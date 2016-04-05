"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.
То приїде Путін чи ні ? Мишляю, що ні ----------------------- 99% що не поїде.
Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.
Проверка на вшивость для ЮАР. Сейчас крутятся как уж на сковородке. Уже предлагали перенести встречу (кажется в Индию, но те отказались).
[quote="5600102:ЛАД] Редкий случай. Полностью согласен.[/quote] Даже если бы мы были в НАТО, это был бы кризис НАТО и конец НАТО. Путин напал бы даже будучи мы в НАТО. В НАТО это понимают и берегут иллюзию 5 статьи. Мы для них ничьи. Бедуины в степях. На которых напали и пытаются захватить арабы.
Zebra написав:[quote="5600102:ЛАД] Редкий случай. Полностью согласен.[/quote] Даже если бы мы были в НАТО, это был бы кризис НАТО и конец НАТО. Путин напал бы даже будучи мы в НАТО. В НАТО это понимают и берегут иллюзию 5 статьи. Мы для них ничьи. Бедуины в степях. На которых напали и пытаются захватить арабы.[/quote]
При таком подходе странно, что Вы ещё в Украине. Или уже нет?