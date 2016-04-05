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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 лип, 2023 13:43
Они будут нацелены на Одесский порт, что сорвать экспорт зерна. Фактически этот шаг можно было бы предусмотреть.
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Howl
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Додано: Сер 19 лип, 2023 13:48
Howl написав:
Они будут нацелены на Одесский порт, что сорвать экспорт зерна. Фактически этот шаг можно было бы предусмотреть.
Думали что на них надавит Индия и Китай, но там клиника, разъебенят как свой же северный поток.
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stm
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Додано: Сер 19 лип, 2023 14:04
Ну ось і все:https://t.me/bbcrussian/49643
Вже не перший раз мої прогнози на 99% точні.
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andrijk777
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Додано: Сер 19 лип, 2023 14:07
andrijk777 , був впевнений, що у нього міцніші яйця і таки поїде. Тряпка.
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Hotab
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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