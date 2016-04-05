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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:49
vt313 написав: prodigy написав:
вибірково згадую не історичні факти а саме вас, тому що теж вивчав "радянську версію" історії як і ви , ...
Історію пишуть переможці.
і переможені теж, тому що педерація отримувала *іздюлей більше ніж перемагала,
декілька прикладів:
-Куліковська битва
-Облога Москви (1618)Сагайдачним
-Бородінська битва
-Російсько-Кавказька війна (серія війн з 1817-1864)
-Кримська війна (1854-1856)
-Руська-японська війна 1904-1905
-Поход на Варшаву Тухачевського
-Фінські війни (1939, 1941, 1944)
-Корейська війна (1950-1953)
-Війна Судного Дня 1973
-Війна в Афганістані (1979-1989)
в переважній більшості цих війн росія отримала болісні поразки,
але "історію написала" так як її керівництво бажало донести до рабів
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:50
prodigy написав: vitaliiangel написав:
тг хуевая одеса як і більшість хуевих т/каналів(Міколаїв, Харків і та інше) являються ворожими каналами, модератор цього знаходиться в рязані (а інших в інших містах рф), а відео надсилають наші люди, які і гадки не мають куди і що вони надсилають
Що ворожого у цьому відео?
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:52
Schmit написав: prodigy написав: vitaliiangel написав:
тг хуевая одеса як і більшість хуевих т/каналів(Міколаїв, Харків і та інше) являються ворожими каналами, модератор цього знаходиться в рязані (а інших в інших містах рф), а відео надсилають наші люди, які і гадки не мають куди і що вони надсилають
Що ворожого у цьому відео?
канал ворожий, вам зрозуміло?
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Додано: Сер 19 лип, 2023 19:55
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:01
prodigy написав:
канал ворожий, вам зрозуміло?
теперь вы ищете ̶в̶е̶д̶ь̶м невидимых врагов. Я не рекламирую ни этот (ни какой либо другой) канал. В самом видео нет антиукраинской пропаганды.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 19 лип, 2023 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:01
Російська Федерація запровадила морську блокаду України. Таку думку висловив військовий аналітик Bild Юліан Репке, коментуючи нічні удари окупантів по Одесі.
"Своїми нічними бомбардуваннями Одеського порту Росія фактично ввела морську блокаду України відразу після закінчення зернової угоди в понеділок. 12 вантажних суден застрягли в українських портах Одеси та Миколаєва. Жоден суховантаж не зайшов в Україну з початку російських бомбардувань", - заявив журналіст.
Репке називає те, що відбувається "ракетною блокадою". Він зазначає, що Росія не наважується безпосередньо атакувати торгові судна під прапорами різних країн, а замість цього обстрілює територію України. Але самі по собі ці удари роблять роботу зерновозів неможливою: страховики суден відмовляються посилати їх туди, куди регулярно прилітають ракети.
на "марін траффік" бачу в Одесі лише 2 судна, Чорноморск-6-7
на бачу проблем цим судна вийти в море...буду слідкувати за ситуацією
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prodigy
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:03
prodigy написав:
союз був країною тоталітарною, з ідеологію анті людиною, близькою до третього рейха і сталін був партнером гітлера в першій частині Другої Світової, і срср багато чого зробив для щоб німецький солдат захопив більшу частину Европи і не мав проблеми ні з набоями, ні пальним, ні з провіантом...
Разве с этим кто-то здесь спорит?
Кстати, Запад, перепуганный до смерти жертвами 1МВ и революцией в россии, вел себя тогда в отношении Гитлера немногим лучше. Обе стороны приняли участие в восстановлении Германии и старались напустить воинственную Германию друг на друга.
Вообще время между двумя мировыми войнами было бурным. Призраки коммунизма, милитаризма и фашизма вовсю бродили по Европе и не только. Дележка территорий, переселение целых народов. Белых и пушистых не было.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:03
vitaliiangel написав: prodigy написав:
канал ворожий, вам зрозуміло?
теперь вы ищете невидимых врагов. Я не рекламирую ни этот (ни какой либо другой) канал. В самом видео нет антиукраинской пропаганды.
охолонь друже, це відео є і на українських каналах,
я його бачив сьогодні 4 рази на різних каналах, але не з російського...
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:06
prodigy написав:
охолонь друже, це відео є і на українських каналах,
я його бачив сьогодні 4 рази на різних каналах, але не з російського...
вы начали срачь, а теперь "охолонь друже". видео копируются нашими каналами у врагов и наоборот. Или на 16м месяце вы думаете это украинские тг блогеры отсняли кучу видео про крымский мост? На случай вдруг вам русских не захочется смотреть.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 19 лип, 2023 20:09, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 19 лип, 2023 20:07
vt313 написав: prodigy написав:
вибірково згадую не історичні факти а саме вас, тому що теж вивчав "радянську версію" історії як і ви , ...
Історію пишуть переможці.
Переможцями були англосакси. Що не завадило москалям оголосити їм холодну війну і написати свою версію історії
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