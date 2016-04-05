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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4672467346744675
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:08

  Faceless написав:
ЛАД написав:Скажите прямо - Вы жалеете, что Германию разгромили? Лучше бы Германия победила и сохранилась немецкая оккупация Украины?

Минули є минуле. Краще не було б ні нацистської Німеччини ні совку, вони один одного варті.

Тим не менш і prodigy, і Ви, і дехто ще про нього (минуле) постійно згадуєте.
При чому дуже вибірково.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:09

  vitaliiangel написав:
В Одесі ракети «Онікс» і Х-22 влучили (https://t.me/Nazars_look/15359) в портову і критичну інфраструктуру — у зерновий та олійний термінали. Пошкоджені резервуари й обладнання для завантаження. Виникла пожежа, постраждалих немає.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник. Також пошкоджені два складські приміщення — із тютюном і феєрверками.


Зображення

Але гуманіторної кризи у нас немає.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:10

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:12

  flyman написав:
  fox767676 написав:всі бояться перевірити 5 статтю, тому з сувалками все залишиться як є.

якщо запущена воєнна машина вона має кудись рухатися.
В Україні буксує і ступор, отже пере виборами 24 треба "маленька переможна війна", напр., десь в Трибалтиці


"Давай лучше е.банем по Тбилиси" - там теж внеблоковий фейлстейт, навіть армії нема на відміну від України
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:15

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:чукча писатель, не читатель

Вгадайте про кого Вікіпедія пише:
Народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ (2019—2022). Колишній член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності (2019—2022)[4]. Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017—2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014).
За фахом — педагог-психолог, магістр за спеціальністю «правознавство». 26 квітня 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Я оцінюю Маляр по тій маячні, що вона говорить, а не по кількості наукових праць.
До речі, сам я й сам автор шести наукових робіт.

Яку маячню каже Маляр?
На Купянском направлении противник наращивает размах и темпы своего наступления, сообщает военный обозреватель Константин Машовец.

Очевидно, россияне стремятся создать удобные для себя предпосылки для продолжения своей активизации на этом направлении. В частности:

— В полосе ответственности 7-го мотострелкового полка (мсп) и 27-й отдельной мотострелецкой бригады (омсбр) противник вел в бой дополнительно подраздел 1431-го мсп ТРВ, а также батальон БАРС-5 с целью наращивания своих усилий. В результате чего противнику удалось обойти с.Новоселевское как с севера, так и с юга и теперь ВСУ удерживают исключительно западную часть села. Противник продолжает свои атаки по направлению на с.Берестово и южнее с.Новоселевское в сторону с.Стельмаховка.

— на участке южнее этого отрезка, активизировались передовые подразделения 4-й «Кантемировской» танковой дивизии (тд) 1-й гв.танковой армии (гв. ТА). В частности, подразделения 423-го мсп этой дивизии, при поддержке подразделений двух отдельных мотострелковых бригад (омсбр) 2-й общевойсковой армии (ОВА) Центрального военного округа (ЦВО) — 15-й и 30-й омсбр, атаковали передовые подразделения ВСУ по дирекции с.Кармазановка — с.Дружелюбовка, пытаясь отбросить украинские передовые подразделения за Островские ставки.

— Кроме этого, стоит отметить, что в районе с.Милуватка, командование войск противника развернуло тактическую группировку, которая, скорее всего, должна усилить первый эшелон войск (423-й мсп, 15-я омсбр и 30-я омсбр) в случае, если им удастся достичь какого-нибудь весомого успеха. В частности, в его состав вошли 752-й мсп (из состава 3-й мсд), 24-я отдельная бригада специального назначения (обр СпН), примерно из двух сводных тактических отрядов (в каждый батальон) и батальон БАРС-9.

Становится понятно, что противник, действуя в общем направлении на Боровую и Кругляковку стремится, если не рассечь группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол, то по крайней мере, создать рубеж прикрытия с юга для ударной группировки 1-й гв. ТА, развернутой по направлению Сватово — Купянск.

Кстати, как я и предполагал, одновременно с активизацией северо-западнее города Сватово, подразделы 6-й ОВА севернее города Купянск также активизировались, в частности левофланговые подразделения 138-й омсбр противника атаковали передовые позиции подразделений ВСУ западнее села Синьковка вдоль р.Оскол.

https://www.objectiv.tv/objectively/2023/07/19/na-kupyanskom-napravlenii-vrag-hochet-rassech-sily-vsu-na-levom-beregu-oskola/
Где-то (в наших СМИ) встречал, что на харьковском направлении сосредоточено до 100 тыс.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:19

  cohan написав:
  cohan написав:
  andrijk777 написав:P.S. Фюрер не поїде в ПАР, це очевидно.

поедет
там будет мероприятие, которое пропустить нельзя, даже ценой ареста
но ареста, конечно, не будет, поедет и приедет


Индия подсуетилась вроде бы, теперь смысла ехать нет

Это Вы о чём?
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 17:45

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:...fKf9pH03GoY...

Это видео Чаплыги ниже плинтуса.
Не буду даже о "мальчонке".
Но пусть господин Чаплыга расскажет, как мы можем сегодня "увести войну с нашей территории". Как?!
И насчёт газовой трубы крайне интересно. Мы резко сократили транзит российского газа? Мы начали войну с Россией?

рецепт Соскіна:
Зупинити контрнаступ. Окопатися.
Чекати коли РФ пробиватиме сувалківський коридор.

...EnhBpyTyf-k...

Не меньший бред.
"Брахманы. Ортодоксы православные". :mrgreen:
Детский крестовый поход он ещё не предлагает?
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