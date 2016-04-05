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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4670467146724673
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:36

  sashaqbl написав:
  lapay написав:Ми вже досягли чимало, ні план А) фюрера - посадити медведчука в Києві, ні план Б) з Новоросією від Тирасполя до Харкова.
У них вийшло тільки обрізаний план Б).
Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?

Якщо ми не зможемо виконати ні план А, ні план Б, то буде, можливо, план В. Можливо навіть недалеко від теперішньої ЛБЗ. А може й гірше. Я цього не виключаю. Але наразі в нас є зброя, є техніка, є фінансова підтрика, є постачання боєприпасів. Тому поки що говорити про це - зрада.

Ми ще можемо сподіватись на диво прориву, фінансовий крах чи смерть фюрера, поки ми ще ефективніше перемелюємо їх техніку, ніж вони нашу. А що буде завтра, чия армія ударних дронів і РЕБ виявиться сильнішою?
Бачачи наш повільний контрнаступ, фюрер може і не захотіти перемир'я, сподіваючись завтра отримати більше. Тому війна буде продовжуватись мінімум півроку-рік, може і кілька років, цього ніхто не знає.
Апе вважаю, що владі доцільно промацувати грунт неформальними консультаціямм, через треті особи, з оточенням фюрера. Може вона так і робить, хто зна. Політика складна штука, ніхто не знає, яке рішення правильне, не буде мати довготривалих негативних наслідків.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:47

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:
  andrijk777 написав: 99% що не поїде.

Звичайна (для нас) логіка тут не діє. Я не берусь щось прогнозувати.

Приїде. Він власне цього і добивається.
А влада ПАР шукає виправдання, щоб не видавати його до Гааги. Скажуть, не видали, щоб війни не було. Питання, які наслідки це буде мати для самої ПАР.

Судячи з новин, таки не поїде. Тобто у ПАР вони не впевнені...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Одеський ексвоєнком Борисов незаконно «заробив» 188 мільйонів, називає гроші «позиками» — НАЗК

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/yevgen ... 40130.html
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:55

  beee написав:
Howl написав:Они будут нацелены на Одесский порт, что сорвать экспорт зерна. Фактически этот шаг можно было бы предусмотреть.
Печаль. пропустили все х22 и ониксы. Удар тяжелейший , 17 ракет попалоЗображення

Цікаво, це була "ответка" за кримський міст?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сейчас "історична наука" (или Вы?) учит иначе. Через n лет ещё иначе.

Факти залишаються ті самі, тому й викривають вкотре радянську брехню
  ЛАД написав:Тут уже некоторые высказывали, что немецкая оккупация Украины была лучше Союза

Іноді так і було, подекуди жертв репресій і геноциду совку було більше, ніж навіть від нацистів під час окупації
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 15:59

  Schmit написав:.....
Цікаво, це була "ответка" за кримський міст?

Какие, на хрен, "ответки"!
Идёт война.
Вы этого до сих пор не поняли?
ЛАД
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