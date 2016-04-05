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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 лип, 2023 09:25
pesikot написав:
Для любителів замороження війни кажу вкотре.
Замороження вже було.
Більше вже не буде
вище prodigy наводив різні варіанти. Якщо раптом контрнаступ не виправдать сподівань, то так і будемо грати в качелі 10-20 років, то в один бік фронт на 5-10 км то в інший, то руїни Бахмуту наші то їхні? Лише де набрати людей на 20 контрнаступів. Така НЕзаморозка всіх влаштує?
Востаннє редагувалось Letusrock
в Сер 19 лип, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 09:36
prodigy написав:
сьогодні вночі ППО працювало, 6 калібрів , 35 шахедів (31 збили), ще якась кількість х22. за 15 місяців ця була яскрава, може ще дві такі
здавалось, що у нас тиха гавань...здавалось
Як взагалі в Одесі ?
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Додано: Сер 19 лип, 2023 09:41
Як людина, яка народилася і виросла на Закарпатті, має там батьків і купу родичів, можу відповідально заявити - Закарпаття голосувало не згірш Мар'їнки чи Краматорська. Тому незрозумілі такі посилання.
Letusrock написав:
згідно статті Марїнка віддала 89% за Якуновича, а Закарпаття тільки 41%, з них переважна частка це голоси зацікавлених чиновників, їх родин, бюджетників, нацменшин та фальсифікації
Розкажіть, звідки прийшов у ВР Медведчук у 98му році? Про балог які стопроцентно обираються і завжди вчасно перевзуваються..
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Сер 19 лип, 2023 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 09:46
prodigy написав:
є декілька сценаріїв розвитку подій, але ймовірність деяких дуже низька:
1) ЗСУ проривають фронт у 3х напрямках -Олешкі, Такмак, Волноваха і "стремітельним домкратом" витискають орків до Криму і Таганрогу, тобто виходять на стан на 23лютого 2022р
2) ЗСУ проривають фронт в одному напрямку-Олешкі визволяють Скадовск і зупиняються.
3) ЗСУ відбивають атаки і контр-атакують і до листопада просуваються по лінії Токмак-Волноваха, але зупиняється на підступах , тобто вперед по лінії фронту на 20-25км
4) просування ще повільніше, 5-10км за наступні 3 місяці
Мені найімовірнішими здаються другий та третій варіанти. Четвертий менш ймовірний.
Перший малоймовірний, але повністю виключати його теж не варто.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 09:57
ЛАД написав:
Читая их сообщения, маю великі сумніви.
Москва и Питер пока особо войну не ощущают.
Рассчитывать на крах росс. экономики я бы не стал.
Единственный вариант для нас - военная победа и освобождение оккупированных территорий силой. Но для этого нужно гораздо больше современного оружия.
Можливо й так, можливо й ні. Чомусь хуйло виступав з заявами про завершення мобілізації. Чомусь, якщо вірити нашій розвідці(та й не тільки), з навчальних центрів вивезли мобіків, а нових не завозять.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 10:05
Letusrock написав: pesikot написав:
Для любителів замороження війни кажу вкотре.
Замороження вже було.
Більше вже не буде
вище prodigy наводив різні варіанти. Якщо раптом контрнаступ не виправдать сподівань, то так і будемо грати в качелі 10-20 років, то в один бік фронт на 5-10 км то в інший, то руїни Бахмуту наші то їхні? Лише де набрати людей на 20 контрнаступів. Така НЕзаморозка всіх влаштує?
поки ще можна знайти діда з черенком від лопати на контрнаступ, то про замороження говорити зрада
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Додано: Сер 19 лип, 2023 10:09
sashaqbl
, вивезли всіх на фронт. Бо там стає жарко по всій лінії. Включно зі спробами їх наступу.
Нових не хочуть, бо вибори.
знайти діда з
Ти ще не дід. Поки є такий потужний резерв, можна планувати наступальні операції. Особову справу відновимо!!
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Hotab
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Додано: Сер 19 лип, 2023 10:12
sashaqbl написав:
Закарпаття голосувало не згірш Мар'їнки чи Краматорська. Тому незрозумілі такі посилання.
різниця в 50% в результатах голосування це для вас "не гірш" ? ви гуманітарій?
sashaqbl написав:
звідки прийшов у ВР Медведчук у 98му році? Про балог які стопроцентно обираються і завжди вчасно перевзуваються
в кожній області є свій Балога і не один.
Медведчук в ті роки був би легко обраний практично в будь-якій області, Закарпаттю просто не пощастило що він вибрав нашу. А так я міг би висувати притензії до вас наприклад
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Letusrock
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Додано: Сер 19 лип, 2023 10:13
Hotab от про що я й кажу. На фронт вивезли, а нових поки що не ризикують набирати. Враховуючи, як різко оголосили про "виконання плану з мобілізації" минулого року, можливо проблема не тільки у виборах.
+ триндьож гірчика + історії з генералами.
На мою думку, весь цей фон створює певні перспективи як мінімум зміни влади. А в ідеалі, і громадянської війни.
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sashaqbl
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Додано: Сер 19 лип, 2023 10:23
pesikot написав:
Для любителів замороження війни кажу вкотре.
Замороження вже було.
Більше вже не буде
Можна поговорити і про заморозку, як один з вірогідних варіантів.
Після прийняття ООН пропозиції Індії про припинення вогню, договір був укладений 27 липня 1953. Примітно, що представник Південної Кореї генерал Чхве Док Сін відмовився підписати документ, оскільки режим Лі Син Мана, на той момент куди більш одіозний, ніж північнокорейський, ратував за продовження війни[6].
Тільки, спочвтку, треба зрозуміти, чому фюрер не використав ядерну зброю, щоб відрізати Лівобережжя від допомоги Заходу? Хто був проти?
Тепер уявімо, що ми погодились не на мирний план Зеленського, а на китайський, індійський, африканський, південноамериканский мирний план, коли весь світ виступить гарантом перемир'я? Чи довго протягне Раша в повній економічній ізоляції, після того, як порушить перемир"я конвенційною зброєю?
Нє, ну якщо червоні п..раси розв'яжуть трєтю світову через Тайвань, то на те і світова, щоб воювати всім.
Звісно, перемир'я повинно включати обмін полоненими і вільний виїзд наших громадян в Україну з окупованих земель, з надання їм безкоштовного житла, чого не було зроблено за 8 років.
P.S. Фюрер поїде в ПАР, це очевидно.
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