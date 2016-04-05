pesikot написав:Для любителів замороження війни кажу вкотре. Замороження вже було. Більше вже не буде
Можна поговорити і про заморозку, як один з вірогідних варіантів.
Після прийняття ООН пропозиції Індії про припинення вогню, договір був укладений 27 липня 1953. Примітно, що представник Південної Кореї генерал Чхве Док Сін відмовився підписати документ, оскільки режим Лі Син Мана, на той момент куди більш одіозний, ніж північнокорейський, ратував за продовження війни[6].
Тільки, спочвтку, треба зрозуміти, чому фюрер не використав ядерну зброю, щоб відрізати Лівобережжя від допомоги Заходу? Хто був проти? Тепер уявімо, що ми погодились не на мирний план Зеленського, а на китайський, індійський, африканський, південноамериканский мирний план, коли весь світ виступить гарантом перемир'я? Чи довго протягне Раша в повній економічній ізоляції, після того, як порушить перемир"я конвенційною зброєю? Нє, ну якщо червоні п..раси розв'яжуть трєтю світову через Тайвань, то на те і світова, щоб воювати всім. Звісно, перемир'я повинно включати обмін полоненими і вільний виїзд наших громадян в Україну з окупованих земель, з надання їм безкоштовного житла, чого не було зроблено за 8 років. P.S. Фюрер поїде в ПАР, це очевидно.
крім безплатного житла ще довічне грошове забезпечення і по наложниці кожному дорослому члену
lapay написав:уявімо, що ми погодились не на мирний план Зеленського, а на китайський, індійський, африканський, південноамериканский мирний план, коли весь світ виступить гарантом перемир'я? Чи довго протягне Раша в повній економічній ізоляції, після того, як порушить перемир"я конвенційною зброєю? Нє, ну якщо червоні п..раси розв'яжуть трєтю світову через Тайвань, то на те і світова, щоб воювати всім.
щось подібне я тут і писав, але любителі тільки білого або чорного відразу вбачають в цьому зраду
Letusrock написав:щось подібне я тут і писав, але любителі тільки білого або чорного відразу вбачають в цьому зраду
зараз нити про те, як все хуйово, та говорити про "договорітся посрєдінє" - так, це і є відверта зрада. Через якийсь час можливо й доведеться про це думати, якщо так складуться умови. Але зараз треба воювати. А не можеш воювати - донать. Якщо навіть на це не здатний - то хоч не пизди, не рознось зраду.
prodigy написав:сьогодні вночі ППО працювало, 6 калібрів , 35 шахедів (31 збили), ще якась кількість х22. за 15 місяців ця була яскрава, може ще дві такі
здавалось, що у нас тиха гавань...здавалось
Як взагалі в Одесі ?
серед молоді більше оптимізму, пенсіонери дуже стурбовані (дві ночі поспіль тра-та-та-та)
совок вимагає на перемир'я( тобто поразку)-у 10% ватного населення існує думка, що це не наша війна (захід натравив рф на Україну, тим що не погодився восени 2021го на вимоги пуйла)
вчора дивився цікаве відео (рекомендую особисто ЛАДу)-коли у Литви було на роздум лише 12 годин , щоб погодитись на ввід військ у Литву у липні 1940 (до речі згода/незгода ні на що не впливала, тому що ПРИБАЛТИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ (згідно документів архівів) був створений ще 17 червня- за 1,5місяця до окупації Литві(Латвії, Естонії)
а ЛАД ще місяць тому постив про те, вони (республіки) самі запросили "захисту" (бо так нас вчила радянська історична наука, як майже в тому же руслі звітує про референдуми в Херсоні і Запоріжжі
В Одесі ракети «Онікс» і Х-22 влучили (https://t.me/Nazars_look/15359) в портову і критичну інфраструктуру — у зерновий та олійний термінали. Пошкоджені резервуари й обладнання для завантаження. Виникла пожежа, постраждалих немає.
В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник. Також пошкоджені два складські приміщення — із тютюном і феєрверками.
prodigy написав:є декілька сценаріїв розвитку подій, але ймовірність деяких дуже низька: 1) ЗСУ проривають фронт у 3х напрямках -Олешкі, Такмак, Волноваха і "стремітельним домкратом" витискають орків до Криму і Таганрогу, тобто виходять на стан на 23лютого 2022р 2) ЗСУ проривають фронт в одному напрямку-Олешкі визволяють Скадовск і зупиняються. 3) ЗСУ відбивають атаки і контр-атакують і до листопада просуваються по лінії Токмак-Волноваха, але зупиняється на підступах , тобто вперед по лінії фронту на 20-25км 4) просування ще повільніше, 5-10км за наступні 3 місяці
Мені найімовірнішими здаються другий та третій варіанти. Четвертий менш ймовірний. Перший малоймовірний, але повністю виключати його теж не варто.
перша фаза контрнаступу трохи затягнулась...сподіваюсь робота над помилками (розмінування) була зроблена, очікую активної другої фази після 15 серпня сподіваюсь на сценарій 1(2)
sashaqbl написав:зараз нити про те, як все хуйово, та говорити про "договорітся посрєдінє" - так, це і є відверта зрада. Через якийсь час можливо й доведеться про це думати, якщо так складуться умови. Але зараз треба воювати. А не можеш воювати - донать. Якщо навіть на це не здатний - то хоч не пизди, не рознось зраду.
тобто обговорення можливих майбутніх умов та форматів закінчення війни (які тут озвучили до мене багато людей) це зрада? А як хтось напише про 400тис загиблих за рік то це ок. дивна логіка тут цензура а-ля 1984, можна лиш копіювати дописи від Маляр? в обмін за вищезгадані донати вважаю що маю право іноді висловити свою думку в тісному кругу розумних, врівноважених людей, на яких важко вплинути в негативному сенсі. чи все таки ні?
Letusrock написав:тобто обговорення можливих майбутніх умов та форматів закінчення війни (які тут озвучили до мене багато людей) це зрада? А як хтось напише про 400тис загиблих за рік то це ок. дивна логіка тут цензура а-ля 1984, можна лиш копіювати дописи від Маляр?
Маляр їбанута, я б не радив людям, які хочуть здаватися адекватними, копіювати її дописи. Можна говорити про дрони, про яйця по 17 гривень, про будівництво танкового заводу - тобто про те, що допомагає чи заважає нашій перемозі. Але не про припинення боротьби.