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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 лип, 2023 18:05
Faceless написав:
ЛАД написав:Скажите прямо - Вы жалеете, что Германию разгромили? Лучше бы Германия победила и сохранилась немецкая оккупация Украины?
Минули є минуле. Краще не було б ні нацистської Німеччини ні совку, вони один одного варті.
Саме так.
А лад знову намагається виїхати за чужий рахунок, мовляв ви що не згодні з тим що німці погані? Так німці були погані, а русскіє ще гірші за німців. Були і є.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 18:06
Україна повернула більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік – голова британської розвідки
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Додано: Сер 19 лип, 2023 18:10
flyman написав: ЛАД написав:
Не меньший бред.
"Брахманы. Ортодоксы православные".
Детский крестовый поход он ещё не предлагает?
варіант 1:
при владі "ідейні", чи "Брахманы. Ортодоксы православные", "воєнний комунізм" .. малореальний, так як в нас вибирають "хліб і видовища"
варіант 2:
заморозка БД, тоді військова машина орків, яку зупиняти не будуть їде на Трибалтику, чи куди там на Лапландію ... все одно на НАТО з яким вони воюють на території України
тільки я не переконую, для когось "Президент якого ще світ не бачив, дайте два",
для іншого - "до останнього Українця на кородони 91, а далі Путін розпадеться на атоми"
О варианте 1 не буду - чистый бред.
Вариант 2 - бред не меньший. С НАТО они сегодня воюют только на словах, для объяснения своему народу, почему до сих пор не победили "маленькую и слабую Украину". Воевать с НАТО по-настоящему не рискнут. Если сегодня не могут разгромить Украину при ограниченных поставках вооружений, то о победе в прямом столкновении с НАТО, где уже никаких ограничений не будет (ну, кроме ОМП), говорить не приходится.
Тем более, говорить о "маленькой и быстрой победоносной войнушке".
Тоже не переконую, если Вам хочется верить в бред - Ваше право.
С заморозкой на сегодняшних позициях при российских изменениях конституции абсолютно непонятно. Так же совершенно не понятны наши перспективы при этом варианте.
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ЛАД
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Додано: Сер 19 лип, 2023 18:15
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
----------------------ЛАД
Скажите прямо - Вы жалеете, что Германию разгромили? Лучше бы Германия победила и сохранилась немецкая оккупация Украины?
----------------------
Минули є минуле. Краще не було б ні нацистської Німеччини ні совку, вони один одного варті.
Тим не менш і prodigy
, і Ви, і дехто ще про нього (минуле) постійно згадуєте.
При чому дуже вибірково.
Бо питання не в тому, "що було б краще", а в тому, яке те минуле було насправді. Століття брехні (і зокрема 70+ років радянської) даються взнаки і даватимуться ще довго.
І в тому теж.sergey_sryvkin
підтверджує.
P.s. Остаётся только пожалеть, что нацистская оккупация не продержалась хотя бы лет 10, чтобы Вы увидели во всей красе последствия.
Хотя нормальные люди должны этому радоваться.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 18:44
ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:
Тим не менш і prodigy
, і Ви, і дехто ще про нього (минуле) постійно згадуєте.
При чому дуже вибірково.
Бо питання не в тому, "що було б краще", а в тому, яке те минуле було насправді. Століття брехні (і зокрема 70+ років радянської) даються взнаки і даватимуться ще довго.
І в тому теж.sergey_sryvkin
підтверджує.
P.s. Остаётся только пожалеть, что нацистская оккупация не продержалась хотя бы лет 10, чтобы Вы увидели во всей красе последствия.
Хотя нормальные люди должны этому радоваться.
Зате добре побачили наслідки радянщини. У одних концтабори, в інших - голодомор, ІТЛ, ГУЛАГ, продрозвьорстки, колгоспи, репресії, "розгрузки" в'язниць, чорнопіджачники. Як я писав, подекуди, в першу чергу в західних областях, радянська влада вбила більше людей за нацистів. Я вже не кажу про те, що совок з ними в десна лупився до 41 року - союзники, спільні паради проводили, ресурсами ділилися і РАЗОМ розпалили другу світову війну.
А вам хоч би що, все одно совок виправдовуєте, хоча аргументів - старий затертий і засалений радянський стрибок на тему "а нацисти що, краще".
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Додано: Сер 19 лип, 2023 18:46
flyman написав:
заморозка БД, тоді військова машина орків, яку зупиняти не будуть їде на Трибалтику, чи куди там на Лапландію ... все одно на НАТО з яким вони воюють на території України
я вже просто не можу читати цю херню. Яка нафіг Лапландія? Після заморозки БД Путін в спокійному режимі навиготовляє танків, ракет, боєприпасів і продовжить звільняти «конституційні території». Ніяка пряма війна з НАТО йому не упала. По-перше, сили нерівні, по-друге, нема територіальних претензій до країн НАТО.
Ну навіщо постійно робити такі вкиди? Ти сам, якщо буде заморозка без гарантій, залишишся в Україні, чи виїдеш?
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:28
ЛАД написав:
Тим не менш і prodigy, і Ви, і дехто ще про нього (минуле) постійно згадуєте.
При чому дуже вибірково.
вибірково згадую не історичні факти а саме вас, тому що теж вивчав "радянську версію" історії як і ви , але я ще у 1989р (Віталій Коротич,Александр Солженицин,Варлам Шаламов,Василий Аксенов, Віктор Некрасов, Джордж Оруэлл) зрозумів на скільки це була ганебна країна срср, потім був Марк Солонін, Віктор Суворов
а ви й досі тримаєтесь версії яка схода на сьогодення...тобто росія ни на кого не нападала.
ЛАД, коли ВИ прилюдно визнаєте, що союз був країною тоталітарною, з ідеологію анті людиною, близькою до третього рейха і сталін був партнером гітлера в першій частині Другої Світової, і срср багато чого зробив для щоб німецький солдат захопив більшу частину Европи і не мав проблеми ні з набоями, ні пальним, ні з провіантом...
вот тоді я залишу вас і перестану тикати вам історичними фактами, які ви вважаєте маніпуляцію
сподіваюсь, що Ви знайшли час і подивились 6 хв з відео про окупацію країн Балтії у 1940році
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:29
thenewepic написав: flyman написав:
заморозка БД, тоді військова машина орків, яку зупиняти не будуть їде на Трибалтику, чи куди там на Лапландію ... все одно на НАТО з яким вони воюють на території України
я вже просто не можу читати цю херню. Яка нафіг Лапландія? Після заморозки БД Путін в спокійному режимі навиготовляє танків, ракет, боєприпасів і продовжить звільняти «конституційні території». Ніяка пряма війна з НАТО йому не упала. По-перше, сили нерівні, по-друге, нема територіальних претензій до країн НАТО.
Ну навіщо постійно робити такі вкиди? Ти сам, якщо буде заморозка без гарантій, залишишся в Україні, чи виїдеш?
Путін, мабудь, уже все. А от той, хто його замінить. Тут все можливо. Часу, звичайно буде потрібно чимало. Але ресурси є.
Тут така справа, щоб атакувати Україну, треба відволікти США чимось суттєвим.
Громодянська війна в Прибалтиці і Білорусі, - ймовірний сценарій.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:31
prodigy написав:
вибірково згадую не історичні факти а саме вас, тому що теж вивчав "радянську версію" історії як і ви , ...
Історію пишуть переможці.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:33
vitaliiangel написав:
тг хуевая одеса як і більшість хуевих т/каналів(Міколаїв, Харків і та інше) являються ворожими каналами, модератор цього знаходиться в рязані (а інших в інших містах рф), а відео надсилають наші люди, які і гадки не мають куди і що вони надсилають
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