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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4676467746784679
Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:43

  flyman написав:так Трамп те саме сказав, що якщо РФ не припинить агресію і не виведе війська із захоплених територій, то "США дасть багато зброї і Україна швидко переможе РФ і все."
Що заважає США так зробити при демократах?

Тому, що ті ж республіканці критикують Байдена за те, що "намагається втягнути у 3СВ", а це 80-річне опудало засинає під час ефіру.
Недієздатний або старий фрік - ось, на жаль, вибір американців наступного року.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 21:51

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Який нафіг прецедент? Хіба США не воювали в В'єтнамі, наприклад?
Якщо Україна вступить в НАТО то РФ надовго відстане від України - тут гарантія майже 100%.
Ніякі греки чи канадці посилати ніяких військ не будуть. США дасть багато зброї і Україна швидко переможе РФ і все. Такого не буде тому що РФ ніколи не нападе на НАТО.

так Трамп те саме сказав, що якщо РФ не припинить агресію і не виведе війська із захоплених територій, то "США дасть багато зброї і Україна швидко переможе РФ і все."
Що заважає США так зробити при демократах?

Невже так важко зрозуміти написане?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:19

  andrijk777 написав:
  flyman написав:
  andrijk777 написав:Який нафіг прецедент? Хіба США не воювали в В'єтнамі, наприклад?
Якщо Україна вступить в НАТО то РФ надовго відстане від України - тут гарантія майже 100%.
Ніякі греки чи канадці посилати ніяких військ не будуть. США дасть багато зброї і Україна швидко переможе РФ і все. Такого не буде тому що РФ ніколи не нападе на НАТО.

так Трамп те саме сказав, що якщо РФ не припинить агресію і не виведе війська із захоплених територій, то "США дасть багато зброї і Україна швидко переможе РФ і все."
Що заважає США так зробити при демократах?

Невже так важко зрозуміти написане?

Невже так важко зрозуміти написане і виділене червоним?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:23

  prodigy написав:ага, ще можна додати шо у пізньому совку людей не розстрілювали мільйонами, а до таборів запроваджували окремих нациків (типу Чорновіла, Стуса)-про яких порядні громадяни взагалі нічого не знали
СРСР навіть почали показувати французьке, італійське кіно,
побудували завод Пепсі, ще почали випускати жуйку(за яку виключали з комсомолу на початку 70х) чекісти вимили руки(і ноги, то що були по коліна в крові) від крові і почали викладати в інститутах, або писати книжки (Судоплатов)
тобто, щось було таке було в Чилі при пізньому Піночеті (коли він був майже демократ)

ніколи не цікавився, але стало відкриттям, що в СРСР Судоплатова репресували, 15 років за гратами, а реабілітували вже в 1992, після розвалу СРСР. з іншого боку - класичний терорист.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:26

  Starikan написав:
  flyman написав:так Трамп те саме сказав, що якщо РФ не припинить агресію і не виведе війська із захоплених територій, то "США дасть багато зброї і Україна швидко переможе РФ і все."
Що заважає США так зробити при демократах?

Тому, що ті ж республіканці критикують Байдена за те, що "намагається втягнути у 3СВ", а це 80-річне опудало засинає під час ефіру.
Недієздатний або старий фрік - ось, на жаль, вибір американців наступного року.

звідки така неприязнь до Байдена??? як у сучасного росіяніна...

й ще є інші кандидати від партій, подивимось на праймериз. й по-друге, в США працює система - вона навіть Буша-молодшого витримала :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:37

  flyman написав:Що заважає США так зробити при демократах?

Ти що тупий чи притворяєшся?
США дасть багато зброї якщо Україна вступить в НАТО! - це те що я сказав і нічого більше.
При чому тут демократи чи республіканці? При чому тут Трамп чи Байден?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 19 лип, 2023 22:40

  prodigy написав:
  Starikan написав:
  prodigy написав: союз був країною тоталітарною, з ідеологію анті людиною

Разве с этим кто-то здесь спорит?
Белых и пушистых не было.


ага, ще можна додати шо у пізньому совку людей не розстрілювали мільйонами, а до таборів запроваджували окремих нациків (типу Чорновіла, Стуса)-про яких порядні громадяни взагалі нічого не знали

Масштаб пломбира был ого-го - в 1988 году с психиатрического учета были сняты 776 тысяч пациентов. Думаю, не очень сложно догадаться о том, что 99% "пациентов" являлись инакомыслящими, а не психически нездоровыми людьми

Приведу ещё пример того, как это работает на практике. 25 августа 1968 года семь советских диссидентов вышли на протест у лобного места на красной площади против ввода войск СССР в Чехословакию. На их плакатах было написано «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» и «За нашу и вашу свободу». Итог: задержали протестунов через несколько минут, двух человек, мужчину и женщину, отправили на психиатрическую экспертизу.

Более того, мужчине во время задержания выбили передние зуб(псих патаму шо) и просидел на дурке этот дядька 4 года. Суд ссср признал филолога Файнберга невменяемым без его присутствия.

Кстати, тех, кто отказывался есть, будучи на дурке, объявлял голодовку то есть, персонал больниц кормил принудительно, через ноздри.

Легендарным узником психбольниц во времена ссср считается филолог Виктор Рафальский, который за сочинение и распространение антисоветской прозы провел в психиатрических больницах 26 лет и которого только в 1987-м реабилитировали и признали здоровым. Да, он не самый известный, но, сука, 26 лет на дурке - это полный пломбир, согласитесь

https://t.me/gistapapapa/73366
sergey_sryvkin
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