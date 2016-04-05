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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4672467346744675>
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Чекати коли РФ пробиватиме сувалківський коридор.


увы, сувалковский только после приднестровского
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:31

  fox767676 написав:
  flyman написав:Чекати коли РФ пробиватиме сувалківський коридор.


увы, сувалковский только после приднестровского

"рідка пташка долетить до середини Дніпра" ... так що фантастика
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:35

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Чекати коли РФ пробиватиме сувалківський коридор.


увы, сувалковский только после приднестровского

"рідка пташка долетить до середини Дніпра" ... так що фантастика


ще більша фантастика що рузькі полізуть на справжнє НАТО, а не той симулякр в їх свідомості :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:37

  cohan написав:
  andrijk777 написав:P.S. Фюрер не поїде в ПАР, це очевидно.

поедет
там будет мероприятие, которое пропустить нельзя, даже ценой ареста
но ареста, конечно, не будет, поедет и приедет


Индия подсуетилась вроде бы, теперь смысла ехать нет
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:39

  fox767676 написав:
  flyman написав:
ще більша фантастика що рузькі полізуть на справжнє НАТО, а не той симулякр в їх свідомості :)

НАТО боїться взяти Україну, бо прийдеться провірити 5ту статтю,
а ПФ не боїться перевірити 5ту статтю ... Л - логіка
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:45

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:
ще більша фантастика що рузькі полізуть на справжнє НАТО, а не той симулякр в їх свідомості :)

НАТО боїться взяти Україну, бо прийдеться провірити 5ту статтю,
а ПФ не боїться перевірити 5ту статтю ... Л - логіка


всі бояться перевірити 5 статтю, тому з сувалками все залишиться як є.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:52

  fox767676 написав:всі бояться перевірити 5 статтю, тому з сувалками все залишиться як є.

якщо запущена воєнна машина вона має кудись рухатися.
В Україні буксує і ступор, отже пере виборами 24 треба "маленька переможна війна", напр., десь в Трибалтиці
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 16:59

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:

НАТО боїться взяти Україну, бо прийдеться провірити 5ту статтю,
а ПФ не боїться перевірити 5ту статтю ... Л - логіка


всі бояться перевірити 5 статтю, тому з сувалками все залишиться як є.


А якщо дію статті буде перевіряти якесь ЧВК?

До Білорусі прибула вже п’ята колона з найманцями ПВК Вагнера — Гаюн
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 19 лип, 2023 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:01

  Schmit написав:
  fox767676 написав:всі бояться перевірити 5 статтю, тому з сувалками все залишиться як є.


А якщо дію статті буде перевіряти якесь ЧВК?

особливо, якщо від нього офіційно "відхрестилися"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Скажите прямо - Вы жалеете, что Германию разгромили? Лучше бы Германия победила и сохранилась немецкая оккупация Украины?

Минули є минуле. Краще не було б ні нацистської Німеччини ні совку, вони один одного варті.
Faceless
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