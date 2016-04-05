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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4669467046714672>
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:чукча писатель, не читатель

Вгадайте про кого Вікіпедія пише:
Народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ (2019—2022). Колишній член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності (2019—2022)[4]. Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017—2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014).
За фахом — педагог-психолог, магістр за спеціальністю «правознавство». 26 квітня 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Я оцінюю Маляр по тій маячні, що вона говорить, а не по кількості наукових праць.
До речі, сам я й сам автор шести наукових робіт.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:00

релокація, запасний аеродром чи віддалене відмивання коштів

Шевченківська районна державна адміністрація фінансує укриття в Закарпатської області. На це виділено із міського бюджету столиці $400 тис. Про це повідомив народний депутат України Леонід Ємець, інформує Главком.

«Шевченківська РДА, робить укриття в селі Осій Хуського району Закарпатської області. Вартістю – $400 тис. Це не жарт. За гроші киян роблять Укриття в єдиній області України, де ще нічого ні разу не прилітало», – заявив Ємець.

Згідно даних Prozorro за кошти киян на території дитячого табору «Зачарована Долина» буде побудоване укриття на 140 осіб.

Договір на проектування за 360 тис. грн. вже підписано. Проектна вартість будівництва 14 мільйонів гривень.

“До цього там вже зробили ремонт на 7.3 млн грн і судячи з кошторису і вартості робіт робили по-багатому – двері по 22 тис. грн., кондиціонери по 160 тис., душові кабіни по 32 тис., та судячи з вартості унітазів це таки був Villeroy&Boch і так далі. Окрім цього в травні туди купили люксовий мікроавтобус за 2 млн Hyundai Staria в топовій комплектації Business+ з купою класних фішок



так недовго і до переносу столиці в Берегове)) от комусь дах зірве (жартую)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:19

  lapay написав:Тепер уявімо, що ми погодились не на мирний план Зеленського, а на китайський, індійський, африканський, південноамериканский мирний план, коли весь світ виступить гарантом перемир'я? Чи довго протягне Раша в повній економічній ізоляції, після того, як порушить перемир"я конвенційною зброєю?
Нє, ну якщо червоні п..раси розв'яжуть трєтю світову через Тайвань, то на те і світова, щоб воювати всім.
Звісно, перемир'я повинно включати обмін полоненими і вільний виїзд наших громадян в Україну з окупованих земель, з надання їм безкоштовного житла, чого не було зроблено за 8 років.
P.S. Фюрер поїде в ПАР, це очевидно.

Виділене брєд. Індія, Китай чи Африка ніяких гарантій Україні(проти РФ) не дадуть. Відповідно відповідь на наступне питання - так, довго протягне. Але довго і не треба, наступний напад вже буде добре підготовлений і буде успішніший ніж теперішній.
P.S. Фюрер не поїде в ПАР, це очевидно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:24

  andrijk777 написав:P.S. Фюрер не поїде в ПАР, це очевидно.

поедет
там будет мероприятие, которое пропустить нельзя, даже ценой ареста
но ареста, конечно, не будет, поедет и приедет
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:там будет мероприятие, которое пропустить нельзя, даже ценой ареста
но ареста, конечно, не будет, поедет и приедет
Отправит двойника. Того арестуют и расстреляют. Оригинал будет в Латынской Америке. Классика жанра.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Investor_K написав:Отправит двойника. Того арестуют и расстреляют. Оригинал будет в Латынской Америке. Классика жанра.
Более красивая версия - самолет с двойником потерпит крушение в индийском океане. Дело в Гааге закроют. И - все. А иначе вопрос - нафига двойник нужен???

Обламки не найдут. Концы - в воду.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:48

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Отправит двойника. Того арестуют и расстреляют. Оригинал будет в Латынской Америке. Классика жанра.
Более красивая версия - самолет с двойником потерпит крушение в индийском океане. Дело в Гааге закроют. И - все. А иначе вопрос - нафига двойник нужен???

Обламки не найдут. Концы - в воду.


Когда это все произойдет, мне следует автоматом присвоить статус "Форумчанин року"
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 12:58

  Investor_K написав:Когда это все произойдет, мне следует автоматом присвоить статус "Форумчанин року"
и выбрать президентом Украины
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 13:27

vitaliiangel , ну не знаю.. Вкладчика не выбрали.. :mrgreen:

Двойнику ничего не сделают. Это унизит рассею. убежденную что это путена раком поставили. А значит и их самих.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 13:40

Російські терористи цієї ночі абсолютно свідомо цілили в інф

вночі було влучання у зерно термінал- рф шкодить інфраструктурі
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 569&type=3

Російські терористи цієї ночі абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами селекторної наради, де йшлося про нічні російські удари по Одещині, Житомирщині, іншим регіонам України.

"Російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди, і кожна російська ракета - це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального й безпечного життя", - наголосив Зеленський.

"Військовим дав доручення посилити захист людей і портової інфраструктури, а Міністерству закордонних справ України - активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу-терориста та продовження нормального експорту українського зерна", - повідомив президент України.
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 19 лип, 2023 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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