В Одесі ракети «Онікс» і Х-22 влучили (https://t.me/Nazars_look/15359) в портову і критичну інфраструктуру — у зерновий та олійний термінали. Пошкоджені резервуари й обладнання для завантаження. Виникла пожежа, постраждалих немає.
В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник. Також пошкоджені два складські приміщення — із тютюном і феєрверками.
Народний депутат України 9-го скликання від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ (2019—2022). Колишній член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності (2019—2022)[4]. Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та колишній голова Соціалістичної партії України (2017—2019). Колишній очільник полтавського обласного осередку «Правий сектор» (2014). За фахом — педагог-психолог, магістр за спеціальністю «правознавство». 26 квітня 2021 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
Я оцінюю Маляр по тій маячні, що вона говорить, а не по кількості наукових праць. До речі, сам я й сам автор шести наукових робіт.
Яку маячню каже Маляр?
На Купянском направлении противник наращивает размах и темпы своего наступления, сообщает военный обозреватель Константин Машовец.
Очевидно, россияне стремятся создать удобные для себя предпосылки для продолжения своей активизации на этом направлении. В частности:
— В полосе ответственности 7-го мотострелкового полка (мсп) и 27-й отдельной мотострелецкой бригады (омсбр) противник вел в бой дополнительно подраздел 1431-го мсп ТРВ, а также батальон БАРС-5 с целью наращивания своих усилий. В результате чего противнику удалось обойти с.Новоселевское как с севера, так и с юга и теперь ВСУ удерживают исключительно западную часть села. Противник продолжает свои атаки по направлению на с.Берестово и южнее с.Новоселевское в сторону с.Стельмаховка.
— на участке южнее этого отрезка, активизировались передовые подразделения 4-й «Кантемировской» танковой дивизии (тд) 1-й гв.танковой армии (гв. ТА). В частности, подразделения 423-го мсп этой дивизии, при поддержке подразделений двух отдельных мотострелковых бригад (омсбр) 2-й общевойсковой армии (ОВА) Центрального военного округа (ЦВО) — 15-й и 30-й омсбр, атаковали передовые подразделения ВСУ по дирекции с.Кармазановка — с.Дружелюбовка, пытаясь отбросить украинские передовые подразделения за Островские ставки.
— Кроме этого, стоит отметить, что в районе с.Милуватка, командование войск противника развернуло тактическую группировку, которая, скорее всего, должна усилить первый эшелон войск (423-й мсп, 15-я омсбр и 30-я омсбр) в случае, если им удастся достичь какого-нибудь весомого успеха. В частности, в его состав вошли 752-й мсп (из состава 3-й мсд), 24-я отдельная бригада специального назначения (обр СпН), примерно из двух сводных тактических отрядов (в каждый батальон) и батальон БАРС-9.
Становится понятно, что противник, действуя в общем направлении на Боровую и Кругляковку стремится, если не рассечь группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол, то по крайней мере, создать рубеж прикрытия с юга для ударной группировки 1-й гв. ТА, развернутой по направлению Сватово — Купянск.
Кстати, как я и предполагал, одновременно с активизацией северо-западнее города Сватово, подразделы 6-й ОВА севернее города Купянск также активизировались, в частности левофланговые подразделения 138-й омсбр противника атаковали передовые позиции подразделений ВСУ западнее села Синьковка вдоль р.Оскол.
Это видео Чаплыги ниже плинтуса. Не буду даже о "мальчонке". Но пусть господин Чаплыга расскажет, как мы можем сегодня "увести войну с нашей территории". Как?! И насчёт газовой трубы крайне интересно. Мы резко сократили транзит российского газа? Мы начали войну с Россией?
рецепт Соскіна: Зупинити контрнаступ. Окопатися. Чекати коли РФ пробиватиме сувалківський коридор.
...EnhBpyTyf-k...
Не меньший бред. "Брахманы. Ортодоксы православные". Детский крестовый поход он ещё не предлагает?
ЛАД написав:Не меньший бред. "Брахманы. Ортодоксы православные". Детский крестовый поход он ещё не предлагает?
варіант 1: при владі "ідейні", чи "Брахманы. Ортодоксы православные", "воєнний комунізм" .. малореальний, так як в нас вибирають "хліб і видовища" варіант 2: заморозка БД, тоді військова машина орків, яку зупиняти не будуть їде на Трибалтику, чи куди там на Лапландію ... все одно на НАТО з яким вони воюють на території України
тільки я не переконую, для когось "Президент якого ще світ не бачив, дайте два", для іншого - "до останнього Українця на кородони 91, а далі Путін розпадеться на атоми"