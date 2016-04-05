|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 19 лип, 2023 09:25
pesikot написав:
Для любителів замороження війни кажу вкотре.
Замороження вже було.
Більше вже не буде
вище prodigy наводив різні варіанти. Якщо раптом контрнаступ не виправдать сподівань, то так і будемо грати в качелі 10-20 років, то в один бік фронт на 5-10 км то в інший, то руїни Бахмуту наші то їхні? Лише де набрати людей на 20 контрнаступів. Така НЕзаморозка всіх влаштує?
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 19 лип, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 677
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 09:36
prodigy написав:
сьогодні вночі ППО працювало, 6 калібрів , 35 шахедів (31 збили), ще якась кількість х22. за 15 місяців ця була яскрава, може ще дві такі
здавалось, що у нас тиха гавань...здавалось
Як взагалі в Одесі ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8193
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 19 лип, 2023 09:41
Як людина, яка народилася і виросла на Закарпатті, має там батьків і купу родичів, можу відповідально заявити - Закарпаття голосувало не згірш Мар'їнки чи Краматорська. Тому незрозумілі такі посилання.
Letusrock написав:
згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації
Розкажіть, звідки прийшов у ВР Медведчук у 98му році? Про балог які стопроцентно обираються і завжди вчасно перевзуваються..
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Сер 19 лип, 2023 09:55, всього редагувалось 1 раз.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1281
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 09:46
prodigy написав:
є декілька сценаріїв розвитку подій, але ймовірність деяких дуже низька:
1) ЗСУ проривають фронт у 3х напрямках -Олешкі, Такмак, Волноваха і "стремітельним домкратом" витискають орків до Криму і Таганрогу, тобто виходять на стан на 23лютого 2022р
2) ЗСУ проривають фронт в одному напрямку-Олешкі визволяють Скадовск і зупиняються.
3) ЗСУ відбивають атаки і контр-атакують і до листопада просуваються по лінії Токмак-Волноваха, але зупиняється на підступах , тобто вперед по лінії фронту на 20-25км
4) просування ще повільніше, 5-10км за наступні 3 місяці
Мені найімовірнішими здаються другий та третій варіанти. Четвертий менш ймовірний.
Перший малоймовірний, але повністю виключати його теж не варто.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1281
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 09:57
ЛАД написав:
Читая их сообщения, маю великі сумніви.
Москва и Питер пока особо войну не ощущают.
Рассчитывать на крах росс. экономики я бы не стал.
Единственный вариант для нас - военная победа и освобождение оккупированных территорий силой. Но для этого нужно гораздо больше современного оружия.
Можливо й так, можливо й ні. Чомусь хуйло виступав з заявами про завершення мобілізації. Чомусь, якщо вірити нашій розвідці(та й не тільки), з навчальних центрів вивезли мобіків, а нових не завозять.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1281
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 10:05
Letusrock написав: pesikot написав:
Для любителів замороження війни кажу вкотре.
Замороження вже було.
Більше вже не буде
вище prodigy наводив різні варіанти. Якщо раптом контрнаступ не виправдать сподівань, то так і будемо грати в качелі 10-20 років, то в один бік фронт на 5-10 км то в інший, то руїни Бахмуту наші то їхні? Лише де набрати людей на 20 контрнаступів. Така НЕзаморозка всіх влаштує?
поки ще можна знайти діда з черенком від лопати на контрнаступ, то про замороження говорити зрада
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31952
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 19 лип, 2023 10:09
sashaqbl
, вивезли всіх на фронт. Бо там стає жарко по всій лінії. Включно зі спробами їх наступу.
Нових не хочуть, бо вибори.
знайти діда з
Ти ще не дід. Поки є такий потужний резерв, можна планувати наступальні операції. Особову справу відновимо!!
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9483
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 2025 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 19 лип, 2023 10:12
sashaqbl написав:
Закарпаття голосувало не згірш Мар'їнки чи Краматорська. Тому незрозумілі такі посилання.
різниця в 50% в результатах голосування це для вас "не гірш" ? ви гуманітарій?
sashaqbl написав:
звідки прийшов у ВР Медведчук у 98му році? Про балог які стопроцентно обираються і завжди вчасно перевзуваються
в кожній області є свій Балога і не один.
Медведчук в ті роки був би легко обраний практично в будь-якій області, Закарпаттю просто не пощастило що він вибрав нашу. А так я міг би висувати притензії до вас наприклад
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 677
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 10:13
Hotab от про що я й кажу. На фронт вивезли, а нових поки що не ризикують набирати. Враховуючи, як різко оголосили про "виконання плану з мобілізації" минулого року, можливо проблема не тільки у виборах.
+ триндьож гірчика + історії з генералами.
На мою думку, весь цей фон створює певні перспективи як мінімум зміни влади. А в ідеалі, і громадянської війни.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1281
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118414
|
|
|6076
|494093
|
|
|1
|5877
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|