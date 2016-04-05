По словам двух официальных лиц США, знакомых с планами, после нескольких месяцев бесплодных визитов в столицу Кыргызстана Бишкека ряда американских и европейских дипломатов администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю. Действия, которые в прошлом включали санкции или «черный список» компаний, обвиняемых в нарушениях, могут быть предприняты уже на этой неделе, заявили официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить дипломатически деликатные обсуждения.



«Кыргызстан, хотя и небольшой по сравнению с другими странами, является наглядным примером одновременного использования всех факторов для создания неприемлемо благоприятной среды [санкций], благоприятствующей уклонению», — сказал высокопоставленный чиновник.



Общедоступные торговые документы дают представление о масштабах кыргызского теневого базара. Отчеты показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию резко вырос в 2022 году, увеличившись на 250 процентов по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину. В отношении некоторых предметов, таких как оптические прицелы, ранее не было данных о том, что Кыргызстан когда-либо экспортировал такие товары в Россию.

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Нынешние и бывшие официальные лица США признали геополитические и экономические трудности Кыргызстана, отметив при этом, что некоторые из соседей страны, похоже, прилагают более искренние усилия для обеспечения соблюдения санкций, даже несмотря на огромное давление со стороны Москвы.