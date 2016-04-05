Додано: Сер 19 лип, 2023 22:59

katso написав: sergey_sryvkin написав: katso написав: И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве И что, потом чуть что опять - и за нас сюда едут умирать польские солдаты, или США бьет ЯО по Москве

Ви не розумієте для чого НАТО.

Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати.

А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять".

НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою.

Ви не розумієте для чого НАТО.Не для того, щоб за нас воювали польські чи американські солдати.А для того, щоб агресор сцяв полізти. Не буде ніякого "чуть что опять".НАТО існує саме для того, щоб ніхто на нього не рипався, бо НАТО під ядерною парасолькою.



А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля? А откуда гарантия что засцыт? А еслинет? Ну или если "засцыт наполовину" - например какой-то новый Пригожин двинет какое-то свое частное 30тысячное ОПГ из Белоруси куда то в Ковель -по кому ЯО лупить -по Москве? Или по Минску? А те в ответ - и прощай планета Земля?

katso написав: Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО. Эта война создала некислый новый прецедент - что оказывается ядерная страна может вести долгую изнуряющую войну не применяя ЯО.

katso написав: Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?)

Теперь если Украина выйдет на границы 1991г, вступит в НАТО - а те таки захотят "еще" (А разве они не захотят? Сядут за стол, подпишут мировую, скажут "ОК, забирайте Крым, мы выводим оттуда органы власти, флот, забираем выданные паспорта", да?)

А чиї гарантії вас влаштують, господа Бога?Які у вас підстави очікувати іншого? Балтійські країни захопити набагато легше ніж Україну, але війну ми маємо тут, а не там. Мова не про гарантії, мова про саму сутність. НАТО існує не для того, щоб роздавати всім люлей за 5 статтєю, а для того, щоб всі сцяли рипатись на НАТО. Бо метою є саме мир і розвиток, а не роздача люлей наліво й направо. Це таке собі совкове мислення, совкам дуже подобається думка про роздачу комусь люлей.Хто такий Пригожин щоб чогось там двигати? Щоб він міг щось там двинути, його має озброїти РФ та надати територію для вторгнення Білорусь. На чому базується думка, що вони це зроблять і будуть вірити в свою безкарність? Вони ж хоч і схиблені, але мила не їдять. Це вони можуть Пригожина в Україну відправити і сказати що то не вони, то мєстноє узкаязичноє апалчєніє. А на території країн НАТО такий фінт не прокатить, всі ж будуть точно знати хто за цим стоїть. І що відповіддю може бути ЯЗ по маскві.Та їх мульйон тих прецедентів. Згадайте хоча б В'єтнам та Корею.Мова завжди іде про стримування. Кацапи усім погрожують ядерною зброєю але ніколи її не застосовують. Чому? Бо якщо застосують, то їм хана, і вони це знають. Якщо зараз з ними ще розмовляють, то після неспровокованих ядерних ударів їх будуть просто нищити, бо не можна ж просто жити поруч із ядерними терористами.Так само і НАТО - воно існує не для війни, а для її уникнення, бо ніхто не захоче битися із НАТО на знищення. Одне діло мати справу із США десь в Афганістані, з якого вони можуть просто піти, і зовсім інша - атакувати США на їх території і стати Хусейном чи Бін Ладеном, після чого тільки фізичне знищення.Щось ви заплутали. Якщо кордони 1991 - то Крим вже має бути наш, і кацапи звідти звалять. І, так, коли це станеться і Україна вступить в НАТО - то кацапам доведеться про це забути, як забули про НДР, Польщу, Румунію, Болгарію, Угорщину, Литву, Латвію та Естонію.