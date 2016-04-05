По словам двух официальных лиц США, знакомых с планами, после нескольких месяцев бесплодных визитов в столицу Кыргызстана Бишкека ряда американских и европейских дипломатов администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю. Действия, которые в прошлом включали санкции или «черный список» компаний, обвиняемых в нарушениях, могут быть предприняты уже на этой неделе, заявили официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить дипломатически деликатные обсуждения.
«Кыргызстан, хотя и небольшой по сравнению с другими странами, является наглядным примером одновременного использования всех факторов для создания неприемлемо благоприятной среды [санкций], благоприятствующей уклонению», — сказал высокопоставленный чиновник.
Общедоступные торговые документы дают представление о масштабах кыргызского теневого базара. Отчеты показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию резко вырос в 2022 году, увеличившись на 250 процентов по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину. В отношении некоторых предметов, таких как оптические прицелы, ранее не было данных о том, что Кыргызстан когда-либо экспортировал такие товары в Россию. ................ Нынешние и бывшие официальные лица США признали геополитические и экономические трудности Кыргызстана, отметив при этом, что некоторые из соседей страны, похоже, прилагают более искренние усилия для обеспечения соблюдения санкций, даже несмотря на огромное давление со стороны Москвы.
sashaqbl написав:Letusrock Через якийсь час можливо й доведеться про це думати, якщо так складуться умови. Але зараз треба воювати. А не можеш воювати - донать. Якщо навіть на це не здатний - то хоч не рознось зраду.
Вообще-то, думать о возможных вариантах надо заранее, а не когда жареный петух клюнет.
prodigy написав:...... коли у Литви було на роздум лише 12 годин , щоб погодитись на ввід військ у Литву у липні 1940 (до речі згода/незгода ні на що не впливала, тому що ПРИБАЛТИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ (згідно документів архівів) був створений ще 17 червня- за 1,5місяця до окупації Литві(Латвії, Естонії)
Ссылки,пожалуйста.
а ЛАД ще місяць тому постив про те, вони (республіки) самі запросили "захисту" (бо так нас вчила радянська історична наука, як майже в тому же руслі звітує про референдуми в Херсоні і Запоріжжі ...........
Сейчас "історична наука" (или Вы?) учит иначе. Через n лет ещё иначе. Был вариант - немецкая оккупация. Причём, неизбежно, как это и случилось через год. Считаете, это было бы лучше? Тут уже некоторые высказывали, что немецкая оккупация Украины была лучше Союза.
P.s. В видео по Вашей ссылке следующие 10 мин. о Бессарабии и Буковине, т.е., в частности, о территории Одесской области и откуда появилась Черновицкая область. По этим поводам возражений у Вас нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 лип, 2023 15:56, всього редагувалось 1 раз.