|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 19 лип, 2023 11:46
Трамп хоче компенсації для США від Європи за поставлену Україні зброю
Спершу Трамп розкритикував рішення США передати Україні касетні снаряди у зв'язку з тим, що в Заходу закінчилися запаси боєприпасів, які б можна було надавати Києву. Окрім того, Трамп звинуватив європейських партнерів США в тому, що вони надають мізерну частку допомоги Україні.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18416
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 11:52
sashaqbl написав:
Маляр
4 серпня 2021-го року — Ганна Маляр призначена Кабінетом Міністрів України заступницею Міністра оборони України.
Авторка понад 40 наукових праць
. Розробила концепцію правової оцінки подій в Криму та на сході України, яка використовується у слідчій та судовій практиці.
чукча писатель, не читатель
для чого було призначати на посаду зам.міністра, так сама як Верещук (4 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення Верещук Віцепрем'єр-міністром — Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України)
у листопаді 2021 вже була 100% інформація про плани хуйла, так чого були ці призначення? Маляр і Верещук?
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9901
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3150 раз.
- Подякували: 3221 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 19 лип, 2023 11:56
sashaqbl написав: Letusrock написав:
щось подібне я тут і писав, але любителі тільки білого або чорного відразу вбачають в цьому зраду
зараз нити про те, як все хуйово, та говорити про "договорітся посрєдінє" - так, це і є відверта зрада.
Через якийсь час можливо й доведеться про це думати, якщо так складуться умови. Але зараз треба воювати. А не можеш воювати - донать. Якщо навіть на це не здатний - то хоч не пизди, не рознось зраду.
не там зраду шукаєш
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31955
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1519 раз.
- Подякували: 2675 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 19 лип, 2023 11:58
prodigy написав:
чукча писатель, не читатель
Вгадайте про кого Вікіпедія пише:
Народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ (2019—2022). Колишній член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності (2019—2022)[4]. Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017—2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014).
За фахом — педагог-психолог, магістр за спеціальністю «правознавство». 26 квітня 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
Я оцінюю Маляр по тій маячні, що вона говорить, а не по кількості наукових праць.
До речі, сам я й сам автор шести наукових робіт.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 12:00
Шевченківська районна державна адміністрація фінансує укриття в Закарпатської області. На це виділено із міського бюджету столиці $400 тис. Про це повідомив народний депутат України Леонід Ємець, інформує Главком.
«Шевченківська РДА, робить укриття в селі Осій Хуського району Закарпатської області. Вартістю – $400 тис. Це не жарт. За гроші киян роблять Укриття в єдиній області України, де ще нічого ні разу не прилітало», – заявив Ємець.
Згідно даних Prozorro за кошти киян на території дитячого табору «Зачарована Долина» буде побудоване укриття на 140 осіб.
Договір на проектування за 360 тис. грн. вже підписано. Проектна вартість будівництва 14 мільйонів гривень.
“До цього там вже зробили ремонт на 7.3 млн грн і судячи з кошторису і вартості робіт робили по-багатому – двері по 22 тис. грн., кондиціонери по 160 тис., душові кабіни по 32 тис., та судячи з вартості унітазів це таки був Villeroy&Boch і так далі. Окрім цього в травні туди купили люксовий мікроавтобус за 2 млн Hyundai Staria в топовій комплектації Business+ з купою класних фішок
так недовго і до переносу столиці в Берегове)) от комусь дах зірве (жартую)
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 682
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 19 лип, 2023 12:19
lapay написав:
Тепер уявімо, що ми погодились не на мирний план Зеленського, а на китайський, індійський, африканський, південноамериканский мирний план, коли весь світ виступить гарантом перемир'я
? Чи довго протягне Раша в повній економічній ізоляції, після того, як порушить перемир"я конвенційною зброєю?
Нє, ну якщо червоні п..раси розв'яжуть трєтю світову через Тайвань, то на те і світова, щоб воювати всім.
Звісно, перемир'я повинно включати обмін полоненими і вільний виїзд наших громадян в Україну з окупованих земель, з надання їм безкоштовного житла, чого не було зроблено за 8 років.
P.S. Фюрер поїде в ПАР, це очевидно.
Виділене брєд. Індія, Китай чи Африка ніяких гарантій Україні(проти РФ) не дадуть. Відповідно відповідь на наступне питання - так, довго протягне. Але довго і не треба, наступний напад вже буде добре підготовлений і буде успішніший ніж теперішній.
P.S. Фюрер не поїде в ПАР, це очевидно.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4924
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|118415
|
|
|6076
|494098
|
|
|1
|5877
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|