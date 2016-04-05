"Це було б безрозсудним, неконституційним і незаконним використанням повноважень, наданих уряду, оголосити війну Росії шляхом арешту президента Путіна", — заявив Рамафоса суду у своїй заяві під присягою.
То приїде Путін чи ні ? Мишляю, що ні ----------------------- 99% що не поїде.
Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.
Проверка на вшивость для ЮАР. Сейчас крутятся как уж на сковородке. Уже предлагали перенести встречу (кажется в Индию, но те отказались).
[quote="5600102:ЛАД] Редкий случай. Полностью согласен.[/quote] Даже если бы мы были в НАТО, это был бы кризис НАТО и конец НАТО. Путин напал бы даже будучи мы в НАТО. В НАТО это понимают и берегут иллюзию 5 статьи. Мы для них ничьи. Бедуины в степях. На которых напали и пытаются захватить арабы.
Zebra написав:[quote="5600102:ЛАД] Редкий случай. Полностью согласен.[/quote] Даже если бы мы были в НАТО, это был бы кризис НАТО и конец НАТО. Путин напал бы даже будучи мы в НАТО. В НАТО это понимают и берегут иллюзию 5 статьи. Мы для них ничьи. Бедуины в степях. На которых напали и пытаются захватить арабы.[/quote]
При таком подходе странно, что Вы ещё в Украине. Или уже нет?
Поки цвіт нашої нації гине на фронті, поки активне громадське суспільство рятує українську ідентичність - внутрішній ворог знищує нашу країну зсередини. Цей ворог сидіть у кожному кабінеті держустанов, вони вже нічого не бояться, бо активна громада захищає країну , і вони відчувають свою повну безкарність. Їм все одно чим завершиться війна , в них одна ціль «общипувати гусака, поки він не здох».
Олександр Яковенко
Спершу голосують за всякій непотріб, а потім дивуються, що цей непотріб засів у кабінетах держ.установ
Letusrock написав:і нижче теж від нього, спеціально для любителів виходу на кордони та підписання капітуляцій у москві
Для любителів замороження війни кажу вкотре. Замороження вже було. Більше вже не буде
thenewepic написав:10 років війна в такому режимі тривати не може. У однієї із сторін закінчаться воюючі.
В якої сторони? Я так розумію з нашої. Ну це просто брехня. Математику за 2-3 клас вчили?
1 грудня 2022 року, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу заявив, що втрати української армії склали до 13000 військових.
13000*10років = 130000. Припустимо збрехав. Ну але не міг збрехати в 10 разів? 10 років - хватить воюючих без проблем! Тим більше з часом інтенсивність боїв очевидно впаде.
Если врать, то какая разница во сколько раз? Если интенсивность боёв упадёт до уровня 2020-21, то это как раз один из вариантов, о которых пишет Letusrock - "замораживание" линии фронта. А дальше 2 варианта: 1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО; 2. "замороженность" сохраняется какое-то время, РФ собирается с силами и война разгорается с новой силой (то, о чём пишете Вы и другие).
але не факт що в Україні, ультиматум був НАТО щодо розширення поза обговорені межі
ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;
И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?
це одна із казочок із серії про партнерську вундервафлю, 2-3 тижні, та інше "світле майбутнє"
щодо бумажок, є Будапештський меморандум, тільки вішають локшину, що вона не така, а треба більш переконлива
sergey_sryvkin написав:Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.
знову поширюємо брехню? згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації
Ну звісно, "нас було мало і то були не ми". А за Зеленського теж не голосували?..
дуже переконливо: Тимошенко проти Януковича, ще для ЮВТ колір переконливий, з якого штабу карта?
sergey_sryvkin написав:Закарпаття голосувало так само, як і Мар'їнка.
знову поширюємо брехню? згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації
lapay написав:Ми вже досягли чимало, ні план А) фюрера - посадити медведчука в Києві, ні план Б) з Новоросією від Тирасполя до Харкова. У них вийшло тільки обрізаний план Б). Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?
Якщо ми не зможемо виконати ні план А, ні план Б, то буде, можливо, план В. Можливо навіть недалеко від теперішньої ЛБЗ. А може й гірше. Я цього не виключаю. Але наразі в нас є зброя, є техніка, є фінансова підтрика, є постачання боєприпасів. Тому поки що говорити про це - зрада.