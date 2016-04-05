RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4666466746684669>
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 01:54

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:--------------------
pesikot
2) Арешт Путіна на саміті буде оголошенням війни Росії – президент ПАР
"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.

То приїде Путін чи ні ?
Мишляю, що ні
-----------------------
99% що не поїде.

Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.

Проверка на вшивость для ЮАР.
Сейчас крутятся как уж на сковородке. Уже предлагали перенести встречу (кажется в Индию, но те отказались).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25191
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5077 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 02:46

[quote="5600102:ЛАД]
Редкий случай. Полностью согласен.[/quote]
Даже если бы мы были в НАТО, это был бы кризис НАТО и конец НАТО. Путин напал бы даже будучи мы в НАТО. В НАТО это понимают и берегут иллюзию 5 статьи.
Мы для них ничьи. Бедуины в степях. На которых напали и пытаются захватить арабы.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12143
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1822 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 03:53

  Zebra написав:[quote="5600102:ЛАД]
Редкий случай. Полностью согласен.[/quote]
Даже если бы мы были в НАТО, это был бы кризис НАТО и конец НАТО. Путин напал бы даже будучи мы в НАТО. В НАТО это понимают и берегут иллюзию 5 статьи.
Мы для них ничьи. Бедуины в степях. На которых напали и пытаются захватить арабы.[/quote]

При таком подходе странно, что Вы ещё в Украине.
Или уже нет?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25191
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5077 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 08:33

  Letusrock написав:
Поки цвіт нашої нації гине на фронті, поки активне громадське суспільство рятує  українську ідентичність - внутрішній ворог знищує нашу країну зсередини. 
Цей ворог сидіть у кожному кабінеті держустанов, вони вже нічого не бояться, бо активна громада захищає країну , і вони відчувають свою повну безкарність. Їм все одно чим завершиться війна , в них одна ціль «общипувати  гусака, поки він не здох». 

Олександр Яковенко

Спершу голосують за всякій непотріб, а потім дивуються, що цей непотріб засів у кабінетах держ.установ
  Letusrock написав:і нижче теж від нього, спеціально для любителів виходу на кордони та підписання капітуляцій у москві

Для любителів замороження війни кажу вкотре.
Замороження вже було.
Більше вже не буде
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8193
З нами з: 31.08.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 08:49

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  thenewepic написав:10 років війна в такому режимі тривати не може. У однієї із сторін закінчаться воюючі.

В якої сторони? Я так розумію з нашої.
Ну це просто брехня. Математику за 2-3 клас вчили?
1 грудня 2022 року, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу заявив, що втрати української армії склали до 13000 військових.

13000*10років = 130000.
Припустимо збрехав. Ну але не міг збрехати в 10 разів?
10 років - хватить воюючих без проблем! Тим більше з часом інтенсивність боїв очевидно впаде.

Если врать, то какая разница во сколько раз?
Если интенсивность боёв упадёт до уровня 2020-21, то это как раз один из вариантов, о которых пишет Letusrock - "замораживание" линии фронта.
А дальше 2 варианта:
1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;
2. "замороженность" сохраняется какое-то время, РФ собирается с силами и война разгорается с новой силой (то, о чём пишете Вы и другие).

але не факт що в Україні, ультиматум був НАТО щодо розширення поза обговорені межі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31952
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 08:54

  katso написав:
  ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;


И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?

це одна із казочок із серії про партнерську вундервафлю, 2-3 тижні, та інше "світле майбутнє"

щодо бумажок, є Будапештський меморандум, тільки вішають локшину, що вона не така, а треба більш переконлива
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31952
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 08:59

  sergey_sryvkin написав:
  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.


знову поширюємо брехню?
згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації

Зображення
Ну звісно, "нас було мало і то були не ми". А за Зеленського теж не голосували?..

дуже переконливо: Тимошенко проти Януковича, ще для ЮВТ колір переконливий, з якого штабу карта?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31952
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:05

сьогодні вночі ППО працювало, 6 калібрів , 35 шахедів (31 збили), ще якась кількість х22. за 15 місяців ця була яскрава, може ще дві такі

здавалось, що у нас тиха гавань...здавалось :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 9898
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:14

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.


знову поширюємо брехню?
згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації

По 2 туру Закарпаття 41,55 за янука, а 51,66 - Тимошенко. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... D0%B8_2010
Хоча 1 тур янук мав вищий % за Тимошенко.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5996
З нами з: 19.04.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Ми вже досягли чимало, ні план А) фюрера - посадити медведчука в Києві, ні план Б) з Новоросією від Тирасполя до Харкова.
У них вийшло тільки обрізаний план Б).
Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?

Якщо ми не зможемо виконати ні план А, ні план Б, то буде, можливо, план В. Можливо навіть недалеко від теперішньої ЛБЗ. А може й гірше. Я цього не виключаю. Але наразі в нас є зброя, є техніка, є фінансова підтрика, є постачання боєприпасів. Тому поки що говорити про це - зрада.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4666466746684669>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Letusrock, sashaqbl і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118414
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494093
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5877
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8709)
19.07.2023 09:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.