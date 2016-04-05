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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:28
flyman написав:
Чекати коли РФ пробиватиме сувалківський коридор.
увы, сувалковский только после приднестровского
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:31
fox767676 написав: flyman написав:
Чекати коли РФ пробиватиме сувалківський коридор.
увы, сувалковский только после приднестровского
"рідка пташка долетить до середини Дніпра" ... так що фантастика
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:35
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
Чекати коли РФ пробиватиме сувалківський коридор.
увы, сувалковский только после приднестровского
"рідка пташка долетить до середини Дніпра" ... так що фантастика
ще більша фантастика що рузькі полізуть на справжнє НАТО, а не той симулякр в їх свідомості
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:37
cohan написав: andrijk777 написав:
P.S. Фюрер не поїде в ПАР, це очевидно.
поедет
там будет мероприятие, которое пропустить нельзя
, даже ценой ареста
но ареста, конечно, не будет, поедет и приедет
Индия подсуетилась вроде бы, теперь смысла ехать нет
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:39
НАТО боїться взяти Україну, бо прийдеться провірити 5ту статтю,
а ПФ не боїться перевірити 5ту статтю ... Л - логіка
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flyman
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:45
flyman написав:
НАТО боїться взяти Україну, бо прийдеться провірити 5ту статтю,
а ПФ не боїться перевірити 5ту статтю ... Л - логіка
всі бояться перевірити 5 статтю, тому з сувалками все залишиться як є.
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fox767676
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:52
fox767676 написав:
всі бояться перевірити 5 статтю, тому з сувалками все залишиться як є.
якщо запущена воєнна машина вона має кудись рухатися.
В Україні буксує і ступор, отже пере виборами 24 треба "маленька переможна війна", напр., десь в Трибалтиці
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Додано: Сер 19 лип, 2023 16:59
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
НАТО боїться взяти Україну, бо прийдеться провірити 5ту статтю,
а ПФ не боїться перевірити 5ту статтю ... Л - логіка
всі бояться перевірити 5 статтю, тому з сувалками все залишиться як є.
А якщо дію статті буде перевіряти якесь ЧВК?До Білорусі прибула вже п’ята колона з найманцями ПВК Вагнера — Гаюн
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 19 лип, 2023 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:01
Schmit написав: fox767676 написав:
всі бояться перевірити 5 статтю, тому з сувалками все залишиться як є.
А якщо дію статті буде перевіряти якесь ЧВК?
особливо, якщо від нього офіційно "відхрестилися"
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flyman
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Додано: Сер 19 лип, 2023 17:04
ЛАД написав:Скажите прямо - Вы жалеете, что Германию разгромили? Лучше бы Германия победила и сохранилась немецкая оккупация Украины?
Минули є минуле. Краще не було б ні нацистської Німеччини ні совку, вони один одного варті.
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