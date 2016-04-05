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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4670467146724673>
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 13:48

  Howl написав:Они будут нацелены на Одесский порт, что сорвать экспорт зерна. Фактически этот шаг можно было бы предусмотреть.

Думали что на них надавит Индия и Китай, но там клиника, разъебенят как свой же северный поток.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 14:04

Ну ось і все:
https://t.me/bbcrussian/49643
Вже не перший раз мої прогнози на 99% точні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 14:07

andrijk777 , був впевнений, що у нього міцніші яйця і таки поїде. Тряпка.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 14:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:був впевнений, що у нього міцніші яйця і таки поїде. Тряпка.
Назло мені не хоче реалізовувати мою ідею.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 14:52

  lapay написав:...........
P.S. Фюрер поїде в ПАР, це очевидно.

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Об этом говорится в опубликованном в среду, 19 июля, сообщении офиса президента ЮАР.

Решение о том, что российский лидер не будет участвовать в саммите принято по обоюдному согласию, утверждается заявлении властей страны.

«Российская Федерация будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым», — уточняется в сообщении.

https://www.fontanka.ru/2023/07/19/72511097/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 14:59

По словам двух официальных лиц США, знакомых с планами, после нескольких месяцев бесплодных визитов в столицу Кыргызстана Бишкека ряда американских и европейских дипломатов администрация Байдена готовит новые экономические меры, чтобы заставить страну прекратить торговлю. Действия, которые в прошлом включали санкции или «черный список» компаний, обвиняемых в нарушениях, могут быть предприняты уже на этой неделе, заявили официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить дипломатически деликатные обсуждения.

«Кыргызстан, хотя и небольшой по сравнению с другими странами, является наглядным примером одновременного использования всех факторов для создания неприемлемо благоприятной среды [санкций], благоприятствующей уклонению», — сказал высокопоставленный чиновник.

Общедоступные торговые документы дают представление о масштабах кыргызского теневого базара. Отчеты показывают, что общий объем экспорта Кыргызстана в Россию резко вырос в 2022 году, увеличившись на 250 процентов по сравнению с предыдущим годом, до вторжения в Украину. В отношении некоторых предметов, таких как оптические прицелы, ранее не было данных о том, что Кыргызстан когда-либо экспортировал такие товары в Россию.
................
Нынешние и бывшие официальные лица США признали геополитические и экономические трудности Кыргызстана, отметив при этом, что некоторые из соседей страны, похоже, прилагают более искренние усилия для обеспечения соблюдения санкций, даже несмотря на огромное давление со стороны Москвы.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/07/18/russia-sanctions-weapons-china-drones/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:01

  sashaqbl написав:Letusrock
Через якийсь час можливо й доведеться про це думати, якщо так складуться умови. Але зараз треба воювати. А не можеш воювати - донать. Якщо навіть на це не здатний - то хоч не рознось зраду.

Вообще-то, думать о возможных вариантах надо заранее, а не когда жареный петух клюнет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:14

  prodigy написав:......
коли у Литви було на роздум лише 12 годин , щоб погодитись на ввід військ у Литву у липні 1940 (до речі згода/незгода ні на що не впливала, тому що ПРИБАЛТИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ (згідно документів архівів) був створений ще 17 червня- за 1,5місяця до окупації Литві(Латвії, Естонії)

Ссылки,пожалуйста.

а ЛАД ще місяць тому постив про те, вони (республіки) самі запросили "захисту" (бо так нас вчила радянська історична наука, як майже в тому же руслі звітує про референдуми в Херсоні і Запоріжжі
...........

Сейчас "історична наука" (или Вы?) учит иначе. Через n лет ещё иначе.
Был вариант - немецкая оккупация. Причём, неизбежно, как это и случилось через год. Считаете, это было бы лучше?
Тут уже некоторые высказывали, что немецкая оккупация Украины была лучше Союза. :evil:

P.s. В видео по Вашей ссылке следующие 10 мин. о Бессарабии и Буковине, т.е., в частности, о территории Одесской области и откуда появилась Черновицкая область.
По этим поводам возражений у Вас нет?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 лип, 2023 15:56, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:28

  Howl написав:Они будут нацелены на Одесский порт, что сорвать экспорт зерна. Фактически этот шаг можно было бы предусмотреть.

Можно.
Допустим, предусмотрели.
Что дальше?
Зашиту Крымского моста тоже "предусматривали" и "усиливали".
Не существует непробиваемых защит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Howl написав:Они будут нацелены на Одесский порт, что сорвать экспорт зерна. Фактически этот шаг можно было бы предусмотреть.
Печаль. пропустили все х22 и ониксы. Удар тяжелейший , 17 ракет попалоЗображення
beee
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