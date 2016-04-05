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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4669467046714672
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Они будут нацелены на Одесский порт, что сорвать экспорт зерна. Фактически этот шаг можно было бы предусмотреть.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 13:48

  Howl написав:Они будут нацелены на Одесский порт, что сорвать экспорт зерна. Фактически этот шаг можно было бы предусмотреть.

Думали что на них надавит Индия и Китай, но там клиника, разъебенят как свой же северный поток.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 14:04

Ну ось і все:
https://t.me/bbcrussian/49643
Вже не перший раз мої прогнози на 99% точні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 14:07

andrijk777 , був впевнений, що у нього міцніші яйця і таки поїде. Тряпка.
Hotab
 
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