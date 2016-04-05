Вона налічує понад 100 машин.
"Гаюн" уточнив, що в колоні прибуло близько 100-120 машин. До півночі вона проїхала Осиповичі, розтягнувшись на 5-10 км. Найманці йдуть в Наметовий табір в селі Цель.
На Вільнюс полізуть перевіряти дію 5 статті?
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Додано: Сер 19 лип, 2023 22:58
На Вільнюс полізуть перевіряти дію 5 статті?
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 19 лип, 2023 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лип, 2023 22:59
А чиї гарантії вас влаштують, господа Бога?
Які у вас підстави очікувати іншого? Балтійські країни захопити набагато легше ніж Україну, але війну ми маємо тут, а не там. Мова не про гарантії, мова про саму сутність. НАТО існує не для того, щоб роздавати всім люлей за 5 статтєю, а для того, щоб всі сцяли рипатись на НАТО. Бо метою є саме мир і розвиток, а не роздача люлей наліво й направо. Це таке собі совкове мислення, совкам дуже подобається думка про роздачу комусь люлей.
Хто такий Пригожин щоб чогось там двигати? Щоб він міг щось там двинути, його має озброїти РФ та надати територію для вторгнення Білорусь. На чому базується думка, що вони це зроблять і будуть вірити в свою безкарність? Вони ж хоч і схиблені, але мила не їдять. Це вони можуть Пригожина в Україну відправити і сказати що то не вони, то мєстноє узкаязичноє апалчєніє. А на території країн НАТО такий фінт не прокатить, всі ж будуть точно знати хто за цим стоїть. І що відповіддю може бути ЯЗ по маскві.
Та їх мульйон тих прецедентів. Згадайте хоча б В'єтнам та Корею.
Мова завжди іде про стримування. Кацапи усім погрожують ядерною зброєю але ніколи її не застосовують. Чому? Бо якщо застосують, то їм хана, і вони це знають. Якщо зараз з ними ще розмовляють, то після неспровокованих ядерних ударів їх будуть просто нищити, бо не можна ж просто жити поруч із ядерними терористами.
Так само і НАТО - воно існує не для війни, а для її уникнення, бо ніхто не захоче битися із НАТО на знищення. Одне діло мати справу із США десь в Афганістані, з якого вони можуть просто піти, і зовсім інша - атакувати США на їх території і стати Хусейном чи Бін Ладеном, після чого тільки фізичне знищення.
Щось ви заплутали. Якщо кордони 1991 - то Крим вже має бути наш, і кацапи звідти звалять. І, так, коли це станеться і Україна вступить в НАТО - то кацапам доведеться про це забути, як забули про НДР, Польщу, Румунію, Болгарію, Угорщину, Литву, Латвію та Естонію.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Сер 19 лип, 2023 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 лип, 2023 23:06
Додано: Сер 19 лип, 2023 23:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Сериалы снимают, памятник ремонтируют. А вы донатьте
Додано: Сер 19 лип, 2023 23:54
Додано: Чет 20 лип, 2023 00:14
США и так дает нам оружие, не так ли? Что мешает США давать нам сейчас больше, причем тут вступление Украины в НАТО, о котором решение также принимает США?
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