Додано: Сер 19 лип, 2023 20:41

sergey_sryvkin написав: katso написав: ЛАД написав: 1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;

1. заключается какое-то "перемирие" и мы вступаем в НАТО;



И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек? И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве, кто-то в такой расклад верит? С этим НАТО "из каждого утюга" уже давно потерялся смысл в стиле "такси или ехать" - нам же нужно не НАТО - нам нужно чтоб за нас вступился кто-то сильный. Вот он этот сильный, он есть и сейчас, и вот война есть - так почему ж не вступается и зачем ему тогда вступаться после подписания каких-то там бумажек?

Ви не розумієте для чого НАТО.

Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати.

А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять".

НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою.

Тому вони й не хочуть створювати прецедент, коли НАТО бере участь у війні, бо якщо нас примуть в НАТО зараз, а війна вже йде, то замість стримування доведеться реально воювати, а цього ніхто не хоче. Якщо викинути свинособак за кордон, і вступити в НАТО - вони вже на НАТО не полізуть, як не лізуть зараз на балтійські країни. Інша справа що свинособаки ніколи цього не допустять, доки будуть мати можливість запобігти цьому. Ви не розумієте для чого НАТО.Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати.А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять".НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою.Тому вони й не хочуть створювати прецедент, коли НАТО бере участь у війні, бо якщо нас примуть в НАТО зараз, а війна вже йде, то замість стримування доведеться реально воювати, а цього ніхто не хоче. Якщо викинути свинособак за кордон, і вступити в НАТО - вони вже на НАТО не полізуть, як не лізуть зараз на балтійські країни. Інша справа що свинособаки ніколи цього не допустять, доки будуть мати можливість запобігти цьому.

А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля?Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО. Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?) - то в НАТО возникнет вопрос "а войска какой именно страны НАТО теперь поедут вот туда где потери по сто человек в день?" И тут мнения канадцев финнов и греков уже точно не совпадут. И тогда конец тому НАТО, в смысле того что противоречия вылезут наружу и станет вопрос целесообразности самого блока . Вот они видимо это понимают, поэтому и не спешат нас туда брать.