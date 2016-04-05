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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4676467746784679>
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:12

  Starikan написав:
  prodigy написав: союз був країною тоталітарною, з ідеологію анті людиною, близькою до третього рейха і сталін був партнером гітлера в першій частині Другої Світової, і срср багато чого зробив для щоб німецький солдат захопив більшу частину Европи і не мав проблеми ні з набоями, ні пальним, ні з провіантом...

Разве с этим кто-то здесь спорит?
Кстати, Запад, перепуганный до смерти жертвами 1МВ и революцией в россии, вел себя тогда в отношении Гитлера немногим лучше. Обе стороны приняли участие в восстановлении Германии и старались напустить воинственную Германию друг на друга.

Вообще время между двумя мировыми войнами было бурным. Призраки коммунизма, милитаризма и фашизма вовсю бродили по Европе и не только. Дележка территорий, переселение целых народов. Белых и пушистых не было.


ага, ще можна додати шо у пізньому совку людей не розстрілювали мільйонами, а до таборів запроваджували окремих нациків (типу Чорновіла, Стуса)-про яких порядні громадяни взагалі нічого не знали
СРСР навіть почали показувати французьке, італійське кіно,
побудували завод Пепсі, ще почали випускати жуйку(за яку виключали з комсомолу на початку 70х) чекісти вимили руки(і ноги, то що були по коліна в крові) від крові і почали викладати в інститутах, або писати книжки (Судоплатов)
тобто, щось було таке було в Чилі при пізньому Піночеті (коли він був майже демократ)
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:13

  Starikan написав:
  prodigy написав:канал ворожий, вам зрозуміло?

Вы из так наываемых "активистов"?


існує поняття етики, так зрозуміло?
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:18

  pesikot написав:США оголосили про нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд. Там NASAMS, боєприпаси та дрони
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $1,3 млрд. Про це повідомляє сайт Пентагону.
...
У пакет входять:
  • - чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та боєприпаси;
  • - 152-мм артилерійські снаряди;
  • - обладнання для розмінування;
  • - протитанкові ракети TOW;
  • - безпілотні авіаційні системи Phoenix Ghost та Switchblade;
  • - високоточні авіаційні боєприпаси;
  • - засоби виявлення протидії БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби;
  • - 150 бензовозів;
  • - 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
  • - 50 тактичних машин для евакуації техніки;
  • - обладнання для охорони портів та гаваней;
  • - тактичні захищені системи зв'язку;
  • - підтримка навчання, технічного обслуговування та підтримки діяльності.


чотири зенітно-ракетні комплекси NASAMS та боєприпаси-це допоможе збивати х22, Онікси також

до речі врожай 2023 тільки почали вивозити,

20 червня стало відомо, що в Україні почалися жнива.

Урожай зернових цього року очікується на рівні близько 46 млн тонн, що на 10-15% менше, ніж торік.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:23

  sergey_sryvkin написав:
  vt313 написав:
  prodigy написав:
вибірково згадую не історичні факти а саме вас, тому що теж вивчав "радянську версію" історії як і ви , ...


Історію пишуть переможці. :(

Переможцями були англосакси. Що не завадило москалям оголосити їм холодну війну і написати свою версію історії


крилата фраза і нічого більшого. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:27

  vt313 написав:Путін, мабудь, уже все. А от той, хто його замінить. Тут все можливо. Часу, звичайно буде потрібно чимало. Але ресурси є.
Тут така справа, щоб атакувати Україну, треба відволікти США чимось суттєвим.
Громодянська війна в Прибалтиці і Білорусі, - ймовірний сценарій.
я поки не думаю, що Путін вже все. Такий варіант був би для нас добрим, звичайно, як і будь-які політичні пертурбації на РФ.
Про громадянські війни у наведених країнах - це якісь фантазії.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:40

  thenewepic написав:
  vt313 написав:Путін, мабудь, уже все. А от той, хто його замінить. Тут все можливо. Часу, звичайно буде потрібно чимало. Але ресурси є.
Тут така справа, щоб атакувати Україну, треба відволікти США чимось суттєвим.
Громодянська війна в Прибалтиці і Білорусі, - ймовірний сценарій.
я поки не думаю, що Путін вже все. Такий варіант був би для нас добрим, звичайно, як і будь-які політичні пертурбації на РФ.
Про громадянські війни у наведених країнах - це якісь фантазії.


Всі прогнози і думки наперед (на пристойний період), - фантазії. :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:41

  sergey_sryvkin написав:
  katso написав:
  ЛАД написав:1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;


И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?

Ви не розумієте для чого НАТО.
Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати.
А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять".
НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою.
Тому вони й не хочуть створювати прецедент, коли НАТО бере участь у війні, бо якщо нас примуть в НАТО зараз, а війна вже йде, то замість стримування доведеться реально воювати, а цього ніхто не хоче. Якщо викинути свинособак за кордон, і вступити в НАТО - вони вже на НАТО не полізуть, як не лізуть зараз на балтійські країни. Інша справа що свинособаки ніколи цього не допустять, доки будуть мати можливість запобігти цьому.


А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля?

Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО. Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?) - то в НАТО возникнет вопрос "а войска какой именно страны НАТО теперь поедут вот туда где потери по сто человек в день?" И тут мнения канадцев финнов и греков уже точно не совпадут. И тогда конец тому НАТО, в смысле того что противоречия вылезут наружу и станет вопрос целесообразности самого блока . Вот они видимо это понимают, поэтому и не спешат нас туда брать.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 20:58

  katso написав:А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля?

Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО. Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?) - то в НАТО возникнет вопрос "а войска какой именно страны НАТО теперь поедут вот туда где потери по сто человек в день?" И тут мнения канадцев финнов и греков уже точно не совпадут. И тогда конец тому НАТО, в смысле того что противоречия вылезут наружу и станет вопрос целесообразности самого блока . Вот они видимо это понимают, поэтому и не спешат нас туда брать.

Який нафіг прецедент? Хіба США не воювали в В'єтнамі, наприклад?
Якщо Україна вступить в НАТО то РФ надовго відстане від України - тут гарантія майже 100%.
Ніякі греки чи канадці посилати ніяких військ не будуть. США дасть багато зброї і Україна швидко переможе РФ і все. Такого не буде тому що РФ ніколи не нападе на НАТО.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:26

  andrijk777 написав:
  katso написав:А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля?

Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО. Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?) - то в НАТО возникнет вопрос "а войска какой именно страны НАТО теперь поедут вот туда где потери по сто человек в день?" И тут мнения канадцев финнов и греков уже точно не совпадут. И тогда конец тому НАТО, в смысле того что противоречия вылезут наружу и станет вопрос целесообразности самого блока . Вот они видимо это понимают, поэтому и не спешат нас туда брать.

Який нафіг прецедент? Хіба США не воювали в В'єтнамі, наприклад?
Якщо Україна вступить в НАТО то РФ надовго відстане від України - тут гарантія майже 100%.
Ніякі греки чи канадці посилати ніяких військ не будуть. США дасть багато зброї і Україна швидко переможе РФ і все. Такого не буде тому що РФ ніколи не нападе на НАТО.

так Трамп те саме сказав, що якщо РФ не припинить агресію і не виведе війська із захоплених територій, то "США дасть багато зброї і Україна швидко переможе РФ і все."
Що заважає США так зробити при демократах?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:32

  prodigy написав:ага, ще можна додати шо у пізньому совку людей не розстрілювали мільйонами, а до таборів запроваджували окремих нациків (типу Чорновіла, Стуса)-про яких порядні громадяни взагалі нічого не знали
СРСР навіть почали показувати французьке, італійське кіно,


Еще при сталине :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И американские, и (о ужас!) немецкие.
А в Харькове "активисты" требуют снести памятник Высоцкому.
Starikan
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