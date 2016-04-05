Саме так.
А лад знову намагається виїхати за чужий рахунок, мовляв ви що не згодні з тим що німці погані? Так німці були погані, а русскіє ще гірші за німців. Були і є.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 18:05
Саме так.
А лад знову намагається виїхати за чужий рахунок, мовляв ви що не згодні з тим що німці погані? Так німці були погані, а русскіє ще гірші за німців. Були і є.
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:06
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:10
О варианте 1 не буду - чистый бред.
Вариант 2 - бред не меньший. С НАТО они сегодня воюют только на словах, для объяснения своему народу, почему до сих пор не победили "маленькую и слабую Украину". Воевать с НАТО по-настоящему не рискнут. Если сегодня не могут разгромить Украину при ограниченных поставках вооружений, то о победе в прямом столкновении с НАТО, где уже никаких ограничений не будет (ну, кроме ОМП), говорить не приходится.
Тем более, говорить о "маленькой и быстрой победоносной войнушке".
Тоже не переконую, если Вам хочется верить в бред - Ваше право.
С заморозкой на сегодняшних позициях при российских изменениях конституции абсолютно непонятно. Так же совершенно не понятны наши перспективы при этом варианте.
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:15
І в тому теж.
sergey_sryvkin підтверджує.
P.s. Остаётся только пожалеть, что нацистская оккупация не продержалась хотя бы лет 10, чтобы Вы увидели во всей красе последствия.
Хотя нормальные люди должны этому радоваться.
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зате добре побачили наслідки радянщини. У одних концтабори, в інших - голодомор, ІТЛ, ГУЛАГ, продрозвьорстки, колгоспи, репресії, "розгрузки" в'язниць, чорнопіджачники. Як я писав, подекуди, в першу чергу в західних областях, радянська влада вбила більше людей за нацистів. Я вже не кажу про те, що совок з ними в десна лупився до 41 року - союзники, спільні паради проводили, ресурсами ділилися і РАЗОМ розпалили другу світову війну.
А вам хоч би що, все одно совок виправдовуєте, хоча аргументів - старий затертий і засалений радянський стрибок на тему "а нацисти що, краще".
Додано: Сер 19 лип, 2023 18:46
я вже просто не можу читати цю херню. Яка нафіг Лапландія? Після заморозки БД Путін в спокійному режимі навиготовляє танків, ракет, боєприпасів і продовжить звільняти «конституційні території». Ніяка пряма війна з НАТО йому не упала. По-перше, сили нерівні, по-друге, нема територіальних претензій до країн НАТО.
Ну навіщо постійно робити такі вкиди? Ти сам, якщо буде заморозка без гарантій, залишишся в Україні, чи виїдеш?
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вибірково згадую не історичні факти а саме вас, тому що теж вивчав "радянську версію" історії як і ви , але я ще у 1989р (Віталій Коротич,Александр Солженицин,Варлам Шаламов,Василий Аксенов, Віктор Некрасов, Джордж Оруэлл) зрозумів на скільки це була ганебна країна срср, потім був Марк Солонін, Віктор Суворов
а ви й досі тримаєтесь версії яка схода на сьогодення...тобто росія ни на кого не нападала.
ЛАД, коли ВИ прилюдно визнаєте, що союз був країною тоталітарною, з ідеологію анті людиною, близькою до третього рейха і сталін був партнером гітлера в першій частині Другої Світової, і срср багато чого зробив для щоб німецький солдат захопив більшу частину Европи і не мав проблеми ні з набоями, ні пальним, ні з провіантом...
вот тоді я залишу вас і перестану тикати вам історичними фактами, які ви вважаєте маніпуляцію
сподіваюсь, що Ви знайшли час і подивились 6 хв з відео про окупацію країн Балтії у 1940році
Додано: Сер 19 лип, 2023 19:29
Путін, мабудь, уже все. А от той, хто його замінить. Тут все можливо. Часу, звичайно буде потрібно чимало. Але ресурси є.
Тут така справа, щоб атакувати Україну, треба відволікти США чимось суттєвим.
Громодянська війна в Прибалтиці і Білорусі, - ймовірний сценарій.
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