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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4676467746784679
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:58

  katso написав:А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля?

Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО. Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?) - то в НАТО возникнет вопрос "а войска какой именно страны НАТО теперь поедут вот туда где потери по сто человек в день?" И тут мнения канадцев финнов и греков уже точно не совпадут. И тогда конец тому НАТО, в смысле того что противоречия вылезут наружу и станет вопрос целесообразности самого блока . Вот они видимо это понимают, поэтому и не спешат нас туда брать.

Який нафіг прецедент? Хіба США не воювали в В'єтнамі, наприклад?
Якщо Україна вступить в НАТО то РФ надовго відстане від України - тут гарантія майже 100%.
Ніякі греки чи канадці посилати ніяких військ не будуть. США дасть багато зброї і Україна швидко переможе РФ і все. Такого не буде тому що РФ ніколи не нападе на НАТО.
andrijk777
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