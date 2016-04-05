lapay написав:Ми вже досягли чимало, ні план А) фюрера - посадити медведчука в Києві, ні план Б) з Новоросією від Тирасполя до Харкова. У них вийшло тільки обрізаний план Б). Більше вони захопити не можуть, а що буде, якщо ми теж не зможемо виконати свій план А) - кордони 1991, ні план Б) - кордони 2021?
Якщо ми не зможемо виконати ні план А, ні план Б, то буде, можливо, план В. Можливо навіть недалеко від теперішньої ЛБЗ. А може й гірше. Я цього не виключаю. Але наразі в нас є зброя, є техніка, є фінансова підтрика, є постачання боєприпасів. Тому поки що говорити про це - зрада.
Ми ще можемо сподіватись на диво прориву, фінансовий крах чи смерть фюрера, поки ми ще ефективніше перемелюємо їх техніку, ніж вони нашу. А що буде завтра, чия армія ударних дронів і РЕБ виявиться сильнішою? Бачачи наш повільний контрнаступ, фюрер може і не захотіти перемир'я, сподіваючись завтра отримати більше. Тому війна буде продовжуватись мінімум півроку-рік, може і кілька років, цього ніхто не знає. Апе вважаю, що владі доцільно промацувати грунт неформальними консультаціямм, через треті особи, з оточенням фюрера. Може вона так і робить, хто зна. Політика складна штука, ніхто не знає, яке рішення правильне, не буде мати довготривалих негативних наслідків.
Російський диктатор Володимир Путін не візьме участь у наміченому на серпень саміті БРІКС у Південній Африці, замість нього делегацію країни-агресора очолить глава МЗС РФ Сергій Лавров. Про це повідомляє пресслужба президента ПАР Сиріла Рамафоси.
Як сказано в заяві, рішення ухвалено "за взаємною згодою".
Это видео Чаплыги ниже плинтуса. Не буду даже о "мальчонке". Но пусть господин Чаплыга расскажет, как мы можем сегодня "увести войну с нашей территории". Как?! И насчёт газовой трубы крайне интересно. Мы резко сократили транзит российского газа? Мы начали войну с Россией? Не пойму, на кой хрен тянуть сюда такую муть?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 19 лип, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Это видео Чаплыги ниже плинтуса. Не буду даже о "мальчонке". Но пусть господин Чаплыга расскажет, как мы можем сегодня "увести войну с нашей территории". Как?! И насчёт газовой трубы крайне интересно. Мы резко сократили транзит российского газа? Мы начали войну с Россией?
рецепт Соскіна: Зупинити контрнаступ. Окопатися. Чекати коли РФ пробиватиме сувалківський коридор.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 19 лип, 2023 16:30, всього редагувалось 1 раз.