тому вони й не хочуть створювати прецедент, коли НАТО бере участь у війні, бо якщо нас примуть в НАТО зараз, а війна вже йде, то замість стримування доведеться реально воювати, а цього ніхто не хоче. Якщо викинути свинособак за кордон, і вступити в НАТО - вони вже на НАТО не полізуть, як не лізуть зараз на балтійські країни. Інша справа що свинособаки ніколи цього не допустять, доки будуть мати можливість запобігти цьому.

Редкий случай. Полностью согласен.
ЛАД
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