katso написав:

А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля?Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО. Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?) - то в НАТО возникнет вопрос "а войска какой именно страны НАТО теперь поедут вот туда где потери по сто человек в день?" И тут мнения канадцев финнов и греков уже точно не совпадут. И тогда конец тому НАТО, в смысле того что противоречия вылезут наружу и станет вопрос целесообразности самого блока . Вот они видимо это понимают, поэтому и не спешат нас туда брать.