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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4666466746684669
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Для любителів замороження війни кажу вкотре.
Замороження вже було.
Більше вже не буде


вище prodigy наводив різні варіанти. Якщо раптом контрнаступ не виправдать сподівань, то так і будемо грати в качелі 10-20 років, то в один бік фронт на 5-10 км то в інший, то руїни Бахмуту наші то їхні? Лише де набрати людей на 20 контрнаступів. Така НЕзаморозка всіх влаштує?
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 19 лип, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:36

  prodigy написав:сьогодні вночі ППО працювало, 6 калібрів , 35 шахедів (31 збили), ще якась кількість х22. за 15 місяців ця була яскрава, може ще дві такі

здавалось, що у нас тиха гавань...здавалось :mrgreen:

Як взагалі в Одесі ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:41

  Letusrock написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Letusrock написав:статтю Зінченка в циклі "Історична Правда"

Яку із сотні?

https://www.istpravda.com.ua/columns/2023/04/21/162605/

Як людина, яка народилася і виросла на Закарпатті, має там батьків і купу родичів, можу відповідально заявити - Закарпаття голосувало не згірш Мар'їнки чи Краматорська. Тому незрозумілі такі посилання.
  Letusrock написав:згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації

Розкажіть, звідки прийшов у ВР Медведчук у 98му році? Про балог які стопроцентно обираються і завжди вчасно перевзуваються..
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 19 лип, 2023 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:є декілька сценаріїв розвитку подій, але ймовірність деяких дуже низька:
1) ЗСУ проривають фронт у 3х напрямках -Олешкі, Такмак, Волноваха і "стремітельним домкратом" витискають орків до Криму і Таганрогу, тобто виходять на стан на 23лютого 2022р
2) ЗСУ проривають фронт в одному напрямку-Олешкі визволяють Скадовск і зупиняються.
3) ЗСУ відбивають атаки і контр-атакують і до листопада просуваються по лінії Токмак-Волноваха, але зупиняється на підступах , тобто вперед по лінії фронту на 20-25км
4) просування ще повільніше, 5-10км за наступні 3 місяці

Мені найімовірнішими здаються другий та третій варіанти. Четвертий менш ймовірний.
Перший малоймовірний, але повністю виключати його теж не варто.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 09:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Читая их сообщения, маю великі сумніви.
Москва и Питер пока особо войну не ощущают.
Рассчитывать на крах росс. экономики я бы не стал.
Единственный вариант для нас - военная победа и освобождение оккупированных территорий силой. Но для этого нужно гораздо больше современного оружия.

Можливо й так, можливо й ні. Чомусь хуйло виступав з заявами про завершення мобілізації. Чомусь, якщо вірити нашій розвідці(та й не тільки), з навчальних центрів вивезли мобіків, а нових не завозять.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:05

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Для любителів замороження війни кажу вкотре.
Замороження вже було.
Більше вже не буде


вище prodigy наводив різні варіанти. Якщо раптом контрнаступ не виправдать сподівань, то так і будемо грати в качелі 10-20 років, то в один бік фронт на 5-10 км то в інший, то руїни Бахмуту наші то їхні? Лише де набрати людей на 20 контрнаступів. Така НЕзаморозка всіх влаштує?

поки ще можна знайти діда з черенком від лопати на контрнаступ, то про замороження говорити зрада
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:09

sashaqbl , вивезли всіх на фронт. Бо там стає жарко по всій лінії. Включно зі спробами їх наступу.
Нових не хочуть, бо вибори.


знайти діда з


Ти ще не дід. Поки є такий потужний резерв, можна планувати наступальні операції. Особову справу відновимо!! :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Закарпаття голосувало не згірш Мар'їнки чи Краматорська. Тому незрозумілі такі посилання.


різниця в 50% в результатах голосування це для вас "не гірш" ? ви гуманітарій?


  sashaqbl написав:звідки прийшов у ВР Медведчук у 98му році? Про балог які стопроцентно обираються і завжди вчасно перевзуваються


в кожній області є свій Балога і не один.
Медведчук в ті роки був би легко обраний практично в будь-якій області, Закарпаттю просто не пощастило що він вибрав нашу. А так я міг би висувати притензії до вас наприклад
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 10:13

Hotab от про що я й кажу. На фронт вивезли, а нових поки що не ризикують набирати. Враховуючи, як різко оголосили про "виконання плану з мобілізації" минулого року, можливо проблема не тільки у виборах.
+ триндьож гірчика + історії з генералами.
На мою думку, це створює певні перспективи як мінімум зміни влади. А в ідеалі, і громадянської війни.
sashaqbl
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