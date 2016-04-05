Народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ (2019—2022). Колишній член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності (2019—2022)[4]. Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017—2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014). За фахом — педагог-психолог, магістр за спеціальністю «правознавство». 26 квітня 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
Я оцінюю Маляр по тій маячні, що вона говорить, а не по кількості наукових праць. До речі, сам я й сам автор шести наукових робіт.
Шевченківська районна державна адміністрація фінансує укриття в Закарпатської області. На це виділено із міського бюджету столиці $400 тис. Про це повідомив народний депутат України Леонід Ємець, інформує Главком.
«Шевченківська РДА, робить укриття в селі Осій Хуського району Закарпатської області. Вартістю – $400 тис. Це не жарт. За гроші киян роблять Укриття в єдиній області України, де ще нічого ні разу не прилітало», – заявив Ємець.
Згідно даних Prozorro за кошти киян на території дитячого табору «Зачарована Долина» буде побудоване укриття на 140 осіб.
Договір на проектування за 360 тис. грн. вже підписано. Проектна вартість будівництва 14 мільйонів гривень.
“До цього там вже зробили ремонт на 7.3 млн грн і судячи з кошторису і вартості робіт робили по-багатому – двері по 22 тис. грн., кондиціонери по 160 тис., душові кабіни по 32 тис., та судячи з вартості унітазів це таки був Villeroy&Boch і так далі. Окрім цього в травні туди купили люксовий мікроавтобус за 2 млн Hyundai Staria в топовій комплектації Business+ з купою класних фішок
так недовго і до переносу столиці в Берегове)) от комусь дах зірве (жартую)
lapay написав:Тепер уявімо, що ми погодились не на мирний план Зеленського, а на китайський, індійський, африканський, південноамериканский мирний план, коли весь світ виступить гарантом перемир'я? Чи довго протягне Раша в повній економічній ізоляції, після того, як порушить перемир"я конвенційною зброєю? Нє, ну якщо червоні п..раси розв'яжуть трєтю світову через Тайвань, то на те і світова, щоб воювати всім. Звісно, перемир'я повинно включати обмін полоненими і вільний виїзд наших громадян в Україну з окупованих земель, з надання їм безкоштовного житла, чого не було зроблено за 8 років. P.S. Фюрер поїде в ПАР, це очевидно.
Виділене брєд. Індія, Китай чи Африка ніяких гарантій Україні(проти РФ) не дадуть. Відповідно відповідь на наступне питання - так, довго протягне. Але довго і не треба, наступний напад вже буде добре підготовлений і буде успішніший ніж теперішній. P.S. Фюрер не поїде в ПАР, це очевидно.
Російські терористи цієї ночі абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами селекторної наради, де йшлося про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині, іншим регіонам України.
"Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета - це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя", - наголосив Зеленський.
"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а Міністерству закордонних справ України - активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", - повідомив президент України.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 19 лип, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.