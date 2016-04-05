prodigy написав: союз був країною тоталітарною, з ідеологію анті людиною, близькою до третього рейха і сталін був партнером гітлера в першій частині Другої Світової, і срср багато чого зробив для щоб німецький солдат захопив більшу частину Европи і не мав проблеми ні з набоями, ні пальним, ні з провіантом...
Разве с этим кто-то здесь спорит? Кстати, Запад, перепуганный до смерти жертвами 1МВ и революцией в россии, вел себя тогда в отношении Гитлера немногим лучше. Обе стороны приняли участие в восстановлении Германии и старались напустить воинственную Германию друг на друга.
Вообще время между двумя мировыми войнами было бурным. Призраки коммунизма, милитаризма и фашизма вовсю бродили по Европе и не только. Дележка территорий, переселение целых народов. Белых и пушистых не было.
ага, ще можна додати шо у пізньому совку людей не розстрілювали мільйонами, а до таборів запроваджували окремих нациків (типу Чорновіла, Стуса)-про яких порядні громадяни взагалі нічого не знали СРСР навіть почали показувати французьке, італійське кіно, побудували завод Пепсі, ще почали випускати жуйку(за яку виключали з комсомолу на початку 70х) чекісти вимили руки(і ноги, то що були по коліна в крові) від крові і почали викладати в інститутах, або писати книжки (Судоплатов) тобто, щось було таке було в Чилі при пізньому Піночеті (коли він був майже демократ)
vt313 написав:Путін, мабудь, уже все. А от той, хто його замінить. Тут все можливо. Часу, звичайно буде потрібно чимало. Але ресурси є. Тут така справа, щоб атакувати Україну, треба відволікти США чимось суттєвим. Громодянська війна в Прибалтиці і Білорусі, - ймовірний сценарій.
я поки не думаю, що Путін вже все. Такий варіант був би для нас добрим, звичайно, як і будь-які політичні пертурбації на РФ. Про громадянські війни у наведених країнах - це якісь фантазії.
vt313 написав:Путін, мабудь, уже все. А от той, хто його замінить. Тут все можливо. Часу, звичайно буде потрібно чимало. Але ресурси є. Тут така справа, щоб атакувати Україну, треба відволікти США чимось суттєвим. Громодянська війна в Прибалтиці і Білорусі, - ймовірний сценарій.
я поки не думаю, що Путін вже все. Такий варіант був би для нас добрим, звичайно, як і будь-які політичні пертурбації на РФ. Про громадянські війни у наведених країнах - це якісь фантазії.
Всі прогнози і думки наперед (на пристойний період), - фантазії.
ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;
И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?
Ви не розумієте для чого НАТО. Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати. А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять". НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою. Тому вони й не хочуть створювати прецедент, коли НАТО бере участь у війні, бо якщо нас примуть в НАТО зараз, а війна вже йде, то замість стримування доведеться реально воювати, а цього ніхто не хоче. Якщо викинути свинособак за кордон, і вступити в НАТО - вони вже на НАТО не полізуть, як не лізуть зараз на балтійські країни. Інша справа що свинособаки ніколи цього не допустять, доки будуть мати можливість запобігти цьому.
А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля?
Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО. Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?) - то в НАТО возникнет вопрос "а войска какой именно страны НАТО теперь поедут вот туда где потери по сто человек в день?" И тут мнения канадцев финнов и греков уже точно не совпадут. И тогда конец тому НАТО, в смысле того что противоречия вылезут наружу и станет вопрос целесообразности самого блока . Вот они видимо это понимают, поэтому и не спешат нас туда брать.
vt313 написав:Путін, мабудь, уже все. А от той, хто його замінить. Тут все можливо. Часу, звичайно буде потрібно чимало. Але ресурси є. Тут така справа, щоб атакувати Україну, треба відволікти США чимось суттєвим. Громодянська війна в Прибалтиці і Білорусі, - ймовірний сценарій.
я поки не думаю, що Путін вже все. Такий варіант був би для нас добрим, звичайно, як і будь-які політичні пертурбації на РФ. Про громадянські війни у наведених країнах - це якісь фантазії.
Всі прогнози і думки наперед (на пристойний період), - фантазії.
Ні, фантазії написали ви і тепер прикриваєтесь тим що всі прогнози - то фантазії. Це звичайно не так.