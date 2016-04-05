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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4665466646674668
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:54

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:--------------------
pesikot
2) Арешт Путіна на саміті буде оголошенням війни Росії – президент ПАР
"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.

То приїде Путін чи ні ?
Мишляю, що ні
-----------------------
99% що не поїде.

Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.

Проверка на вшивость для ЮАР.
Сейчас крутятся как уж на сковородке. Уже предлагали перенести встречу (кажется в Индию, но те отказались).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 02:46

[quote="5600102:ЛАД]
Редкий случай. Полностью согласен.[/quote]
Даже если бы мы были в НАТО, это был бы кризис НАТО и конец НАТО. Путин напал бы даже будучи мы в НАТО. В НАТО это понимают и берегут иллюзию 5 статьи.
Мы для них ничьи. Бедуины в степях. На которых напали и пытаются захватить арабы.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 03:53

  Zebra написав:[quote="5600102:ЛАД]
Редкий случай. Полностью согласен.[/quote]
Даже если бы мы были в НАТО, это был бы кризис НАТО и конец НАТО. Путин напал бы даже будучи мы в НАТО. В НАТО это понимают и берегут иллюзию 5 статьи.
Мы для них ничьи. Бедуины в степях. На которых напали и пытаются захватить арабы.[/quote]

При таком подходе странно, что Вы ещё в Украине.
Или уже нет?
ЛАД
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  #<1 ... 4665466646674668
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